El belga no corre desde el pasado mes de octubre tras sufrir una hernia de disco

Decathlon-CMA CGM es un equipo cambiado este año, con una nueva apariencia, una gran cantidad de nuevos corredores y el ascenso de Paul Seixas, todo lo cual contribuye a un cambio importante en el veterano equipo francés.

Junto a una serie de nombres notables, incluidos Matthew Riccitello, Olav Kooij y Tobias Lund Andresen en el equipo para 2026, se encontraba el corredor belga de clásicas Tiesj Benoot.

El joven de 32 años dio el salto de Visma-Lease a Bike y se unió para liderar el equipo en los adoquines y las colinas en marzo y abril, además de formar una parte clave del equipo del Tour de Francia de Decathlon-CMA CGM.

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Sin embargo, Benoot no pudo competir en los Clásicos y, de hecho, no ha pisado el acelerador en todo el año, ya que sufrió una hernia de disco que requirió cirugía en febrero.

Finalmente regresa a la acción esta semana, haciendo su debut en Decathlon-CMA CGM en el Tour de Suiza de cinco días.

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“Il Lombardia fue mi última carrera, así que fue hace más o menos ocho meses. No recuerdo cuándo no corrí durante tanto tiempo. Debí haber sido muy joven”, dijo Benoot. Deportes TNT.

“Estoy feliz de estar de vuelta, sí. Es realmente especial y una carrera bonita, una carrera dura, a nivel WorldTour, así que tengo curiosidad por ver cuál es mi nivel. Espero encontrar buenas piernas esta semana. Para concluir la semana, no daré un resultado, pero sólo quiero recuperar la confianza en la bicicleta y en mi cuerpo”.

Ya en su primer día de carrera, una etapa montañosa de 144 km alrededor de Sondrio, Benoot estaba corriendo entre los líderes, compitiendo contra jugadores como Mikel Landa, Jhonatan Narváez y Primož Roglič en la persecución y cruzando la meta en el puesto 17, 4:30 menos que el ganador de la etapa en solitario, Tadej Pogačar.

Incluso con más de medio año fuera de la bicicleta y con solo cinco días en Suiza en su haber, Benoot tiene como objetivo competir en el Tour de Francia del próximo mes.

“Espero estar al inicio del Tour si esta semana va bien”, dijo Benoot.

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“Tengo que probar las piernas en algún lugar antes del Tour. Sería demasiado loco empezar en Barcelona sin saber cómo estoy en la carrera. Creo que la versión de este año, con sólo cinco días de carrera, es perfecta para eso.

“Tendremos que ver cómo va y luego, por supuesto, habrá una buena última parte de la temporada con el Mundial en Canadá y muchas otras carreras bonitas”.

Si todo va bien y Benoot se dirige a Cataluña para comenzar su décimo Tour de Francia el 4 de julio, estará entre los corredores encargados de apoyar al fenómeno francés de la general Paul Seixas.

Tras sus éxitos en Itzulia Basque Country y La Flèche Wallonne, el público francés tiene esperanzas en el joven de 19 años, aunque pocos esperan que supere a jugadores como Pogačar y Jonas Vingegaard. Benoot también moderó las expectativas sobre su compañero de equipo.

“No hay que olvidar que lo dejaron en Lieja-Bastoña-Lieja. Dicen que estuvo cerca de Pogačar, pero en realidad no estuvo cerca”, dijo Benoot. El Nieuwsblad.

“Lo dejaron caer en La Roche aux Faucons. Sin embargo, es muy prometedor que un corredor de 19 años pueda seguir el ritmo de La Redoute.

“Es un tipo especial. No conoce sus propios límites. En realidad, nadie conoce sus límites, y eso es precisamente lo bonito de esto. Creo que puede competir por un podio en el Tour. Pero, sobre todo, hay que dejarle disfrutar sin presiones, de lo contrario una larga carrera no estará en las cartas”.

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