“Son chismes y no puedo, no quiero y no puedo responder a ellos”, dice el manager de Red Bull, Ralph Denk

Remco Evenepoel ha dado una indicación seria pero velada de que permanecerá en el equipo Soudal Quick-Step en 2025 a pesar de los informes de interés de Red Bull-Bora-Hansgrohe y una fecha límite aparente para cualquier acuerdo de transferencia importante.

El director del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, también calificó los informes como “chismes”, sin negar que se hayan discutido conversaciones, posibles acuerdos y plazos.

Evenepoel tiene contrato con Soudal Quick-Step hasta finales de 2026, pero cada vez hay más informes que sugieren que Red Bull-Bora-Hansgrohe le ha dado al belga una fecha límite para decidir sobre el traspaso. La llegada de la marca de bebidas energéticas ha aumentado enormemente las ambiciones del equipo y Evenepoel parece un futuro líder ideal en las Grandes Vueltas.

Es probable que cualquier oferta sea importante, ya que Evenpoel podría exigir un salario anual de entre cuatro y cinco millones de euros y una tarifa que cubra los posibles costes de rescisión del contrato. Cualquier acuerdo tendría que ser acordado por todas las partes y aprobado por la UCI.

El entrenador del equipo Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, se ha enfrentado a menudo con el padre de Evenepoel, que actúa como su agente, y ha advertido de que cualquier acuerdo será costoso y legalmente complejo.

Las especulaciones y los rumores no han hecho más que intensificarse desde el Tour y la doble medalla de oro que Evenepoel ganó en los Juegos Olímpicos de París. Volvió a competir en el Giro de Gran Bretaña y la última pregunta de los medios flamencos en la carrera fue sobre su futuro.

“No sé nada de eso”, dijo Evenepoel a la reunión de medios flamencos, sin revelar ninguna emoción o reacción al tema.

“Siempre salen muchas cosas que no tienen nada de cierto. No tengo ni idea de qué se trata. No he visto nada por mí mismo”.

Cuando se le preguntó si seguirá corriendo para Soudal Quick-Step en 2025, Evenepoel respondió: “Eso es un sí”.

El director del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, celebró la victoria de Primož Roglič en la Vuelta a España en Madrid, pero no pudo evitar las preguntas sobre Evenepoel.

Algunos informes sugieren que Roglič podría ser parte de un acuerdo de intercambio con Soudal Quick-Step. El año pasado dejó Jumbo-Visma para asumir un papel de líder del Tour de Francia. Sin embargo, Red Bull adquirió entonces una participación mayoritaria en el equipo y Roglic se retiró del Gran Tour de Francia, mientras que Evenepoel demostró sus credenciales para el Tour.

“Escucho y leo rumores todos los días en los medios italianos, ingleses y belgas, pero no tengo nada que decir al respecto”, dijo Denk. Las últimas noticias al ser interceptado en Madrid.

“Son chismes y no puedo, no quiero y no puedo responderles, por muy molesto que sea”.

Evenepoel viajó a su casa en España después del Giro de Gran Bretaña para un último bloque de entrenamiento antes del Campeonato Mundial en Zúrich, Suiza. Ha optado por no participar en el Campeonato Europeo de esta semana en Bélgica para un bloque de entrenamiento más grande y mejor.

Evenepoel intentó ser agresivo durante el Tour de Gran Bretaña, pero perdió tiempo y trabajó para sus compañeros de equipo Julian Alaphilippe y Paul Magnier.

“Era cuestión de ir mejorando y volver a jugar. No podía hacer más que eso”, dijo.

“Sólo tengo que mejorar todo y ser cada vez mejor. Ir a un campo de entrenamiento en altura no es una opción, entrenaré a nivel del mar”.

“Lo importante es la intensidad, entrenar detrás del ciclomotor y en mi bicicleta de contrarreloj”.

“Sólo tengo que entrenar duro y luego coger algo de frescura para la contrarreloj del 22 de septiembre, después me queda una semana hasta la carrera en ruta”.