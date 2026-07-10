El piloto de Netcompany Ineos todavía no está al 100%, dice Geraint Thomas, pero está “en alza”

Entrar en el Tour de Francia aún recuperándose de una enfermedad y luego sufrir un pinchazo en la primera prueba del equipo, agravó lo que ya había sido un comienzo difícil en el Gran Tour para Kévin Vauquelin, pero ahora el corredor de Netcompany Ineos parece estar comenzando a recuperarse.

Primero llegó a la fuga en la etapa 4, la primera vez en la edición de 2026 en la que se le permitió escaparse hasta la meta, y luego perseveró a través de las distintas divisiones para estar en la contienda entre el grupo final de 10 que luchó por la victoria de etapa.

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