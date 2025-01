“No me perdí el ciclocross en absoluto este invierno”, dice Yorkshireman

Tom Pidcock hizo su muy esperado debut con el equipo de ciclismo profesional Q36.5 en el Alula Tour el lunes, admitiendo que dejar los granaderos de Ineos durante el invierno fue una oportunidad para un nuevo comienzo en su carrera.

“Las cosas cambiaron, y sentí un gran peso de mis hombros, una gran sensación de alivio y libertad. Es realmente refrescante y motivador”, dijo Pidcock a la emisora ​​anfitriona de la gira Alula.

El Yorkshireman está apuntando inmediatamente en el desierto de Arabia Saudita, buscando ayudar a Q36.5 a causar un chapuzón a medida que los organizadores de la raza deciden las invitaciones comodín al Giro d'Italia, Vuelta A España y otras carreras importantes.

Pidcock intentó ir por un sprint de bonificación de tiempo tardío en la etapa de apertura en la gira de Alula, pero su protagonista finalmente fue superado por Fredrik Dversnes (UNO-X Mobility), Jens Reynders (Wagner Bazin WB) y Frank van den Broek Picnic -Postnl) quien parecía tener la misma idea. Pidcock terminó de manera segura en el Peloton cuando su compañero de equipo Matteo Moschetti fue cuarto del ganador Tim Merlier (Soudal-Quickstep).

“Es una buena carrera para comenzar”, dijo Pidcock antes de la carrera después de llegar a Arabia Saudita el domingo por la noche después de un vuelo chárter retrasado y redirigido desde Europa.

“Es a principios de año, pero quería comenzar antes. Nunca antes había corrido en esta parte del mundo, por lo que es una experiencia nueva”.

Los cinco días de carreras en el desierto incluyen tres etapas para los velocistas. Pidcock se centra en las otras etapas mucho más difíciles que decidirán la clasificación general general.

La segunda etapa de 157.7 km del martes es para Bir Jaydah Mountain Wirkah e incluye varias subidas. Los últimos 54 km incluyen dos vueltas de un circuito de acabado montañoso. La subida final a la línea es de 2.9 km de largo con 9.2%.

La etapa 4 termina con la empinada rampa hacia las Skyviews de Harrat Uwayrid, con el ganador que probablemente gane suficiente tiempo para asegurar la victoria general. Simon Yates en el escenario en 2024 para ganar en general. Eddie Dunbar defiende las esperanzas de Jayco Alula este año, pero Pidcock es su mayor rival.

“Creo que se unirán”, dijo Pidcock cuando se le preguntó si apuntaría a las victorias en el escenario o al GC.

“Lo único que podría arrojar una llave en las obras es el viento. Si lo extrañas, ese es el GC desaparecido, de lo contrario se ganará en segundos”.

Pidcock ya ha aceptado que Q36.5 no asegurará una invitación comodín del Tour de Francia 2025, pero tiene otros objetivos. Q36.5 recibió una invitación comodín a Paris-Roubaix y espera que otros pronto sigan. Parece confiado en un viaje en Italia en marzo, por lo que un regreso a Strade Bianche, que ganó en 2023 y una oportunidad en Milan-san Remo.

“Montaré a Ruta del Sol, el fin de semana de apertura y especialmente el bloque italiano”, dijo al sitio web holandés Indeleiderstrui.

Pidcock ya parece estar a gusto Q36.5, feliz de tranquilizar las tensiones y el divorcio de los granaderos de Ineos. Poco se sabe sobre lo que sucedió después del Tour de Francia, el impacto de las revelaciones del documental de Netflix y la decisión de la gerencia del equipo de no seleccionar Pidcock para IL Lombardia.

Insistió en que se ha ajustado bien en Q36.5 después de que el equipo lo recibió con los brazos abiertos.

“Es mucho, mucho más fácil montar en un nuevo equipo de lo que podría haber imaginado. Simplemente salté y me adapté a la atmósfera de inmediato. Eso fue sin problemas”, dijo Pidcock.

“Debido a que no he hecho ciclocross, he tenido una preparación ligeramente diferente. Pero eso funciona bien. He tenido un buen invierno y no he tenido ninguna interrupción en términos de enfermedad, etc. Quejarse, y estoy deseando comenzar la temporada “.

Pidcock estará en Arabia Saudita esta semana en lugar de prepararse para el Campeonato Mundial de Ciclocross de UCI. Ganó el título mundial en 2022 en los EE. UU., Pero optó por no competir en ninguna carrera de ciclocross este invierno.

“Para ser honesto, no me perdí el ciclocross en todo este invierno”, dijo Pidcock.

'El hecho de que no lo perdí también es porque no vi ninguna carrera. Pero tampoco veo carreras de carretera; Lo único que veo en la televisión es el ciclismo de montaña.

“Estaba ocupado. Cambié equipos, por eso. ¿Significa algo para los próximos años? No, el próximo año planeo volver a Ciclocross”.