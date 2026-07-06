El francés cree que la dura etapa 2 hasta Barcelona “será una buena etapa para mí” después de perder menos de 40 segundos ante Vingegaard y Pogačar en el primer partido.

Mientras el adolescente prodigio francés Paul Seixas iniciaba su carrera en el Tour de Francia en una sofocante contrarreloj por equipos de la etapa 1 en Barcelona, ​​superó la prueba inicial en este bautismo de fuego, limitando sus pérdidas ante jugadores como Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar a menos de 40 segundos.

Ocupa el décimo lugar en la general después del primer partido, y la presencia de los medios en el autobús del Decathlon CMA CGM confirma su estatus como la gran esperanza francesa, que parece tener más probabilidades de poner fin a la sequía de 45 años desde que Bernard Hinault fue el último corredor masculino local en ganar el maillot amarillo.

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