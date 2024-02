El entrenador de la selección nacional rival de Bélgica predice que Van der Poel podría ganar por cuatro minutos

Mathieu van der Poel fue visto el sábado por la mañana en Tábor haciendo una vista previa del recorrido del Campeonato Mundial de Ciclocross UCI y admitió que pensaba que era más desafiante de lo que esperaba originalmente.

“Me alegro de haberlo hecho porque el recorrido es completamente diferente de lo que esperaba”, dijo Van der Poel, que aspira a su sexto título mundial masculino de élite. esporza.

“Este es un verdadero ciclocross, mucho más difícil de lo que se pensaba y se esperaba en un principio. Pero es un recorrido justo. El corredor con las mejores piernas se convertirá en campeón del mundo”.

Van der Poel se alineará para la carrera masculina de élite como campeón defensor el domingo. Ha sido casi imparable en ciclocross esta temporada y probablemente habría quedado invicto si no se hubiera topado con un poste durante el Mundial de Benidorm y se hubiera caído.

Tras el reconocimiento del recorrido, Van der Poel dijo que cree que el corredor con mejores piernas se convertirá en el nuevo campeón del mundo. “Me siento bien y ya tengo ganas de que llegue mañana”.

Se alineará con sus compañeros Pim Rohnaar, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Corne van Kessel y Mees Hendrikx.

El equipo holandés se enfrentará a un fuerte equipo belga que incluye a Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Thibau Nys, Joran Wyseure, Toon Vandebosch, Jens Adams y Witse Meeusen.

El entrenador de la selección belga, Sven Vanthourenhout, dijo HLN que el equipo esté motivado.

“Sabemos que Mathieu es el gran favorito. Pero no voy a empezar a hablar inmediatamente del segundo y tercer puesto. Si nos centramos en eso, de todos modos nos encontraremos con un contraataque. Y sólo me queda esperar que los chicos superen ellos mismos. La motivación está ahí.”

Pero cree que Van der Poel podría ganar la carrera masculina de élite por cuatro minutos si ataca lo suficientemente temprano y no hay un esfuerzo concertado que perseguir.

“Creo que Mathieu puede alejarse durante cuatro minutos. No necesariamente tenemos que intentar cerrar esa brecha. Porque los otros holandeses, con razón, nos mirarán. Ya estarán en un asiento”.

Cuando se le preguntó cómo se sentiría si Bélgica no ganara una medalla, Vanthourenhout respondió: “Fallado no es la palabra correcta. Porque no sería nuevo esta temporada. En carreras de cross anteriores, ningún belga subió al podio. Entonces, ese escenario Es posible. Pero me sentiría decepcionado. Y como seleccionador nacional asumo la responsabilidad”.