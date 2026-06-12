El belga dice que “pensó que estaría más avanzado” después de ser eliminado nuevamente en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Faltan solo 24 días para la Gran Salida del Tour de Francia, pero Wout van Aert no muestra exactamente los signos de un corredor que se acerca a su punto máximo para la carrera más importante de la temporada.

De hecho, ha sido todo lo contrario para el belga durante las tres primeras etapas del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, y sus problemas continuaron en la contrarreloj por equipos del martes.

Su equipo Visma-Lease a Bike ganó la etapa, con Matteo Jorgenson cruzando la línea, pero Van Aert apenas contribuyó, habiendo sido el primer ciclista en dejar atrás a su equipo apenas ocho minutos después de casi 33 minutos de esfuerzo ganador.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Sentimientos encontrados. Es agradable estar en el podio con mis compañeros de equipo, pero no siento que haya podido aportar mucho a mi equipo”, admitió Van Aet. esporza después de la etapa.

“En la primera subida, inmediatamente fue demasiado rápido para mí. Después, poco se puede ocultar en una contrarreloj por equipos”.

te puede gustar



'Todavía necesito mejorar mucho': Wout van Aert sigue siendo realista sobre su forma para el próximo Tour de Francia a pesar de mostrar signos de mejora



“No me sentía muy bien”: la caída en el entrenamiento previo a la carrera y la falta de forma dificultan el regreso de Wout van Aert en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes



Dos carreras, dos grandes ataques, ninguna victoria: ¿Qué significan las dos derrotas cerradas de Wout van Aert para el Tour de Flandes?

Normalmente, en una etapa en la que Van Aert desempeñaría un papel importante como corredor de la contrarreloj de primer nivel, Visma no pudo ocultar su decepción: “Fue antes de lo esperado, por supuesto”, dijo el jefe de rendimiento, Mathieu Heijboer. “Esperábamos poder llevar a nuestros grandes con nosotros en la subida final”.

Recién salido de un bloque de entrenamiento en altitud en Sierra Nevada, la primera carrera en ruta de Van Aert desde que ganó la París-Roubaix recibió un golpe incluso antes de que comenzara la primera etapa debido a un accidente en el entrenamiento, que lo vio luchar al principio de la etapa 1 y luego nuevamente ayer.

A medida que crece, Van Aert no es tan prolífico como antes, pero según sus estándares, estas actuaciones han sido un shock para el sistema.

“Supuse que iba a ser una semana difícil, pero pensé que estaría más avanzado de lo que mostré hoy. Cada día es una instantánea; hoy no fue bueno”, dijo.

¿Podrá volver a estar en plena forma a tiempo para el Tour? “Me resulta difícil responder a eso ahora mismo”, admitió. “Hoy ha sido un día decepcionante para mí; veremos cómo evolucionan las cosas. No tengo intención de rendirme”.

Qué leer a continuación



'Entiendo que gano menos que antes, pero eso no significa que el ganador que hay en mí haya desaparecido' – Wout van Aert ganando impulso para los Clásicos



Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Wout van Aert responde a las dudas con una imponente victoria en la etapa 5



'No me considero entre los cuatro grandes': Wout van Aert es 'mayor y más sabio', pero evita hablar de sí mismo para una batalla importante en el Tour de Flandes





En el papel, la ruta montañosa de la etapa 4 con un final plano debería tener a Van Aert escrito por todas partes, pero no está clasificado por encima de Dorian Godon de Ineos, y aún está por ver si sobrevive a las seis subidas cortas categorizadas.

Su equipo espera ver señales del viejo Van Aert, ganador de 10 etapas en el Tour de Francia, antes de que terminen las carreras en Francia, pero las etapas 4 y 5 son sus mejores oportunidades antes de un trío de finales en la cima de la montaña el fin de semana.

“Es un poco decepcionante, somos honestos al respecto. Pero lo estamos viendo a largo plazo. Wout está aprovechando esta carrera para mejorar y está mejorando”, dijo Heijboer, mientras su colega y DS Marten Wynants confía en que tendrán tiempo suficiente para que Van Aert redescubra sus niveles máximos.

“Estoy 100% seguro de que estará bien. No le va a gustar esto, eso es seguro. Wout nunca antes había experimentado algo como esto”, dijo Wynants. El Nieuwsblad.

“Él y nosotros vamos a tener que lidiar con eso. Pero Wout tiene suficiente experiencia. Es cuestión de tragarlo y seguir adelante. Esa es precisamente la ventaja de correr aquí y no en el Tour de Suiza. Ahora todavía tiene tiempo para trabajar en su forma”.

Es casi impensable que Visma no seleccione a Van Aert para el Tour, pero tiene que demostrar más en estos próximos 24 días para asegurarse de que se confirme su lugar. Sus próximos dos días de carrera en Francia podrían resultar vitales.