El campeón belga aclara comentarios sobre Tim Declercq

Remco Evenepoel ha descrito la decisión de la UCI de prohibir el casco de contrarreloj Specialized ‘Head Sock’ como “risible” y advirtió que mover los postes en las reglas del equipamiento pondría a los ciclistas en contra del organismo rector.

El martes por la tarde, la UCI emitió un comunicado anunciando la prohibición de la media para la cabeza utilizada en el casco Specialized TT5, que se usó por primera vez en el Tour de Francia de 2022 y que Evenepoel usó en su camino hacia el título mundial de contrarreloj el año pasado. Evenepoel y sus compañeros de Soudal-QuickStep también utilizaron los cascos tipo calcetín en la contrarreloj por equipos del martes en París-Niza. Su uso estará prohibido en las pruebas UCI a partir del 2 de abril.

En el mismo comunicado, la UCI también anunció que llevaría a cabo un “análisis en profundidad” de su normativa sobre cascos en respuesta al llamativo casco de contrarreloj Giro Aerohead II utilizado por Visma-Lease A Bike en Tirreno-Adriático y París. -Bien esta semana.

“Es ridículo”, dijo Evenepoel. esporza por delante de la etapa 4 de la París-Niza. “Hay reglas sobre las palancas de freno, pero todavía veo motociclistas andando con las palancas de freno inclinadas hacia adentro.

“Hace dos años autorizaron nuestro casco y ahora lo están quitando. Siento que quieren jugar con nuestras pelotas. No es muy amigable lo que están haciendo. Hay otros equipos que casi están montando”. “Con un casco de contrarreloj en el pelotón. Estoy pensando en EF Education-EasyPost. Están arrastrando al ciclismo al ridículo y están haciendo que todos los ciclistas se vuelvan contra la UCI”.

En un comunicado el martes por la noche, Specialized expresó su consternación por el fallo de la UCI, diciendo: “Specialized está decepcionado por esta decisión, ya que afecta en gran medida a nuestros corredores y equipos que han pasado una cantidad significativa de tiempo preparándose con el equipo aprobado por la UCI”. .”

Hablando con los periodistas antes de la etapa 4 de París-Niza, Evenepoel también revisó sus comentarios sobre su ex compañero de equipo Tim Declercq después de la contrarreloj por equipos de la tarde anterior.

Evenepoel había expresado su irritación porque Declercq, ahora de Lidl-Trek, había obstaculizado a Soudal-QuickStep cuando fue atrapado y adelantado durante la etapa, aunque se disculpó con su antiguo compañero en una publicación en Strava más tarde el martes. En declaraciones a ITV antes de la etapa 4, Evenepoel puso sus comentarios en contexto.

“Nunca se debe quitar el carácter a una persona. Así soy yo y muchas veces digo lo que siento en el estómago o en el corazón”, afirmó. “Es la forma en que reacciono a menudo después de una carrera, pero también sé que no es 100% lo que quiero decir. No me arrepiento de lo que dije, es solo la forma en que lo dije.

Y Tim también sabe que se estaba interponiendo en el camino y también se disculpó por eso. Compartimos algunos mensajes, hablamos juntos y hablaremos en grupo. Todo quedará olvidado”.