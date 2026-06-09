“Así son las cosas, lo intenté y mantuve el ritmo, pero no fue suficiente”, dice el piloto holandés tras caer al tercer puesto de la general el último día

Por segunda vez esta temporada, Anna van der Breggen (SD Worx Protime) ha tenido que soportar la angustia en la última etapa de un Grand Tour. Esta vez vio a su ex compañera de equipo Demi Vollering alejarse y perder la maglia rosa en una dramática etapa final del Giro de Italia femenino.

A diferencia de La Vuelta Femenina en mayo, donde Paula Blasi superó una brecha de 18 segundos para arrebatarle la roja a Van der Breggen en el último día a L'Angliru, entró al último día en Italia con 50 segundos para defenderse de Vollering en segundo lugar.

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La ciclista holandesa Demi Vollering (C/L) de FDJ SUEZ con la camiseta rosa de líder general y ganadora del Giro d'Italia Femenino 2026 - Tour de Italia abraza a la ciclista holandesa Anna Van Der Breggen, segunda clasificada del SD Worx, después de la novena etapa del Giro d'Italia Femenino 2026 - Tour de Italia, carrera ciclista femenina entre Saluzzo y Saluzzo, Italia, el 7 de junio. 2026. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP vía Getty Images)