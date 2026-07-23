El adolescente francés se sitúa a 25 segundos de Isaac del Toro en la carrera por el tercer puesto tras superar casi todas las pruebas hasta el momento en su debut.

Paul Seixas no solo ha sobrevivido a dos semanas de carrera en el debut más esperado del Tour de Francia en la memoria reciente, sino que también ha prosperado, ya que se ubica bien en la carrera por el podio en cuarto lugar en la general, 6:23 detrás del maillot amarillo Tadej Pogačar, pero a solo 25 segundos de Isaac del Toro en tercer lugar.

En la etapa 15, Seixas defendió sin éxito la camiseta blanca contra la joven estrella mexicana en Plateau de Solaison, pero reafirmó que tiene capacidad para competir en una Gran Vuelta, ya que corrió valientemente para limitar sus pérdidas el domingo.

Seixas fue duro consigo mismo después de que su familia se le uniera en la cima de la subida, admitiendo que “dudó demasiado” cuando el dúo de líderes del UAE Team Emirates-XRG comenzó a iniciar la acción en el ascenso de 11,3 km con Pogačar acelerando el ritmo en modo doméstico.

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Cuando alcanzaron la cima, el joven de 19 años había perdido 58 segundos, pero sólo ante Pogačar, Del Toro y el ganador Remco Evenepoel. Considerando que esta es la carrera más larga que ha hecho en su carrera, y que es el titular más joven en el Tour en 89 años, es su lucha por la perfección lo que brilló cuando habló al final.

“Fue muy duro. Se abrió desde muy lejos. Quería controlar mi esfuerzo, así que hice la subida a mi ritmo”, dijo Seixas al ejército de micrófonos que lo rodeaban, y sólo pudo separar el scrum cuando preguntó si sus padres podían acercarse para abrazarlo.

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“Tal vez podría haber presionado un poco más en ciertos momentos. Dudé demasiado. Al final, terminé fuerte. Aún así fue una buena subida y todavía estoy en la pelea para la general, así que está bien”.

La manía de Seixas ha cobrado vida cada día que ha estado a la altura de las enormes expectativas que lo siguieron por Francia durante las últimas dos semanas, pero llegará al final de la carrera en la tercera semana, donde una contrarreloj y dos días hasta Alpe d'Huez podrían hacer o deshacer su debut.

“En general, estoy contento. Creo que hice una buena actuación. Seguramente no fue ideal con el pinchazo en la salida. Gasté algunas balas allí; son unos segundos preciosos que podría haber ahorrado”, dijo Seixas.

“Es una pena, pero así son las cosas; vemos lo positivo. Por ahora he conseguido mantenerme sólido; me he recuperado bien. Espero que en la tercera semana todo siga igual de bien.

“Hice lo que pude. Espero un mejor resultado, pero así es la vida. A veces hay muchachos más fuertes, y hoy fueron más fuertes, así que adiós a ellos”.

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Seixas tiene la oportunidad de contraatacar en la etapa 16 del martes en la carrera contrarreloj de 26,1 km hasta Thonon-les-Bains, donde, a pesar de no estar al nivel de Evenepoel o Pogačar en una contrarreloj crono, su pedigrí como ex campeón mundial junior en la disciplina podría permitirle ganar tiempo con Del Toro y acercarse al tercer puesto de la general.

El francés sólo ha corrido dos veces contrarreloj en solitario esta temporada, en la Volta ao Algarve, donde finalizó cuarto en un campo apilado, y en Itzulia Basque Country, donde ganó la primera etapa para llevarse la bandera amarilla, superando al actual quinto clasificado en la general del Tour, Florian Lipowitz, por 33 segundos.

Aunque a Seixas la tercera semana le resulte demasiado dura y caiga en la clasificación, lo que ha demostrado hasta ahora a una edad tan temprana confirma por qué los grandes equipos del pelotón buscan su fichaje a largo plazo. Pero si continúa con su trayectoria actual y logra ubicarse entre los tres primeros, ese interés, y de hecho su precio, solo se dispararán aún más.