Campeón mundial con el objetivo de asegurar su tercer título de la gira de los EAU en el final de la cumbre del domingo

Tadej Pogačar (EAU EAU Emirates-XRG) está a un día de mantener su racha de victorias en la carrera de una semana, que se extiende hacia el país vasco de Itzulia en 2021, con solo el final de la cumbre de la etapa final en Jebel Hafeet que se encuentra entre él y un tercero Título de la gira de EAU.

Después de sobrevivir de manera segura el último final rápido y agitado Sprint en la etapa 6, Pogačar está buscando ganar el ascenso de 10.8 km en la frontera entre EAU-MOMAN por cuarta vez en su carrera, lo que se suma a los triunfos en 2020, 2021 y 2022.

El campeón mundial solo ha perdido en Jebel Hafeet una vez, también en 2020, cuando su ahora compañero de equipo Adam Yates ganó con mucho el margen más grande que la subida ha visto-1:03-frente a Pogačar en segundo lugar. Las tres victorias del eslovenas han habido por menos de un segundo.

“Tengo muy buenos recuerdos de Jebel Hafeet, he ganado muchas veces allí”, dijo Pogačar a periodistas que incluyen My Bike Después de la etapa 6.

“Una vez realmente perdí mal contra Adam Yates, quien ahora es mi compañero de equipo”, dijo con una sonrisa. “Pero desde entonces, siempre he ganado allí. Espero que mañana pueda entregar lo mismo”.

Pogačar, en su estilo típico, no era demasiado optimista sobre sus posibilidades, a pesar de su estatus como el gran favorito, incluso sugiriendo que el día podría ser para su compañero de equipo australiano Jay Vine, quien comenzará la etapa 7 en quinto y solo 36 segundos de libras el plomo.

“Si no yo, entonces tal vez Jay Vine pueda hacerlo. Seguro, lo haremos de cualquier manera y esperamos crear algunos recuerdos más agradables mañana”, dijo el esloveniano.

“Veremos (si es un sprint nuevamente) porque tenemos dos cartas para jugar mañana. Jay Vine está cerca en GC, su forma de escalada también es súper buena y es muy fuerte, así que veremos. Esperemos buenas piernas primero.”

2025 es el cuarto año consecutivo en que Jebel Hafeet cerrará las carreras en la gira de los EAU de los hombres, sin embargo, eso también significa que la amenaza de que se abran los vientos cruzados que se forman las carreras y los niveles que se forman seguirá siendo relevante hasta el pie de la subida.

Después de que las cosas comenzaron en el viento durante la edición del año pasado, Pogačar ha revisado claramente las imágenes y no se arriesgará. Espere que las camisetas en blanco y negro de los EAU estén al frente y al centro durante los 165 km de carreras que precede al comienzo de la subida.

“Creo que ya vimos el año pasado que había algunos niveles que iban a la meta. Mañana también es un día ventoso y no será fácil de principio a fin”, dijo.

“Tendremos que concentrarnos desde el principio y creo que será un día súper duro”.

A pesar del formato atípico de la gira de los EAU de tener las dos subidas clave a Jebel Jais y Jebel Hafeet espaciado por tres etapas planas de sprint, Pogačar no se preocupa por cómo será su ritmo racial. Después de todo, mantuvo el fragmento de las piernas con 110 km en la escapada de ayer.

“Quiero decir que no es difícil (para los días de escalada estar tan separados), pero no es algo a lo que estés acostumbrado: tener un TT y luego una etapa dura y luego tres etapas de sprint”, dijo Pogačar.

“Pero en las carreras de una semana, creo que no importa tanto, porque tienes que ser bueno todos los días. Es algo a lo que te acostumbras a la gira de los EAU, ya que es más o menos así cada año y No me molesta “.

Pogačar comenzará el último día en la camiseta roja con una ventaja de 21 segundos sobre Josh Tarling de Ineos Granadiers. Sin embargo, el especialista en tiempo de tiempo probablemente no buscará desafiar al esloveno.

“De todos modos será un gran día, pero tengo que entrenar para los clásicos, así que voy a ir a la cima (de la subida), dijo Tarling My Bike antes de la etapa 6.

“No espero estar allí, pero obviamente voy a montar lo más duro que pueda. Es un poco empinado para mí, pero conduciré con la creencia y veré qué tan lejos llego”.

Los siguientes competidores más cercanos son los aspirantes a GC Iván Romeo (Movistar) en 27 segundos y su ex compañero de equipo Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en 28 segundos.

Con un amortiguador ya en su lugar, Pogačar podría dejar las cosas en un sprint y jugar a lo seguro, sin embargo, eso está lejos de su estilo, especialmente después de lo que se muestra esta semana.