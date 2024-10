El belga sugiere que Pogačar es ahora el mejor ciclista de todos los tiempos

Por supuesto, el debate sobre el mejor ciclista de todos los tiempos nunca terminará, pero Eddy Merckx pareció dar su voto a Tadej Pogačar tras la victoria del esloveno en el Campeonato del Mundo el domingo.

Desde que se convirtió en profesional en 2019, Pogačar ha llegado a ser descrito habitualmente como el mejor ciclista desde Merckx. hablando con El equipo Sin embargo, el domingo por la tarde Merckx consideró que el esloveno ya le había superado.

“Es obvio que ahora está por encima de mí”, dijo Merckx sobre Pogačar cuando fue contactado por el periódico francés. “En el fondo ya lo pensé cuando vi lo que hizo en el último Tour de Francia, pero esta noche ya no tengo dudas”.

Merckx habló después de que Pogačar se convirtiera en el tercer ciclista masculino de la historia en ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Campeonato del Mundo en la misma temporada. La hazaña fue lograda por primera vez por Merckx en 1974 y emulada por Stephen Roche en 1987. Annemiek van Vleuten se convirtió en la primera mujer en completar la Triple Corona en 2022.

La primera camiseta arcoíris de Pogačar llegó en circunstancias asombrosas después de atacar cuando faltaban más de 100 kilómetros en el exigente campo de Zurich. Después de llegar a la escapada, Pogačar finalmente se salió de su rueda durante toda la carrera y pasó los últimos 51 km solo. Ben O'Connor (Australia) quedó segundo a 34 segundos, mientras que Mathieu van der Poel (Países Bajos) ganó el sprint por el bronce.

La propia carrera de Merckx estuvo marcada por asombrosas incursiones en solitario, incluidos sus triunfos en el Tour de Flandes en 1969 y 1975 y su victoria de etapa en Mourenx en el Tour de 1969. A pesar de ese catálogo atrasado, Merckx admitió que nunca se había atrevido a atacar desde tan lejos en el Mundial.

“Obviamente, nunca se pueden comparar épocas, pero este es un corredor increíble”, dijo Merckx. “No ataqué a falta de 100 kilómetros en un Mundial, pero lo que ha hecho es inimaginable. Es algo que recordaremos durante mucho tiempo. Corrió muchos riesgos contra (Mathieu) van der Poel y (Remco) Evenepoel, pero eso no le asustó. Entonces es cuando te das cuenta de que Pogačar es un gran campeón. Está fuera de lo común”.

Pogačar ganó su primer Giro y su tercer Tour con notable facilidad este verano, pero todavía tiene alguna manera de igualar el palmarés de Merckx, que ganó cada carrera cinco veces. Merckx también ganó la Vuelta a España en 1973, mientras que Pogačar aún no ha completado una serie completa de victorias en Grandes Vueltas.

El concepto moderno de lo que constituye un Clásico 'Monumento' no existía en la época de Merckx (y aún puede cambiar en el futuro), pero el belga ganó los cinco Monumentos actuales a lo largo de su carrera, acumulando un récord de 19 victorias.

El total actual de monumentos de Pogačar es de seis después de sus victorias en Lieja-Bastogne-Lieja (2021 y 2024), Il Lombardia (2021, 2022 y 2023) y el Tour de Flandes (2023). Milán-San Remo hasta ahora se le ha escapado y aún tiene que competir en París-Roubaix, pero tiene la oportunidad de conseguir otro Monumento en Il Lombardia el 12 de octubre.

Al igual que Merckx, Pogačar ha llegado a definir su generación en el ciclismo, y Van der Poel (ganador de seis monumentos y un título mundial) describe la década de 2020 como “la era Pogačar”. Pogačar subrayó ese estatus en 2024, cuando completó un triplete tan raro que ni siquiera fue celebrado como tal cuando Merckx lo logró hace medio siglo.

“No recuerdo que nadie me hablara de eso en ese momento”, dijo Merckx. El equipo. “Tal vez fue porque era la primera vez que sucedía y no teníamos puntos de referencia ni comparaciones. Realmente no estábamos apegados a estas referencias históricas. Pero con Pogačar estamos obligados a hacerlo hoy”.