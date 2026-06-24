El joven de 25 años se dirige al Tour de Francia, donde “mi mayor sueño de toda la temporada es ganar una etapa con esta camiseta”

Desde que se convirtió en profesional con el equipo Lidl-Trek WorldTour en 2020, Quinn Simmons tiene un récord perfecto en el Campeonato Nacional USPro Road Race, ganando en las tres apariciones. “No sé si podría hacer más del 100%”, dijo a FloBicicletas emisoras después de ganar el domingo.

Sus tres títulos nacionales de ruta provienen de una conducción agresiva en solitario, y su primer título de ruta USPro llegará en 2023 en Knoxville, Tennessee. En las tres ocasiones, se ganó un lugar en el equipo Lidl-Trek para el Tour de Francia para lucir la camiseta de las barras y las estrellas.

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