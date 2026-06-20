El belga no corre desde el pasado mes de octubre tras sufrir una hernia de disco

Decathlon-CMA CGM es un equipo cambiado este año, con una nueva apariencia, una gran cantidad de nuevos corredores y el ascenso de Paul Seixas, todo lo cual contribuye a un cambio importante en el veterano equipo francés.

Junto a una serie de nombres notables, incluidos Matthew Riccitello, Olav Kooij y Tobias Lund Andresen en el equipo para 2026, se encontraba el corredor belga de clásicas Tiesj Benoot.

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