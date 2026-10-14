El francés corrige los errores del Campeonato Mundial con una victoria muy especial para cerrar 2026

Antes de Il Lombardia, la última vez que escuchamos a Paul Seixas hablar después de una carrera, estaba pronunciando algunas de las palabras más extraordinarias que hemos escuchado en toda la temporada. “Es vergonzoso lo que hice hoy. Estoy decepcionado, pero es lo que merezco. Mis compañeros merecen algo mejor que un líder como yo”.

Sí, ahí mismo un joven de 20 años que acaba de cumplir, reprendiéndose a sí mismo por no luchar por las medallas en un Campeonato Mundial, un Mundial de élite, el primero. Fue algo extraordinario, y planteó la pregunta: toda la supuesta presión que se acumula sobre los hombros de este joven francés, ¿es superada por la presión que él mismo se está ejerciendo?

Seixas no traicionó esa carga el sábado, ganando Il Lombardia con un estilo irresistible y redondeando una temporada en la que se ha impulsado a la grandeza con una estadística a la altura; Es el ganador más joven del Monumento Italiano.

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Y quizás eso no se pueda entender sin el tipo de actitud que mostró en el Mundial. Podría haber parecido poco saludable, pero Seixas ya ha mostrado una propensión a la autoflagelación esta temporada, en particular reprendiéndose a sí mismo por su accidente que arruinó el Dauphiné, que luego lo llevó a una carrera mucho más tranquila en el Tour de Francia, donde obtuvo un notable cuarto lugar en su debut a los 19 años.

Seixas es impetuoso, pero parece ser capaz de canalizarlo de manera positiva y, cuando se desborda, convertirlo en algo nuevo.

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“Honestamente, no lo sé exactamente, podrían ser dos horas o un día, pero no fue tanto”, dijo sobre el tiempo que le llevó digerir su decepción en el Mundial.

“A veces tienes que sacar lo que tienes en tu corazón, para pasar a otra cosa. Si te lo guardas para ti, te llevará por el camino equivocado. Así que solo dije lo que estaba pensando y solo estaba pensando en lo que salió mal en la carrera.

“No se trata de presión”, añadió. “Se trata de lo que quiero lograr. A veces sientes que puedes jugar para ganar y a veces cometes errores que no te llevan a donde quieres estar. Los errores son parte del juego. No diré que es por presión… Fue un error. Después de eso simplemente cambio mentalmente y llego al siguiente objetivo. Tal vez fui un poco duro conmigo mismo, pero fue justo después de la carrera… No me molesta”.

La actitud de Seixas tal vez sea sólo un reflejo de la magnitud de su ambición.

En su rueda de prensa de ganador del sábado habló de hasta qué punto se ha sorprendido a sí mismo esta temporada y la pasada: “Es increíble pensar en dos años lo que he conseguido, es una locura, si me dijeras eso hace dos años no te creería”.

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Y sin embargo, en algunos aspectos no es ninguna sorpresa, porque estos son exactamente los estándares que él mismo se ha fijado. No sólo está tomando todo esto tal como viene, sino que lo está haciendo realidad activamente.

“Creo que no existe un destino natural; uno tiene que crear su propio destino”, dijo con confianza. “Las cosas no suceden como por arte de magia. Hay que trabajar para lograrlo y yo trabajo muy duro”.





Del mismo modo, Seixas se negó a compararse con otros corredores, en particular con aquellos que pueden o no presumir de ser el segundo mejor corredor del mundo, detrás del indiscutible líder Tadej Pogačar.

“Sinceramente, no me pondría segundo detrás de Tadej. A veces se gana, a veces se pierde; no es una carrera la que te hace mejor que las demás”.

Pero no dudó en manifestar su ambición de convertirse en el mejor.

“Tadej es el mejor y, por supuesto, es una motivación verlo. Espero que siga progresando, porque desde mi punto de vista es bueno para el ciclismo porque hace que todos progresen, porque es tan fuerte que todos necesitan trabajar más duro para ser más fuertes.

“Es un gran sueño para mí poder algún día competir contra él. Por supuesto que tengo esta ambición (ser el mejor del mundo), como muchos corredores. Por el momento es un sueño, pero estoy trabajando por mi sueño. Como hoy, trabajé por el sueño de ganar un Monumento y lo gané. Pero vencer a Tadej es otra cosa. Tal vez nunca lo gane, pero siempre lo intentaré. Si no lo intentas, nunca lo lograrás”.

Seixas, una estrella en ciernes de acción, todo terreno y todos los formatos, está cortado en gran medida por el mismo patrón que Pogačar, y la historia de esta temporada ha sido posiblemente su surgimiento como rival y heredero del gran esloveno. Ha habido altibajos en todo momento, pero Il Lombardia lo completó con un mensaje rotundo: Paul Seixas, impulsado tanto por la mentalidad como por el físico, está en camino a la cima.