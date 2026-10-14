El francés corrige los errores del Campeonato Mundial con una victoria muy especial para cerrar 2026

Antes de Il Lombardia, la última vez que escuchamos a Paul Seixas hablar después de una carrera, estaba pronunciando algunas de las palabras más extraordinarias que hemos escuchado en toda la temporada. “Es vergonzoso lo que hice hoy. Estoy decepcionado, pero es lo que merezco. Mis compañeros merecen algo mejor que un líder como yo”.

Sí, ahí mismo un joven de 20 años que acaba de cumplir, reprendiéndose a sí mismo por no luchar por las medallas en un Campeonato Mundial, un Mundial de élite, el primero. Fue algo extraordinario, y planteó la pregunta: toda la supuesta presión que se acumula sobre los hombros de este joven francés, ¿es superada por la presión que él mismo se está ejerciendo?

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COMO, ITALIA - 10 DE OCTUBRE: Paul Seixas de Francia y el equipo Decathlon CMA CGM celebran en el podio como ganador de la carrera con sus compañeros de equipo durante la 120ª Il Lombardia 2026, una carrera de un día de 239 km desde Bérgamo a Como / #UCIWT / el 10 de octubre de 2026 en Como, Italia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)