El neozelandés se queda con Van der Poel y Pedersen hasta el final hasta Kemmelberg

Laurence Pithie (Groupama-FDJ) tiene la costumbre de situarse en compañía de élite en algunas de las carreras más duras del calendario. El mes pasado, en Kuurne-Brussel-Kuurne, se encontró en la ruptura decisiva con Wout van Aert. El domingo, en Gent-Wevelgem, el neozelandés se enfrentó a Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) y Mads Pedersen (Lidl-Trek) hasta el tramo más empinado de la ascensión final al Kemmelberg.

Al igual que en Kuurne, la hoja de resultados aquí no hace justicia a la calidad del desempeño de Pithie. Un puesto 26 en el pelotón que llegó a 16 segundos del ganador Pedersen ni siquiera comienza a contar la historia del debut asegurado de Pithie en Gent-Wevelgem.

El neozelandés estuvo presente y tuvo razón cuando el pelotón se dividió por primera vez con viento cruzado en De Moeren cuando aún quedaban 150 km por recorrer, y tuvo la fuerza para seguir a Van der Poel cuando comenzó a ejecutar su repertorio en la primera ascensión a Kemmel.

Pithie permaneció en el grupo de siete cabezas cuando Van der Poel volvió a forzar la diferencia en los caminos de tierra de Plugstreets, y era el único hombre que aún podía seguir al campeón del mundo y a Pedersen en el segundo recorrido por Kemmelberg.

A partir de entonces, el joven de 21 años aplicó las lecciones de Kuurne dosificando sus esfuerzos cuidadosamente antes del asalto final a la ascensión. Es un testimonio de su floreciente reputación el que Pedersen y Van der Poel esencialmente hubieran llegado a un acuerdo tácito para hacer todo lo posible para distanciarlo en el ascenso final.

“Creo que hoy jugué bien mis cartas”, dijo Pithie. “Trabajé cuando era necesario con Mads y Van der Poel. Pude seguir a Van der Poel cuando pasó por Plugstreets entre el primer y el segundo Kemmel. Creo que nunca en mi vida había profundizado tanto. Esa fue una carrera asesina.

“Sabía que tenía que arriesgar un poco al sentarme y tratar de salvar mis piernas en la final, porque cuando esos dos se van, es muy difícil seguirlos. No trabajé con ellos tanto como podría haberlo hecho, pero fue una decisión táctica.

“En Kuurne descubrí que me dejaron caer cuando trabajaba con Wout van Aert y los otros muchachos, así que hoy intenté jugar un poco diferente. Aún así me dejaron caer, pero puedo estar contento con mi forma de montar”.

Acabador

El rápido final de Pithies ya lo llevó a la Cadel Evans Great Ocean Road Race y a un período en el liderato general en la París-Niza este año. No es de extrañar que Pedersen y Van der Poel no quisieran arriesgarse a llevarlo con ellos hasta la meta en Wevelgem.

“Estaba tratando de jugar tácticamente y aposté un poco para intentar superar Kemmel la última vez. Si hubiera terminado con ellos, habría empezado a montar, pero al final no tenía piernas para seguir”, admitió. “Aun así, estoy orgulloso de cómo he pilotado hoy, estando con el campeón del mundo y el ex campeón del mundo. Es una buena compañía y algo bueno para el futuro”.

Nada del viaje de Pithie hasta aquí surgió por casualidad. Cuando el pelotón se dividió por primera vez en De Moeren, por ejemplo, tuvo que abrirse camino entre los corredores caídos para asegurarse de estar donde necesitaba estar. “En realidad, estaba bastante atrás, solo tuve que sortear a muchos muchachos para entrar en el escalón”, dijo.

Es más fácil decirlo que hacerlo, pero nada le parece una carga a Pithie. Cuando un encargado de prensa intentó interrumpir su intercambio con la prensa escrita y acompañarlo hacia el autobús Groupama-FDJ en la meta, Pithie descartó cortésmente la idea. “No, está bien”, dijo. “No tengo frio.”

Por enésima vez esta temporada, Pithie también consideró pacientemente la vieja y espinosa pregunta sobre exactamente qué tipo de ciclista es. “No estoy muy seguro – chico de clásicos, velocista versátil – intentaré hacerlo todo”, dijo.

El nativo de Christchurch está programado para su debut en el Gran Tour en el Giro de Italia, pero tiene dos citas más urgentes en su agenda en Bélgica. “Seguiremos aquí. Lo intentaré de nuevo en Dwars Door Vlaanderen y luego le daré un empujón en Flandes la próxima semana”, dijo.

Pithie ya hizo mucho aquí, por supuesto. Tuvo la fuerza para formar el grupo delantero y la inteligencia para dejar que Van der Poel tomara la mayor parte del ritmo cuando Lidl-Trek lo atacó en la curva. “Trek lo trabajó un poco”, dijo Pithie, quien permaneció en la búsqueda de la victoria hasta el último muro de adoquines en Kemmel.

“Es un infierno andar en bicicleta”, sonrió cuando se le pidió que recordara la sensación de intentar seguir a Pedersen y Van der Poel. “Me volaban las piernas por completo. Intenté levantarme y casi caigo hacia atrás. Tuve suerte de llegar a la cima. Realmente presioné mucho en el descenso para intentar regresar, pero la diferencia era demasiado grande.

“Pero es una actuación enorme. Poder seguirlos durante tanto tiempo es nuevamente un gran paso adelante”.

