El CEO espera que el equipo pueda seguir siendo independiente en lugar de que el patrocinador se haga cargo, habla sobre el futuro de las reformas del ciclismo

El director ejecutivo de Visma-Lease a Bike, Richard Plugge, ha dicho que las conversaciones sobre un nuevo patrocinador para el equipo están avanzando y que un posible anuncio se realizará “dentro de unos meses”.

El equipo holandés está buscando un nuevo patrocinador principal después de que se anunciara en febrero que la empresa noruega de software empresarial Visma daría un paso atrás en lugar de aumentar su compromiso financiero.

hablando con Het Laatste Nieuws El viernes, Plugge se mostró vago sobre la naturaleza de las nuevas conversaciones de patrocinio, pero dijo que las cosas estaban progresando positivamente.

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Visma-Lease a Bike busca un nuevo patrocinador principal y Visma está lista para dar un paso atrás



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“No, pero tampoco no”, respondió Plugge cuando se le preguntó si su equipo tiene un patrocinador de reemplazo en fila.

“Es un no hasta que es un sí, y sólo es un sí una vez que está realmente finalizado. Sin embargo, estamos en buenas conversaciones con varias partes muy prometedoras. Las cosas parecen muy prometedoras en varios ámbitos.

“Espero poder decir más dentro de unos meses”, añadió. “Sería bueno si pudiéramos anunciar algo (en el Tour). Y si no, el 1 de enero de 2027 también está bien”.

Plugge dijo que Visma-Lease a Bike está buscando un patrocinador principal que pueda proporcionar el 30% del presupuesto de los equipos más ricos del deporte.

Ese presupuesto, dijo, “oscila entre 60 y 70 millones de euros”, lo que significa que un nuevo patrocinador principal tendría que contribuir con alrededor de 20 millones de euros.

“Tenemos una buena perspectiva a largo plazo. Visma es un patrocinador muy leal e importante que quiere continuar. Con Lease a Bike, Rabobank y Mistral AI también a bordo, tenemos un grupo sólido de patrocinadores. Estamos buscando ese patrocinador principal adicional para dar el siguiente paso”, afirmó.

“Mantenemos la puerta abierta a todos los continentes: América, Europa y Asia también. Uno de los equipos más ricos también está patrocinado por una empresa europea como Lidl”.

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Mantener la independencia y reformar el deporte





En los últimos años, ha surgido una nueva tendencia en el deporte a medida que los patrocinadores principales de algunos de los equipos más importantes, incluidos Lidl, Decathlon y Red Bull, se han adueñado de esos equipos en lugar de simplemente contribuir con dinero de patrocinio.

Sin embargo, Plugge cree que es importante conservar cierto nivel de independencia.

“Me uní a este equipo cuando Rabobank era el orgulloso patrocinador y propietario. En ese momento, estábamos buscando maneras de volver a ser más un equipo deportivo y menos un equipo bancario. Lo logramos. Creo que es importante aferrarnos a eso”, dijo.

“Tenemos éxito porque nos centramos en el deporte y tengo a mi alrededor a personas como Robert van der Wallen y gente del grupo PON que me ofrecen asesoramiento empresarial pero también contribuyen al aspecto deportivo.

“Creemos que es importante que la dirección deportiva tome las decisiones deportivas. Muchas empresas también lo entienden. En Visma, su posición es: 'Somos buenos en lo que hacemos y tú eres bueno en lo que haces. Por eso somos tu patrocinador y te dejamos las decisiones deportivas'.

“En el pasado he visto con mis propios ojos que a veces las cosas se salen de control cuando el patrocinador es también el propietario”.

Plugge también habló sobre el potencial de reforma del ciclismo. El holandés ha encabezado en los últimos años el proyecto One Cycling, que ha buscado revolucionar el calendario del ciclismo, cambiar la forma en que se practica el deporte y alterar su modelo de negocio.

Las actualizaciones sobre One Cycling se han mantenido silenciosas durante el último año, y el presidente de la UCI, David Lappartient, puso el proyecto “sobre aviso” en julio pasado, rechazando la solicitud de One Cycling de organizar varias carreras WorldTour nuevas y amenazando a los equipos y carreras por colaborar con el proyecto.

“El concepto de One Cycling todavía existe, eso sí”, dijo Plugge.

“La UCI envió una carta a 6.000 personas pidiendo su opinión sobre cómo implementar la reforma económica. Con el presidente de la UCI, David Lappartient, tengo una buena relación desde hace mucho tiempo.

“Hablé extensamente con él hace apenas dos semanas, y dice que está tratando de que ASO se sume al plan. David a menudo coincide conmigo en cómo podemos hacer que el deporte esté preparado para el futuro, o al menos mantenerlo así”.