El ciclista del Ineos Grenadiers solo fue superado por Anthony Turgis tras un intento de escapada de '280 vatios'

Noticias de ciclismo Vio a Tom Pidcock sentarse en silencio durante varios minutos después del final de la etapa 9, ya que el dolor de correr en grava en el Tour de Francia y el dolor de terminar segundo lo dejaron en shock y decepción.

El corredor del Ineos Grenadiers salió al ataque a 150 km del final y se mantuvo en cabeza, luchando por la victoria, sector de grava tras sector de grava.

Los grupos perseguidores, los contraataques e incluso los ataques de Tadej Pogačar estuvieron a menudo cerca de atrapar a la escapada, pero al final se mantuvieron alejados e incluso atraparon un ataque en solitario tardío de Jasper Stuyven (Lidl-Trek).

El canadiense Derek Gee (Israel-Premier Tech) lideró el sprint. Pidcock llegó con velocidad desde atrás, pero Anthony Turgis fue aún más rápido y le dio a su equipo TotalEnergies una victoria especial en el Tour de Francia.

Pidcock sufrió la derrota después de correr tan duro.

“Estuve a todo gas todo el día. Es increíble el nivel que hay en el Tour. Perdí esta oportunidad”, dijo Pidcock después de que se le aliviara el dolor y ordenara sus pensamientos.

“Pero creo que puedo estar orgulloso de ello. He tenido dificultades en la primera parte de esta carrera. Cuando las cosas no van bien, es difícil”.

Pidcock ya ha abandonado la general y los Ineos Grenadiers quieren que desempeñe un papel de apoyo a Carlos Rodríguez y Egan Bernal. Se le ha dado la oportunidad de lanzarse al ataque en la etapa de grava y utilizar sus habilidades y potencia en la bicicleta de montaña para intentar ganar la etapa.

Correr en una escapada del Tour de Francia siempre es difícil, pero Pidcock corrió inteligentemente hasta los últimos metros y el sprint hacia la victoria.

“Fue duro. Pesaba menos de 57 kilos esta mañana y luego usamos una media de 280 vatios durante cuatro horas y media. Es mucho”, dijo Pidock sobre su actuación.

“Siempre es difícil, pero hay que entender que todos en el grupo también están ahí para ganar, así que hay que jugar un poco.

“Cuando estoy en un grupo así, nunca muestro realmente cómo me siento y no respondo rápidamente a los ataques, así que en el final, me queda más.

“Era un buen escenario. Sabía que Styuven iba a ser fuerte si se iba. Cuando se fue, yo estaba al frente y esperaba que los demás respondieran desde atrás.

“Después de haber rodado tan duro todo el día, siempre iba a ser un sprint complicado. Nunca se sabe cómo irá. Simplemente me retrasé un poco con el impulso. Tal vez necesito más habilidad para la carrera como Cav…”