El francés cree que la dura etapa 2 hasta Barcelona “será una buena etapa para mí” después de perder menos de 40 segundos ante Vingegaard y Pogačar en el primer partido.

Mientras el adolescente prodigio francés Paul Seixas iniciaba su carrera en el Tour de Francia en una sofocante contrarreloj por equipos de la etapa 1 en Barcelona, ​​superó la prueba inicial en este bautismo de fuego, limitando sus pérdidas ante jugadores como Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar a menos de 40 segundos.

Ocupa el décimo lugar en la general después del primer partido, y la presencia de los medios en el autobús del Decathlon CMA CGM confirma su estatus como la gran esperanza francesa, que parece tener más probabilidades de poner fin a la sequía de 45 años desde que Bernard Hinault fue el último corredor masculino local en ganar el maillot amarillo.

Alrededor de 30 periodistas ya estaban presentes antes de que el joven de 19 años subiera al turboentrenador para calentarse tras el intenso esfuerzo de 23 minutos. Seixas interrogó con entrenadores, directores deportivos y su jefe de prensa personal, antes de ponerse una gorra blanca y un reloj Breitling para complacer a sus patrocinadores y luego hablar con la prensa reunida en francés e inglés.

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“Hoy limitamos bien los daños y estoy contento con cómo me sentí”, dijo Seixas ante la masa de periodistas, entre ellos ciclismonoticias.

“Esperábamos ver brechas como esa. Así que creo que hoy hicimos una buena contrarreloj e hicimos lo mejor que pudimos. Me siento bien. Lo tomo como una contrarreloj normal por equipos e hicimos un gran trabajo hoy”.

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El nombre de Seixas se pronunció cientos de veces a lo largo de la transmisión de France TV, mientras el furor que rodeaba al adolescente finalmente se desató en la carrera que todos habían estado esperando desde que su talento se hizo realidad al ganar La Flèche Wallonne y casi igualar a Pogačar en Liège-Bastogne-Liège.

El francés tendrá otra oportunidad de mostrar su talento en la probablemente emocionante segunda etapa, también en la colina de Montjuïc de Barcelona, ​​donde sentirá todo el peso del Tour en su primera etapa en ruta. Sin embargo, se siente preparado y cree que podría ser un camino adecuado a sus características.

“Creo que es una buena etapa para mí, pero creo que podemos ver cómo va”, dijo. “Por supuesto, no es lo mismo que hice a lo largo de los años porque trabajé de manera diferente para esta carrera, así que veré cómo va, cómo me siento, y espero que mañana pueda ser una buena etapa”.

Seixas sabe exactamente a qué se enfrenta en una de las listas de salida más apiladas de los últimos tiempos, con los grandes de todos los tiempos del Grand Tour, Pogačar, y el actual portador de la camiseta amarilla, Vingegaard, mostrando su fuerza nuevamente en el primer partido.

“Son los mejores del mundo, así que veremos cómo les va durante las semanas, y espero rendir realmente, ver qué puedo hacer, (pero) son los mejores ciclistas por el momento”, dijo Seixas, que no tendrá que esperar mucho hasta las primeras pruebas de montaña en las etapas 3 y 6.

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“Voy a intentar ver cómo va la primera etapa en ruta. Tendremos una idea de la carrera”, añadió Seixas. “Obviamente tengo muchas ganas de que empiece en las montañas. Creo que todos están contentos. Estamos en plena forma. Espero que sea una buena batalla”.

Cuando Seixas anunció que iba a hacer uno de los debuts más emocionantes de la historia reciente del Tour y convertirse en el debutante más joven en 89 años, Decathlon publicó un conmovedor vídeo del adolescente con sus abuelos cuando les contaba la noticia. Con esta, su primera etapa en el Tour, sus sueños y los de sus abuelos se hicieron realidad.

“Por supuesto, fue algo realmente especial para mis abuelos. Creo que hoy lo estaban viendo por televisión”, dijo Seixas. Los vi al comienzo de la semana y estaban muy felices y espero que disfruten este Tour de Francia”.