El adolescente francés se sitúa a 25 segundos de Isaac del Toro en la carrera por el tercer puesto tras superar casi todas las pruebas hasta el momento en su debut.

Paul Seixas no solo ha sobrevivido a dos semanas de carrera en el debut más esperado del Tour de Francia en la memoria reciente, sino que también ha prosperado, ya que se ubica bien en la carrera por el podio en cuarto lugar en la general, 6:23 detrás del maillot amarillo Tadej Pogačar, pero a solo 25 segundos de Isaac del Toro en tercer lugar.

En la etapa 15, Seixas defendió sin éxito la camiseta blanca contra la joven estrella mexicana en Plateau de Solaison, pero reafirmó que tiene capacidad para competir en una Gran Vuelta, ya que corrió valientemente para limitar sus pérdidas el domingo.

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