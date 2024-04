El británico finaliza 17º tras una convocatoria tardía para Hell of the North

Las manos llenas de ampollas y dolor de Tom Pidcock resumieron perfectamente su debut en París-Roubaix y su puesto 17 en el velódromo, a 6:20 del ganador dominante Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

El corredor del Ineos-Grenadiers entró tarde al Infierno del Norte después de estrellarse antes de la contrarreloj inaugural de Itzulia País Vasco.

Tiene como objetivo las Clásicas de las Ardenas que comienzan el próximo domingo con la Amstel Gold Race, pero quería probar su forma y, después de ganar las versiones Junior y Sub23 de la Paris-Roubaix, probar también la carrera de élite.

“Es una bestia completamente diferente. La velocidad era bastante increíble”, dijo Pidcock, claramente fatigado. ciclismonoticias y GCN después de completar el control antidopaje y regresar al autobús del equipo Ineos Grenadiers.

“Es una carrera bastante épica. No pude aguantar el manillar al final de la carrera, ese fue mi mayor problema. No hay mucho más que decir. Un top 20 no está mal, ¿verdad?

Pidcock se recuperó rápidamente de su accidente en Itzulia. Dejó la carrera sin poder apoyar su cadera, pero logró entrenar durante la semana y comenzar la París-Roubaix sin ningún recorrido de reconocimiento. Su última gran carrera sobre los adoquines franceses fue en 2019, cuando ganó la carrera sub23.

Sin embargo, estaba bien situado cuando Alpecin-Deceununck volvió a dividir la carrera temprano después del sector del Bosque de Arenberg y más adelante en la carrera mientras los sectores adoquinados hacían la cuenta regresiva.

Sólo se distanció cuando van der Poel atacó a falta de 60 km y el selecto grupo de cabeza peleó por los puestos del podio en una batalla por la eliminación.

Su falta de potencia bruta para enfrentarse a Van der Poel, Mads Pedersen y otros grandes corredores eventualmente le hizo perder contacto, sus manos ampolladas quizás le dolieran tanto como sus piernas.

“La carrera se dividió realmente en pedazos desde el primer sector”, explicó Pidcock.

“Fue un gran día, pero no había mucho que pudiera haber hecho. Al final del día, el peso entra en juego y tengo una potencia limitada”.

Cinco horas y media de carrera a una velocidad media de 47,802 km/h en 55,7 km de carreteras adoquinadas dejaron a Pidcock con signos evidentes de fatiga en la carrera.

Sus emociones parecían ser una mezcla de amor y odio por la París-Roubaix, tal vez dejándolo sin saber si es la carrera más hermosa del deporte o si algún día regresaría para intentar ganar el famoso trofeo de adoquines.

“Fue bueno, pero estoy luchando por tener la energía para resumir mi día”, dijo.

“Me estoy recuperando, pero es como si estuvieras drogado debido a la velocidad de la carrera”.

“Mi opinión sobre la París-Roubaix podría haber cambiado después de hoy”, añadió.

“Creo que es más difícil ganar la París-Roubaix ahora que lo he conseguido.

