El joven de 25 años se dirige al Tour de Francia, donde “mi mayor sueño de toda la temporada es ganar una etapa con esta camiseta”

Desde que se convirtió en profesional con el equipo Lidl-Trek WorldTour en 2020, Quinn Simmons tiene un récord perfecto en el Campeonato Nacional USPro Road Race, ganando en las tres apariciones. “No sé si podría hacer más del 100%”, dijo a FloBicicletas emisoras después de ganar el domingo.

Sus tres títulos nacionales de ruta provienen de una conducción agresiva en solitario, y su primer título de ruta USPro llegará en 2023 en Knoxville, Tennessee. En las tres ocasiones, se ganó un lugar en el equipo Lidl-Trek para el Tour de Francia para lucir la camiseta de las barras y las estrellas.

“Es muy importante para mí usar esta camiseta. Creo que es muy importante que se use en las carreras más importantes, y necesitamos un corredor de primer nivel. Así que será el tercer año que usaré la camiseta en la carrera ciclista más importante del mundo, y ya sabes, para mí, eso es súper especial. Como estadounidense, me encanta correr con esa camiseta en Europa y mostrarla. Ahora la llevaremos al Tour”, dijo.

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“Mi mayor sueño de toda la temporada es ganar una etapa (del Tour de Francia) vistiendo esta camiseta. Para lograrlo, primero debes conseguir la camiseta. Así que el primer paso está completo”.

El segundo paso se produce dentro de 12 días, cuando el ciclista de Durango, Colorado, se alinee en su cuarto Tour de Francia. El año pasado, compitió con la camiseta nacional de barras y estrellas en el Tour, y por poco se perdió una victoria de etapa en Vire Norrmandie en el sexto día de carrera. Sin embargo, ganó etapas como campeón nacional de Estados Unidos en el Tour de Suiza hace un año y luego en el antiguo Critérium du Dauphiné casi un año después para establecer su esfuerzo en Virginia Occidental.

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Simmons dijo que una de las motivaciones para que sus piernas hablaran más fue cuando el director general del equipo, Luca Guercilena, anunció que dimitiría al finalizar el Tour de Francia, después de haber estado en el programa durante 16 años. Pocos días después, el joven de 25 años ganó una etapa en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

“Recuerdo que recibí un mensaje de mi manager, Luca, que quería que ganara algunas carreras para él antes de dejar el equipo. Se irá en seis semanas, y hasta ahora he hecho dos desde que me envió ese mensaje. Es agradable devolverle el dinero al equipo después de años de apoyarme”, dijo Simmons, ahora en una séptima temporada con Lidl-Trek y su contrato a punto de renovarse.

“Creo que este año es definitivamente más difícil. Hoy fueron 100 contra uno, así que tuve que hacerlo con las piernas, y por momentos fue bastante frustrante”.

El domingo, Simmons fue uno de los tres corredores actuales de WorldTour que formaron la salida de 98 hombres de élite, Kevin Vermaerke en representación del UAE Team Emirates-XRG y Artem Shmidt en representación de Netcompany Ineos. En el extremo opuesto del espectro se encontraba Modern Adventure Pro de nivel ProTeam con 12 corredores y Project Echelon Racing de nivel continental con nueve. Modern Pro contó con los ex medallistas de plata en carreras de ruta Robin Carpenter y Tyler Stites, mientras que Project Echelon Racing contó con el ex subcampeón de USPro Stephen Bassett y el nuevo campeón de criterio de élite masculino Luke Elphingstone.

La carrera de 198,6 km estuvo marcada por un ataque tras otro de los corredores de Modern Adventure, y en la segunda mitad de la carrera de 10 vueltas, fue Simmons quien aceleró en la subida del Puente para cerrar las brechas de los grupos pequeños. Durante la primera mitad de la carrera de 198,6 km, incluida una del dúo Modern Adventure Ian López de San Román y Kieran Haug, a dos vueltas del final.

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La ventaja desapareció cuando Simmons, Vermaerke, Stites, Larry Warbasse (Tudor Pro) y Ashlin Barry (Visma-Lease a Bike Development) se unieron a la pareja de Modern Adventure en la última vuelta. Luego, Simmons se lanzó solo en la subida de Wertz Avenue cuando faltaban 29 km.

“Es molesto que te superen en número de esa manera, pero al final del día, después de cuatro horas de carrera, hay una diferencia entre los muchachos del WorldTour. Sabía que mientras pudiera llegar al punto en el que todos estuvieran cansados, había una buena posibilidad de escapar. Una vez que todos están cansados, y una vez que estás en un grupo pequeño como ese, son las piernas las que pueden hablar.

“Entre Kevin y yo, tenía que ser uno de nosotros dos. Lo decidimos al principio, así que estoy muy contento con el uno-dos, y me alegro de que esta vez haya salido como quería”, dijo Simmons en el FloBicicletas resumen posterior a la carrera.

Simmons dijo que la victoria del domingo fue aún más especial ya que ganó en el Día del Padre, con su padre presente en Charleston, Virginia Occidental. El 'Estado Mountaineer' ha sido bueno para Simmons, quien ganó su primer título nacional en 2017 en los Nacionales de Ciclismo de Montaña de EE. UU. en la disciplina de cross-country juvenil masculino 15-16.

“Han pasado 10 años desde que vengo a los Nacionales con papá. Este es nuestro décimo si cuentas todas las disciplinas. Así que es una tasa de éxito bastante buena, sin duda ser tres veces campeón nacional con él al costado de la carretera. No hay muchos muchachos que puedan decir que hicieron eso”.

Simmons no pasó mucho tiempo en los EE. UU. para celebrar su posesión de otra camiseta nacional, y tomó un vuelo de regreso a Europa el lunes para unirse a su equipo Lidl-Trek para otra carrera en el Tour de Francia.