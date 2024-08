El británico comparte la lucha por la general con João Almeida en la lucha del equipo por el 'Grand Slam' del Tour de Francia en 2024

Adam Yates nunca se ha andado con rodeos, y menos de un mes después de que el británico ayudara a su compañero de equipo en el UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, a ganar el Tour de Francia, se mostró optimista acerca de afrontar la Vuelta a España y de cuidar sus propias posibilidades de ganar la clasificación general en España y de ser realista acerca de lo que podría lograr.

“Hay menos presión aquí en la Vuelta, porque por un lado no sabemos en qué nivel estamos”, dijo Yates. Noticias de ciclismo durante la cuenta regresiva para el inicio en Lisboa, donde codirigirá el UAE Team Emirates junto al corredor local João Almeida.

“Realmente no hemos tenido tiempo para prepararnos y hacer un campo de entrenamiento. Y en los entrenamientos puedes tener buenos números, pero en las carreras nunca se sabe.

“Entre el Giro y el Tour tuvieron esa semana extra, pero entre el Tour y la Vuelta no hay ni cuatro semanas esta vez. Quizás los chicos que tenían planes de entrenamiento específicos para aquí, que no hicieron el Tour, tienen una ligera ventaja. Así que va a ser complicado.

“En cualquier caso, veremos un poco cómo le va a la gente en la contrarreloj del sábado y luego en la etapa 4” -la primera llegada en alto de la carrera de 2024- “comenzaremos a ver realmente qué va a pasar”.

Con tan poco tiempo entre un Gran Tour y el siguiente, dijo Yates, se fue de vacaciones solo una semana después de terminar en Niza, luego hizo dos semanas de entrenamiento en su casa en Andorra “y eso fue todo”.

“Mi casa allí no está muy alta, no está tan arriba, pero las carreteras y el entrenamiento fueron buenos, aunque hizo un poco más de calor del que me hubiera gustado. Pero hice lo mejor que pude y luego veremos qué tan bueno es lo que hice aquí”.

La primera semana de la Vuelta, relativamente fácil en comparación con el Tour de Francia, podría ayudar al ciclista de 32 años a recuperar algo parecido a su mejor forma física sin tener que enfrentarse a demasiados desafíos mientras tanto. Pero, aparte de la llegada en alto en la cuarta etapa y una travesía engañosamente dura por las sierras del suroeste de España en la sexta etapa, “el principal problema en esta primera parte podría ser el calor”, afirmó.

“Hace un calor abrasador incluso ahora”, señaló, hablando con Noticias de ciclismo El viernes por la tarde, las temperaturas rondaban los 30 grados centígrados en Lisboa. “He visto las previsiones para toda la primera semana y va a ser difícil. Así que haremos lo posible, iremos día a día e intentaremos no cometer ningún error”.

Su mejor resultado en la Vuelta a España hasta la fecha fue en 2021, cuando quedó cuarto, y Yates también hizo el doblete Tour-Vuelta una vez antes, en 2018. Pero quizás lo único que tienen en común sus experiencias en el Tour-Vuelta de 2018 y el Adam Yates de 2024 fue que en una de esas dos Grandes Vueltas hace seis años, también ayudó a un compañero de equipo a triunfar en la general.

“Eso fue hace mucho tiempo, cuando estaba en GreenEdge”, recordó Yates. “Fue cuando Simon (el hermano de Yates y entonces compañero de equipo en GreenEdge – Ed.) ganó la Vuelta, así que fue un poco diferente.

“Había estado en California, había ganado una etapa en el Dauphiné, pero luego tuvimos un cambio de equipamiento justo antes del Tour y esa degradación me afectó mucho en la carrera.

“Luego volvimos al primer patrocinador y, obviamente, Simon logró rematar el trabajo en la Vuelta. La primera semana de carrera, me tomé unas pequeñas vacaciones y luego lo ayudé en un par de etapas en Andorra en la tercera semana para completar el trabajo”.

