La estrella belga está “satisfecha” con el quinto puesto en el Campeonato Nacional, pero “eso no dice nada sobre el Tour”

Se espera que la estrella todoterreno belga Wout van Aert desempeñe un papel clave apoyando al líder de Visma-Lease A Bike, Jonas Vingegaard, en el próximo Tour de Francia, pero el todoterreno ha advertido a sus rivales que él también tendrá su propia oportunidad de brillar. Sábado en adelante.

Quinto en el Campeonato Nacional de Bélgica del domingo, al igual que Vingegaard, Van Aert se recupera de una grave caída esta primavera, en su caso cuando cayó pesadamente y sufrió múltiples fracturas en Dwars door Vlaanderen.

Obligado a saltarse el Giro de Italia, Van Aert volvió a competir en el Tour de Noruega, quedando tercero en la etapa final, y después de participar el domingo en su primera carrera en Bélgica en tres meses, ahora se dirigirá al Tour. de Francia.

Van Aert insistió en que quedar entre los cinco primeros en los Nacionales no significa nada en términos del Tour de Francia, dado que el nivel de competencia que espera enfrentar allí es mucho mayor. Pero como explicó antes de los Nacionales, si se sintiera bien en Francia, dejaría de trabajar 100% en equipo y combinaría ese rol con la búsqueda de sus propias oportunidades también.

“En un momento (durante el campamento de altitud) indiqué que preferiría estar en el Tour que no, y mi papel dependerá de cómo se sientan mis piernas”, dijo a los periodistas.

“Si me siento bien, tendré oportunidades del equipo y las aprovecharé al máximo. De lo contrario, jugaré un papel importante en el equipo. Espero que mi condición también mejore durante el Tour”.

Queda por ver si Van Aert podrá o no conseguir la décima victoria de etapa de su palmarés en el Tour, pero el belga insistió en que “me siento bien y mi forma es mucho mejor. Puedo entrenar sin límites, aunque a veces todavía Tengo algo de dolor de espalda”.

“Existe desde hace mucho tiempo y trabajamos todos los días para aliviar la tensión muscular. Es molesto, pero no me puedo quejar. Puedo entrenar con normalidad y he podido progresar”.

Ese progreso volvió a ser visible en su alentador resultado en Bélgica, pero Van Aert restó importancia a la interpretación de una carrera sin rivales extranjeros presentes. Dijo que, en cualquier caso, aunque optó por esperar al sprint del grupo, se quedó demasiado atrás en el último kilómetro. El esfuerzo que hizo para reconciliarse con el ganador Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Jasper Phiipsen (Alpecin-Deceuninck) y los otros mejores velocistas belgas le costó la carrera hacia la línea. “En cualquier caso”, añadió, “comparado con ellos (en un sprint), sé que no soy el favorito”.

Sin embargo, en general dijo: “Tenía buenas piernas. No creo que esté al máximo nivel todavía, pero es tranquilizador volver a ser uno de los mejores. Ahora voy a entrenar y descansar en los próximos días y luego tal vez – añadió con una sonrisa – volar a Italia.

Dijo que no se sentía más seguro como resultado de terminar quinto. “En realidad no, el Campeonato de Bélgica es uno de los campeonatos nacionales más disputados, pero al fin y al cabo, sigue siendo un campeonato nacional”.

“Es un nivel mucho más alto en el Tour. Estoy satisfecho con lo que he logrado en esta carrera, pero esto no dice nada sobre el Tour”.

Tal fue su forma de escalada en el Tour de Francia 2022 que Van Aert incluso pudo derribar a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) hace dos años en los Pirineos. Pero en una entrevista reciente con Het Laatste Nieuwssu compañero belga Tiesj Benoot insistió en que Van Aert todavía está muy lejos de estar en tan buenas condiciones esta vez.

“Wout ha progresado en las últimas semanas, pero no está al nivel del año pasado y ciertamente no al de hace dos años”, dijo.

Incluso la semana pasada antes del Campeonato, la dirección del equipo Visma-Lease A Bike se mostró optimista sobre las posibilidades de Van Aert en el Tour. En una referencia velada a la situación que surgió en la etapa 2 del Tour 2023, cuando Van Aert perdió la oportunidad de ganar una etapa debido a que Vingegaard no pudo ayudarlo en un momento dado, Merijn Zeeman incluso bromeó en una entrevista diciendo: “Espero que “Creo que tendremos cierta controversia porque será bueno para el documental al final de la temporada”.

Posteriormente, dando su verdadera opinión sobre el asunto, Zeeman dijo: “Wout nos llamó a Grischa (Niermann, director deportivo) y a mí para decirnos que estaba muy motivado para ir al Tour, para hacer algo especial para el equipo, con el equipo, y que Es decir, con Jonas luchando por el amarillo”.

“Como cada año, Wout es el mejor ayudante que Jonas puede tener. O antes, ese (ex compañero de equipo y especialista en la general) Primož Roglič puede tenerlo. Realmente marca la diferencia como ciclista, como persona y como líder. Sería fantástico si él también pudiera ganar una etapa, un campeón como él realmente se lo merece”.