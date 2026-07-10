El piloto de Netcompany Ineos todavía no está al 100%, dice Geraint Thomas, pero está “en alza”

Entrar en el Tour de Francia aún recuperándose de una enfermedad y luego sufrir un pinchazo en la primera prueba del equipo, agravó lo que ya había sido un comienzo difícil en el Gran Tour para Kévin Vauquelin, pero ahora el corredor de Netcompany Ineos parece estar comenzando a recuperarse.

Primero llegó a la fuga en la etapa 4, la primera vez en la edición de 2026 en la que se le permitió escaparse hasta la meta, y luego perseveró a través de las distintas divisiones para estar en la contienda entre el grupo final de 10 que luchó por la victoria de etapa.

“Después de llegar a la final, quería probar algunas cosas, porque un sprint con Mads Pedersen es muy difícil, sin duda”, dijo Vauquelin. “Intenté tal vez, en la última curva, ir delante, pero perdí más velocidad y Mads es realmente fuerte”.

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Al final, eso dejó al piloto francés en sexto lugar en la etapa, además de reducir sustancialmente su déficit respecto a los principales favoritos de la general. Comenzó el día 21:45 menos que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), pero lo redujo a menos de nueve minutos al final de la etapa 4.

Entonces, si bien puede que no haya sido un podio de etapa o un ascenso en la clasificación general lo que de repente convirtió al corredor que terminó séptimo en la general en 2025 en una amenaza, sin duda es una señal de que las cosas van en la dirección correcta.

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“Es genial ver a Kevin sentirse mejor”, dijo el director de carreras de Netcompany Ineos, Geraint Thomas. “Se puso en marcha y, justo después de los últimos tres días con el calor que ha hecho… verlo capaz de mejorar en eso es una buena señal.

“Es un luchador y luchó. Todavía no está obviamente al 100%, pero verlo allí luchando hasta la línea, incluso bombardeando a los muchachos en esa esquina, muestra su espíritu de lucha”.

Es un giro positivo después de una carrera que incluyó no sólo las pruebas previas a la salida, desde la enfermedad de Vauquelin hasta la caída que descartó a Oscar Onley, sino también el pinchazo de la contrarreloj del equipo, así como las caídas de Thymen Arensman y Tobias Foss en la etapa 3.

“Ha sido un poco loco, en realidad, han pasado muchas cosas y un poco de mala suerte”, dijo Thomas. “Pero así es la vida, ¿no? Uno se adapta a los golpes.

“Pero creo que la forma en que los muchachos también se están integrando lentamente, porque es un grupo diferente a lo que todos esperaban, digamos desde el comienzo del año, están creciendo juntos y estamos seguros de que podemos cambiar la situación”.

O como dijo Vauquelin: “Luchamos y la victoria llegará”.