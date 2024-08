Fenix-Deceuninck completa una gran semana con el tercer puesto en la general, además de una victoria de etapa y el maillot de mejor ciclista joven para Pieterse

Cuando Demi Vollering (SD Worx-Protime) realizó su intento infructuoso de alcanzar la gloria general en el Tour de France Femmes en el Col du Glandon, no fue Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM), vestida de maillot amarillo, la que pudo responder a su ataque decisivo, ni ninguna de las otras favoritas de la clasificación general antes de la carrera, sino Pauliena Rooijakkers.

Rooijakkers se puso a la rueda de su compatriota a 2,4 km de la cresta de la subida fuera de categoría y se mantuvo allí durante casi todos los 60 km finales, logrando un increíble segundo puesto en Alpe d'Huez detrás de Vollering que la llevó al tercer lugar en la general y completó una semana “de ensueño” para Fenix-Deceuninck.

El resultado puede haber sido una sorpresa para muchos, incluido Rooijakkers, pero el director deportivo Michel Cornelisse siempre mantuvo la fe.

“Esas subidas (Col du Glandon y Alpe d'Huez) le sientan muy bien a Pauliena, ya demostró en el Giro, en el Blockhaus dos veces, que esas subidas le vienen muy bien”, dijo el director deportivo. Noticias de ciclismo después de la penúltima etapa hasta Le Grand-Bornand.

La ciclista holandesa de 31 años llegó a la etapa final en el séptimo lugar de la general, sin embargo, no se esperaba que subiera al podio general, ya que sus mejores resultados anteriores en la clasificación general se produjeron en el Giro de Italia Femenino del mes pasado, con el cuarto lugar, y en la Itzulia Femenina de 2022, donde fue segunda detrás de Vollering.

Pero con el hiperagresivo equipo belga mostrando sus camisetas azules de manera prominente en el Tour de Francia Femenino 2024, como lo hicieron el año pasado, Rooijakkers se vio impulsada a realizar la actuación de escalada de su vida.

“Teníamos el gran objetivo de estar entre los cinco primeros, así que estar en el podio nos hace estar muy contentos como equipo por haberlo logrado”, dijo Rooijakkers después de la etapa final.

A la victoria de etapa de Puck Pieterse y al triunfo de la ciclista de 22 años en la clasificación de mejor ciclista joven se sumó el tercer puesto en la general.

“Fue increíble, si nos lo hubieran contado antes del Tour de Francia, es una historia conocida, pero quedar terceros en la general, ganar una etapa, ganar el maillot blanco y ser tan fuertes en la carrera, no lo creeríamos. Es un sueño para nosotros”, dijo Cornelisse. Noticias de ciclismo en el autobús del equipo, haciendo referencia también al impresionante debut de Pieterse.

Las Rooijakkers se enfrentaron tácticamente durante toda la final, tras haber seguido a Vollering en Glandon, a través del valle y durante casi todo el ascenso de 13,8 km de Alpe d'Huez. Sin embargo, un descenso a toda velocidad también hizo que la ciclista del Fenix-Deceuninck se viera obligada a dar lo mejor de sí en el valle, sin poder ayudar a Vollering tanto como hubiera podido.

“No, desde el coche me dijeron que me sentara en su rueda, pero yo también sufría. Intenté atacar, pero ya no tenía fuerzas en las piernas, así que me alegré de seguir”, dijo Rooijakkers, que realizó un último movimiento para alcanzar la gloria cuando llegaron a la estación de esquí.

“Por eso estuve mucho tiempo detrás de ella, porque no quería explotar y quería jugar. Ella luchaba por el amarillo y yo me limitaba a aguantar, de lo contrario, tal vez me quedaría en Alpe d'Huez y no quería que eso sucediera”.

En su emotiva conferencia posterior a la carrera, Vollering reveló lo difícil que fue para ella cuando Rooijakkers dejó de ayudarla debido a las órdenes del equipo. Pero Fenix-Deceuninck también dijo que el empujón de Vollering en la bajada contra Glandon no la favoreció.

“El problema fue que Demi Vollering fue a toda velocidad en el descenso y mató a Pauliena y también a la chica de Arkea (Cavallard)”, explicó Cornelisse.

“Si iba un poco más lento, podríamos haber ido con tres en el valle y trabajar juntas. Entonces podría haber dicho 'OK, ayúdenla', pero si se queda atrás, entonces no tenemos nada, así que tal vez fue un pequeño error de Demi que aceleró a fondo y no tuvimos otra opción que seguirla porque si nos quedamos atrás, no estaremos en el podio”.

Cornelisse elogió al jefe del equipo, Phillip Roodhooft, por su contribución a garantizar que los equipos masculinos Alpecin-Deceuninck y Fenix-Deceuninck se hayan vuelto más igualitarios. Un campamento de altura de dos semanas en los Alpes sentó las bases para la impresionante semana de actuaciones del equipo.

“Si ves a este equipo hace dos años, ese hombre con la camiseta azul es el gran jefe”, dijo Cornelisse mientras señalaba a Roodhooft junto al autobús.

“Él cree en el equipo, invierte mucho en el equipo, porque pasamos 14 días en La Plagne para el campo de entrenamiento y eso no es barato, pero el gran jefe cree en ello y estamos muy agradecidos por eso”.

“Este equipo es realmente profesional, incluso hacen el campamento de altura juntos con la comida y todas las pequeñas cosas en las que trabajamos”, coincidió Rooijakkers, quien se unió desde Canyon-SRAM después de 2023. “No hay separación entre los equipos masculino y femenino, ambos son iguales.

“Así que tomamos lo bueno de ellos y ellos también toman lo bueno de nosotros y con los entrenadores, todo es igual y creo que eso hace una gran diferencia y también la confianza de este equipo ayuda mucho”.

El año pasado, Yara Kastelijn encendió el fuego para el Fenix-Deceuninck en el Tour con una mágica victoria en solitario en Rodez. Esta temporada, esa llama sigue ardiendo con más fuerza gracias a la joven pionera Pieterse (que ganó en Lieja en la cuarta etapa y quedó undécima en la general) y a Rooijakkers, la sorpresa del podio que ha encontrado su mejor versión a sus 30 años.

Fenix-Deceuninck volverá con ambición nuevamente en 2025, y Cornelisse cree que sus dos estrellas de este año podrían desempeñar el mismo papel durante algún tiempo.

“Ves lo felices que están las chicas y ves que están mejorando cada vez más porque tenemos a Pauliena y Puck, así que para el próximo año volveremos e intentaremos conseguir más”.