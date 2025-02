Los organizadores se culpan a sí mismos por 'no hacer lo suficiente' después de que los jinetes se desaniman, pero algunos corredores señalan la falta de recons.

Las consecuencias y responsabilidades detrás de la cancelación del final lleno de caos de la etapa 1 del Volta AO Algarve probablemente se extenderán a través del pelotón y el ciclismo en general durante los próximos días y semanas. Pero incluso después de inmediato, la división de las opiniones ya se estaba volviendo clara.

Algunos corredores a la vanguardia del grupo, ya que atravesaba y en dos direcciones, desde una rotonda en el desafortunado kilómetro final del escenario desde Portimao hasta Lagos, le dio la culpa justa y cuadrada a los organizadores y la falta de señalización .

Otros simplemente dijeron que, lo suficientemente lógicamente, siguieron las ruedas y otros argumentaron que la falta de recons. También tenía su efecto.

El jinete de lidera de Lotto, Jarrad Drizners, ha insistido en que la falta de señalización correcta en el final del Volta Ao Algarve Stage 1 fue responsable del caos que dejó a numerosos corredores fuera del curso y fuera de la carrera por lo que debería haber sido un ritmo de rango y que finalmente culminó en una cancelación de carrera.

Pero aunque los organizadores se han culpado a sí mismos en una declaración oficial por “no hacer lo suficiente” para evitar lo que sucedió, el líder del equipo de los Drizners, Arnaud de Lie, ha dicho que algunas de las culpa no recaen por completo con la raza misma y que los jinetes deberían haber estudiado el acabado más.

Mientras el grupo de Algarve se construyó para una victoria en la primera etapa y una carrera masiva para la línea en Lagos, Drizners fue el piloto más cercano a la moto de televisión justo antes de la carrera.

Sin embargo, como él le dijo Sporza.beel giro equivocado que tomó se debió a la falta de señalización en una rotonda crucial, a 800 metros de la línea.

“Es un error estúpido, pero no hubo señalización clara”, dijo Drizners. “Si miras la repetición, me verás en medio de la rotonda ya mirando a su alrededor.

“Tampoco hubo barreras hasta que estuvimos en la recta (después de la rotonda). Sucedió tan rápido y el instinto se hizo cargo. Hicimos un reconocimiento ayer, pero no estaba muy claro y eso costó a todos en el pelotón caro”.

El líder de su equipo, De Lie, se sumó a diferentes medios mientras se calentaba al costado del autobús de lotería después del final. “Todos saben que es a la izquierda. Hicimos un reconocimiento ayer. Pero el primer jinete solo sigue la bicicleta (del motor).

“A riesgo de decir lo que pienso, la situación se desarrolló debido al primer piloto que siguió la moto, donde se situó la desviación. Todos saben que esa bicicleta nunca cruza la línea de meta y tiene que abandonar la ruta en un momento dado .

“El lugar donde se colocó la desviación era, diría, natural. Vinimos a ver este lugar dos veces, en los últimos dos días, y todos sabían que tenías que ir a la izquierda en la rotonda.

“Pero cuando estás en el lado derecho del camino (en ese momento) y todos salen bien, es difícil saltar sobre otros jinetes. Este no es un videojuego”.

De Lie argumentó que otros querían comparar la situación con los eventos peligrosos que afectaron a otra carrera de principios de temporada, el Etoile de Bessèges, donde los vehículos invadieron la carretera en dos ocasiones este febrero, causando una retirada masiva de la carrera.

“Pero las situaciones son muy diferentes, pensé que la carrera aquí estaba muy bien organizada todo el día. Cuando vi que estábamos en el lado equivocado de la carretera, no corrí, cuando vi a otros que todavía persiguieron su esfuerzo, yo Me dijo a mí mismo “Oh, todavía piensan que están en la ruta”.

De Lie agregó que dada la cantidad de tecnología ahora disponible para verificar un final, que “forma parte de nuestro trabajo. El ciclismo ya es lo suficientemente peligroso como es”.

Sin embargo, otros, como Wout Van Aert (Visma-Arr-arrendamiento, una bicicleta) también estuvieron de acuerdo con los Drizners que la falta de barreras se sumó a la confusión, diciéndole a la estación de televisión VTM que la situación golpeó el “amateurismo”.

“Me di cuenta de lo que había sucedido, salí de esa última esquina y vi las barreras al otro lado de la carretera. Sabía que correríamos en ese lado, así que pensé que nos habían enviado en la dirección equivocada. I. Pensé que había una chicana en algún lugar, pero a 400 metros del final, vi a muchas personas haciendo una señal para reducir la velocidad “, dijo.

“Deberían haber puesto más barreras para que no hubiera habido ese tipo de confusión”.

La mayoría de los afectados, como el veterano corredor vasco Izagirre (Cofidis) dijeron que no había forma de cambiar el curso del grupo una vez que habían cometido el error sin culpa propia. También hubo, antes de que la decisión de los comisarios de anular el escenario se hiciera oficial, se preocupaba por que pudieran estar fuera de la carrera.

“No tenía idea de lo que estaba pasando, seguí el grupo y eso es todo lo que pude hacer”, dijo My Bike“Nunca he visto algo así en mi carrera, y solo espero que nadie haya sido herido”.

Michael Valgren (EF Education-Easypost) dijo My Bike Poco después del final. “Todos íbamos en la dirección equivocada, no tengo ni idea de lo que sucedió, solo vi a la gente agitar los brazos. No sabía por qué, vi a los chicos al otro lado de la carretera”. Veamos si estoy en la carrera mañana o no.

“Es una pena porque de lo contrario, es una carrera muy bien organizada. Esto es solo un gran desorden. Fue muy difícil ver lo que estaba sucediendo cuando sucedió, pero diría que no había una señal clara para ir a la izquierda. “

El 'ganador' del escenario Filippo Ganna inicialmente insistió en que había ganado, diciendo “Si un jinete toma el camino equivocado, no es nuestro problema”.

“Haces lo que haces, gané y eso es todo”. Sin embargo, una vez que quedó claro que ya no era posible que él fuera declarado ganador, se negó a hablar con los periodistas.

Otros como Marco Haller (Tudor Procycling) estaban simplemente furiosos con la forma en que los eventos se habían desarrollado, llamándolo “una broma” y que tenía que haber consecuencias para los organizadores de la carrera.

“Se podía ver que en el último kilómetro, la desviación no fue bloqueada por los funcionarios, y obviamente cuando vienen los jinetes, siguen las motos, como siempre lo hacen”, dijo.

“Y para mí, es bastante ridículo porque sufrimos 190 km para ponernos en la posición perfecta y luego es básicamente todo por nada.

“Es una broma. Algo donde debe haber consecuencias para los funcionarios y los organizadores porque no siempre son los corredores que tienen la culpa. Estamos en el calor del momento, es una situación racial y es frustrante .

“Siempre es el mismo final, pero es por eso que tenemos cercas, tenemos funcionarios y motos que nos guían, eso fue solo pobre. Es muy frustrante para todos los corredores porque queremos tener el mejor para ganar Es, y no por casualidad “.