Los escaladores planean trabajar juntos

Seis años después, Adam Yates y Almeida ayudaron a Pogačar a ganar otro Gran Tour en julio. Ahora, ambos tendrán sus propias oportunidades de ganar la general en la Vuelta a España. En lugar de pasar la primera semana tranquilamente en Portugal y en el sur de España como en 2018, esta vez Yates será el centro de atención junto a su compañero de equipo y colíder portugués.

“Trabajamos muy bien juntos en el Tour de Suiza (que Yates ganó por delante de Almeida – Ed.) y aunque obviamente tuvimos diferentes roles en el Tour, también hicimos un muy buen trabajo allí”, dijo el británico en una conferencia de prensa el viernes.

“En general tenemos diferentes estilos de escalada, pero se complementan. A mí me gusta atacar bastante al principio, mientras que João va a su ritmo y aprieta al final. Depende mucho de quién tire en la subida, pero hemos demostrado que podemos trabajar bien juntos y seguro que lo volveremos a hacer en esta carrera”.

“En lo que respecta a las expectativas, no tenemos un puesto al que aspirar realmente, solo queremos hacerlo lo mejor posible y el resultado será el resultado. Estamos en buena forma, lo hemos demostrado durante todo el año. Así que si uno de nosotros puede estar ahí arriba y luchar por la victoria, sería fantástico.

“Si tenemos un pequeño problema sobre quién de nosotros va a ganar, no creo que sea un problema en absoluto”, añadió Almeida en la misma conferencia de prensa. “Sólo tenemos que centrarnos en los otros contendientes”.

Al menos en un principio, en lo que respecta a esos rivales, el punto de referencia clave será el tres veces ganador Primož Roglič, dijeron los dos, y eso a pesar de que el líder del Red Bull-Bora-Hansgrohe ha dicho que todavía siente dolor después de su accidente en el Tour de Francia y de las lesiones que le persisten. Sin embargo, ni Yates ni Almeida estaban demasiado convencidos de que el esloveno estuviera diciendo toda la verdad sobre su condición subyacente.

“Siempre dice que está al 80% y luego te mata durante un minuto o minuto y medio”, fue la reacción de Yates cuando le contaron las preocupaciones de Roglic. “Seguro que estará bien. No creo que estuviera aquí si no lo estuviera”.

“Siempre que charlamos un poco con Primož durante la carrera, él dice: 'No soy tan bueno'”, coincidió Almeida, “y luego gana la etapa”.

Independientemente de la condición de Roglic, Almeida está muy motivado, en cualquier caso, por lo que dijo que es “probablemente la única vez en mi carrera que una Gran Vuelta comenzará en mi país de origen. El apoyo ya es increíble, así que imagino que los próximos días también serán una locura. Estoy muy agradecido por todo”.

Una victoria en esta Vuelta sería el primer triunfo en un Gran Tour de la carrera de Almeida.

“No hemos tenido la mejor preparación, pero estoy en buena forma y nos sentimos confiados. Vamos a hacer todo lo posible para ir a por la victoria y tenemos un gran equipo que nos apoya, tenemos muchas cartas para jugar. Puede pasar cualquier cosa y simplemente controlaremos lo que podamos controlar y presionaremos lo más fuerte que podamos, ya veremos a dónde nos lleva eso”.

El resultado más impresionante de todos, por supuesto, sería si Yates o Almeida ganaran la Vuelta a España, lo que permitiría al UAE Team Emirates seguir los pasos de Visma en 2023 y reclamar las tres Grandes Vueltas en una sola temporada.

“Quiero decir, sería un lindo objetivo, ¿no? Es fácil en el papel, pero no tanto en la vida real. Tal vez sería más fácil si Tadej estuviera aquí”, agregó entre risas.

“No, tenemos un poco de presión por ganar, pero al final lo haremos lo mejor que podamos y no es suficiente, no es suficiente. Intentaremos en cada etapa hacer lo que podamos y ojalá en Madrid podamos estar en lo más alto”.