El belga dice que “pensó que estaría más avanzado” después de ser eliminado nuevamente en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Faltan solo 24 días para la Gran Salida del Tour de Francia, pero Wout van Aert no muestra exactamente los signos de un corredor que se acerca a su punto máximo para la carrera más importante de la temporada.

De hecho, ha sido todo lo contrario para el belga durante las tres primeras etapas del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, y sus problemas continuaron en la contrarreloj por equipos del martes.

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Equipo Visma | El ciclista belga de Lease a Bike, Wout Van Aert, pedalea durante la primera etapa de la carrera ciclista Tour Auvergne-Rhone-Alpes (anteriormente conocida como Criterium du Dauphine), 146,2 km entre Vizille y Saint-Ismier, en los Alpes franceses, el 7 de junio de 2026. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP a través de Getty Images)