El belga pasará tres días en casa antes de apuntar a su segunda medalla en la carrera en ruta del sábado

Remco Evenepoel celebró el domingo por la noche su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París y después viajó a Bélgica para pasar unos días tranquilos en casa. Sin embargo, los duros días de competición y las noches largas no parecen molestarle.

Tras ganar la contrarreloj olímpica en el centro de París, Evenepoel reveló que celebró su puesto en el podio del Tour de Francia hasta las cuatro de la mañana del pasado domingo en Niza, pero que aún así se recuperó a tiempo para estar en su mejor nivel para la carrera contrarreloj del sábado.

El sábado por la noche se celebraron la medalla de oro de Evenepoel y la de bronce de Wout Van Aert en la Casa Olímpica Belga en París, en presencia de Eddy Merckx, el medallista de oro de 2016 Greg van Avermaet y sus emotivas familias.

Los ciclistas y sus familias atravesaron luego el norte de Francia hasta sus hogares en Bélgica. Evenepoel sólo tendrá unos días para recuperarse de sus esfuerzos y de las emociones de ganar el oro olímpico, pero confía en su capacidad para lograr otra rápida recuperación. Funcionó después del cansancio del Tour de Francia y Evenepoel espera que vuelva a funcionar antes de la carrera masculina en ruta del sábado.

“Es verdad, el domingo pasado, después del Tour, me fui a dormir a las 4:30”, confiesa. “No pensaba en cómo me iba a sentir en la contrarreloj porque tenía algo más que celebrar en ese momento.

“Después de la noche que me acosté, pasé todo el lunes en la cama y fui a un restaurante. El martes fui en bicicleta, pero también fui a un restaurante. Luego volamos a París para el reconocimiento el miércoles y dormí mucho. Recién el viernes me volví a sentir fresco y de repente sentí que todavía tenía energía. Eso me dio confianza y me ayudó a rendir en la contrarreloj”.

Evenepoel fue el más rápido en cada punto de control, con una media de 53,7 km/h en las carreteras mojadas, para conseguir un tiempo ganador de 36:12 en la contrarreloj olímpica de 32,4 km. Terminó 15 segundos por delante de Filippo Ganna (Italia) y 25 segundos por delante de su compatriota belga Van Aert.

“Tenía dudas sobre mi forma física y no sabía cómo iba a actuar. Así que es uno de los momentos más hermosos de mi vida y de mi carrera”, dijo Evenepoel.

Celebrar vs ganar el próximo

Sin duda, el tiempo que pasará en casa le permitirá saborear su último éxito. Bélgica es un país pequeño y sólo gana unas pocas medallas en cada Olimpiada, y Evenepoel ha ganado una de oro, algo poco frecuente.

“Aún no tengo palabras, campeón olímpico…”, publicó Evenepoel en las redes sociales el domingo después de despertarse tarde en casa después de cinco semanas fuera de casa.

Evenepoel tiene apenas 24 años, pero ya ha completado su palmarés en contrarreloj. Fue campeón de Europa en 2019, campeón de Bélgica en 2022 y campeón del mundo en 2023 y ahora en 2024 ha conseguido el título olímpico en la disciplina.

“Era el último campeonato que me faltaba en mi carrera contrarreloj, en la modalidad de contrarreloj. Creo que esa lista está tachada”, afirmó.

“Es increíble poder ganar esto después de un Tour de Francia espectacular. Significa mucho. Cada cuatro años tenemos la oportunidad de ganar este título”.

Evenepoel pospuso cualquier celebración importante hasta después de la carrera en ruta del sábado 3 de agosto, donde forma parte de un poderoso equipo de cuatro corredores que incluye a Van Aert, Jasper Stuyven y Tiesj Benoot.

“No hay mucho tiempo para celebrar porque se avecina una carrera importante”, dijo Evenepoel. “Espero que podamos celebrar una fiesta extra la semana que viene. Ahora saborearemos este momento y luego volveremos a intentarlo la semana que viene”.

La confianza de Evenepoel está por las nubes después de un mes de actuaciones increíbles, pero sabe que la carrera en ruta de 273 km, con equipos pequeños y un pelotón de solo 90 corredores, será difícil de ganar. Sus mayores rivales incluyen al holandés Mathieu van der Poel, su compañero de equipo francés en Soudal-QuickStep Julian Alaphilippe y el eritreo Biniam Girmay.

“Creo que es una carrera completamente diferente. Afortunadamente, no soy el único líder en mi equipo, tenemos múltiples cartas para jugar”, sugirió Evenepoel.

“Wout está en muy buena forma, Jasper también, mientras que Tiesj también siempre está bien en carreras de estilo clásico. Creo que tenemos un equipo muy fuerte. Por supuesto, también hay otros corredores y países fuertes.

“Primero voy a disfrutar, descansar y todavía tengo casi una semana para pensar en cómo intentaremos ganar la carrera en ruta”.