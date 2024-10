La increíble duración de la batería y la visibilidad de 360º lo convierten en mi elección del día.

Paso mucho tiempo conduciendo en la oscuridad. Llego a casi todas partes en bicicleta, por lo que tener muy buenas luces es imprescindible para mí. Es por eso que terminé pasando mucho tiempo elaborando una guía de las mejores luces para bicicletas. Al hacer eso, una luz que se destacó entre todas las demás fue la Machine SEEMEE 300, y es una que he dejado instalada en mi bicicleta de carretera de manera más o menos constante desde entonces.

Tiene una duración de batería increíble, excelentes soportes y un LED orientado hacia abajo realmente novedoso que ilumina el camino a tu alrededor, lo que significa que eres visible desde todos los ángulos. También está actualmente a la venta para Amazon Prime Day con un descuento del 20 al 27% y creo que es mi elección de todas las ofertas que hemos detectado hasta ahora.

¿Por qué lo amo tanto? Analicémoslo.

1: increíble duración de la batería

La duración declarada de la batería es de 200 horas en la configuración más baja, lo cual es francamente enorme. Nunca estuve cerca de quedarme sin energía, y si bien 200 horas es excelente, significa principalmente que, como cargador muy olvidadizo, es menos probable que me quede sin batería. La duración de la batería se debe a que es un poco más grande que otras luces, lo que significa que se incluye una batería más grande. Básicamente, puedes ser tan olvidadizo como quieras y es poco probable que se te muera; ¡Incluso cambiará automáticamente al modo de bajo consumo cuando esté casi agotado!

2: Gran visibilidad

Es brillante, sí, pero no tan locamente. El brillo máximo de 300 lúmenes es ciertamente suficiente para que te vean, pero donde realmente brilla (juego de palabras) es en términos de visibilidad lateral. En la parte inferior hay una bombilla LED roja adicional que proyecta luz hacia abajo para iluminar el camino a tu alrededor, haciéndote parecer más grande y más visible desde todos los ángulos.

3: soportes sólidos como una roca

Incluso las mejores luces pueden verse decepcionadas por monturas débiles. Pero ese no es el caso aquí. El soporte de la tija del sillín es sólido como una roca y no se tuerce, pero el que realmente me gusta es el que se monta en los rieles del sillín. Viene con bridas para una fijación más permanente, pero en mi opinión, es lo suficientemente sólido sin ellas. La luz también se engancha y se apaga usando una versión en miniatura de un soporte de 1/4 de vuelta de Garmin, lo cual es limpio y fácil.

4: Funciones agregadas

Además de ser “simplemente” una luz realmente buena, también puede actuar como luz de freno, encendiéndose cuando desaceleras para mayor seguridad para ti, otros conductores y también otros vehículos de carretera. Además, puede ajustar automáticamente el brillo según las condiciones de iluminación ambiental, para que no tengas que cambiar la configuración cuando termines en un lugar más bien iluminado.

Considerándolo todo, me encanta. Aquí está acoplado a mi bicicleta para que puedas ver cuánta luz proyecta hacia abajo y hacia atrás.

