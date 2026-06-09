“Así son las cosas, lo intenté y mantuve el ritmo, pero no fue suficiente”, dice el piloto holandés tras caer al tercer puesto de la general el último día

Por segunda vez esta temporada, Anna van der Breggen (SD Worx Protime) ha tenido que soportar la angustia en la última etapa de un Grand Tour. Esta vez vio a su ex compañera de equipo Demi Vollering alejarse y perder la maglia rosa en una dramática etapa final del Giro de Italia femenino.

A diferencia de La Vuelta Femenina en mayo, donde Paula Blasi superó una brecha de 18 segundos para arrebatarle la roja a Van der Breggen en el último día a L'Angliru, entró al último día en Italia con 50 segundos para defenderse de Vollering en segundo lugar.

Pero con una ruta de altibajos que afrontar, el equipo FDJ United-SUEZ de Vollering se fue a por todas, iluminando la acción desde el principio de la etapa de 145 km. El siguiente ataque clave no vino de su compatriota holandesa, sino del tercer puesto sobre la general Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), al que Van der Breggen no siguió.

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Mientras un pequeño grupo subía por la carretera, la corredora de SD Worx-Protime se quedó junto a Vollering en un grupo más pequeño, con Lauren Dickson marcando el ritmo para su líder de FDJ durante los últimos 70 km. Hubo juegos mentales y tácticas, pero finalmente el gran ataque de Vollering llegó cuando faltaban 39 km para la última subida, la Colletta di Brondello.

A diferencia de días anteriores, cuando le faltaban piernas para distanciar a Van der Breggen, una aceleración repetida en dos curvas pronunciadas hizo que Vollering ganara la brecha, antes de avanzar hacia el grupo líder, donde finalmente recuperó 2:33. Con una diferencia tan grande con el grupo líder, Niedermaier también la superó para terminar segunda en la general, con Van der Breggen cayendo al último lugar del podio.

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“Ellos atacaron, así que no puedo seguir cada ataque. Además, hoy las piernas eran un poco más pequeñas, así que tuve que elegir”, dijo Van der Breggen a Eurosport como explicó en el momento en que Niedermaier se fue, que fue antes de que comenzara la transmisión.

“Luego terminé con Demi, lo cual fue bueno si trabajábamos juntas, pero Demi no estaba tirando; solo su compañero de equipo (Dickson) lo hacía. Así que sabía que ella atacaría en la subida, traté de seguirla, y hoy al final ella fue más fuerte.

“Hice todo lo que pude hoy, también era un poco esperado así, así que es triste perderlo aquí, pero creo que, en realidad, luché con lo que pude hoy, eso es todo”.

Graciosa como siempre en la derrota, Van der Breggen solo pudo aceptar la derrota al final como lo había hecho en la carretera, obligada a adoptar ciertas tácticas ya que estuvo aislada sin compañeros de equipo durante gran parte de la segunda mitad de la etapa 9.

Aunque esto significó que le permitió a Niedermaier tomar brevemente el liderato virtual de la carrera mientras estaba en una escapada, valió la pena hacer que Dickson hiciera todo el trabajo y luego tratar de controlar el ritmo de la subida final como lo hizo para tener la mejor oportunidad de seguir a Vollering. No se arrepintió de cómo lo interpretó; simplemente no fue suficiente ese día.

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“Dijeron que si el compañero de equipo de Demi está trabajando, entonces Demi no debería trabajar, pero si yo trabajo y Demi no, entonces seguro que no voy a ganar porque comenzaría la escalada mucho menos”, dijo.

“Así que al final, hizo algunos tirones, pero en realidad no fue un tirón. Así que, para mí, estoy sola, necesito tomar una decisión, y pierdo de todos modos si realmente tiro mucho”.

“También podía sentir en las piernas, si lo hiciera, entonces no podría seguir. Es como es, lo intenté y mantuve el ritmo, pero no fue suficiente”.





Van der Breggen tampoco puso excusas después de que el entrevistador se refiriera a su fuerte caída al final de la etapa 7, diciendo que sentía dolor de espalda, pero no a consecuencia de esto, y que no fue esa la razón por la que no alcanzó la victoria.

“No, no lo creo (la caída fue la razón de mi actuación), también fue una semana dura, por supuesto, la caída está haciendo algo, pero hoy también fue un día muy duro”, dijo Van der Breggen. “Tuve algo de dolor de espalda, pero creo que no es por eso que no gané, es simplemente que no fui lo suficientemente fuerte hoy, así son las cosas”.

Decepcionada, por supuesto, pero la cuatro veces campeona del Giro, Van der Breggen, todavía tenía una sonrisa en su rostro mientras daba un informe detallado de la etapa. Uno de los pilotos más testarudos del grupo, esta ha sido una semana exitosa para el piloto holandés, que apenas salió de un retiro de tres años la temporada pasada.

“Ya fue mucho más de lo esperado esta semana, así que en realidad todavía estoy muy orgullosa, estuve allí en la pelea y sé que puedo hacerlo, y creo que hay algunos puntos que puedo mejorar”, dijo.

“Estoy listo porque ya terminó. Fue una semana difícil, así que por supuesto que estoy decepcionado. Tenía muchas ganas de ganar esta camiseta, pero seguro que estoy muy orgulloso del equipo por lo que logramos esta semana y también por la lucha que tuve hoy”.