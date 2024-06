El belga aspira a crecer en la carrera tras su enfermedad en la fase final de entrenamiento

La franja horaria elegida por Soudal-QuickStep para la conferencia de prensa previa al Tour de Francia de Remco Evenepoel fue curiosa. Es el futbolista más destacado del ciclismo desde Gianni Savio, pero Evenepoel se sentó a reunirse con la prensa justo cuando Bélgica iniciaba contra Ucrania en su último partido del grupo de la Eurocopa 2024. El momento tampoco convenía a la prensa deportiva belga. Quizás ese era el punto.

“Sólo cinco minutos porque juega Bélgica”, dijo Evenepoel cuando apareció en la pantalla para la videoconferencia, bromeando pero sin bromear. Aún así, incluso con un ojo fijo en las hazañas de Romelu Lukaku y los muchachos – “Lo siento, eso estuvo cerca de un gol”, se disculpó en un momento cuando el juego exigía toda su atención – realizó múltiples tareas a lo largo de una discusión. de su debut en el Tour. El hombre realmente puede hacerlo todo.

La preparación de Evenepoel para el Tour se vio interrumpida por la fractura de clavícula que sufrió en Itzulia País Vasco en abril, y estuvo por debajo de su mejor nivel en la montaña en el Critérium du Dauphiné, quedando séptimo en la general. También se vio afectado por una enfermedad leve durante su reciente campo de entrenamiento en Isola 2000, por lo que se perdió el Campeonato de Bélgica. A pesar de estos contratiempos, se mostró satisfecho con su estado a tres días de la Grand Départ de Florencia.

“Necesito estar contento con lo que hice en las últimas dos o tres semanas, llegué en la mejor forma posible”, dijo Evenepoel. “Desde el Dauphiné, traté de esforzarme al máximo todos los días. Así que, desde ese punto de vista, no tengo que culparme por no entrenar lo suficiente o no esforzarme lo suficiente.

“Estoy muy contento con la victoria en la contrarreloj en el Dauphiné, demostró que la forma básica estaba allí. La forma de montaña aún no estaba allí, el peso y los detalles necesarios para ser un buen escalador aún no estaban. Pero Trabajé en eso en el campo de entrenamiento y en casa, por lo que mi confianza no se vio afectada después del Dauphiné. Ahora creo que estoy unos puntos porcentuales por delante de donde estaba en el Dauphiné”.

Evenepoel, sin embargo, reveló que se había visto obligado a modificar su carga de trabajo durante la última semana. El frío que le hizo optar por no participar en el Campeonato de Bélgica también influyó en su calendario de entrenamientos.

“No podía hacer entrenamiento de alta intensidad, por lo que no podía hacer el 100% de lo que necesitaba”, dijo. “Los entrenamientos más largos no fueron un problema, solo que hasta ayer no era posible realizar entrenamientos de alta intensidad”.

La preparación para este Tour ha estado condicionada por aquella caída masiva en Itzulia País Vasco, donde el campeón defensor Jonas Vingegaard y Primoz Roglič también estuvieron entre los caídos. Los tres hombres perdieron tiempo de entrenamiento debido a sus lesiones, y todos esperan mejorar su condición a medida que avanza el Tour, pero la dura etapa inicial de la carrera, sin mencionar el Col du Galibier en la etapa 4, será una prueba temprana de sus credenciales.

“¿Me afectará para el Tour? Ya veremos. Espero estar ahí arriba en la primera etapa, no necesariamente para ganar la etapa, pero no quiero perder tiempo”, dijo Evenepoel. Al igual que Vingegaard, apostará por encontrar su mejor condición a medida que avance el Tour. “Espero poder utilizar la primera semana para mejorar un poco. Sería bueno alcanzar mi punto máximo hacia la tercera semana. Espero que sea así, pero es fácil de decir”.

Pogačar

Al comienzo de la temporada, el Tour se planteaba como una lucha a cuatro bandas entre Remco Evenepoel, Primož Roglič, Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. La jerarquía de los principales contendientes del Tour de Francia se ha definido un poco más claramente después del accidente de Itzulia en el País Vasco y del dominio desarmante de Pogačar en el Giro de Italia.

“Espero que Tadej sea casi inalcanzable”, dijo Evenepoel. “Creo que lo que demostró en el Giro ya es súper impresionante y no tuvo que profundizar demasiado, por lo que no lo cansará. Creo que Tadej será el hombre a batir en este Tour de Francia”.

El sentimiento parece extenderse al elenco secundario de Pogačar en el UAE Team Emirates, que incluye a Adam Yates, João Almeida y Juan Ayuso. Se espera que pongan a prueba la preparación de Vingegaard (y la de Evenepoel y Roglič) en la dura etapa inicial entre Florencia y Rimini.

“Si deciden que esa es su táctica, tenemos que dejarles hacer lo que quieran e intentar seguir ese ritmo el mayor tiempo posible”, dijo Evenepoel, aunque respaldó a Vingegaard para que se mantenga firme. “Personalmente, no creo que Jonas se derrumbe en los primeros días, en absoluto, pero creo que los Emiratos Árabes Unidos y especialmente Pogačar quieren devolver lo que Jumbo hizo el año pasado a los Emiratos Árabes Unidos. Tengo curiosidad por ver cómo abordan la primera Los Emiratos Árabes Unidos quieren demostrar que son el mejor equipo, una especie de Real Madrid del ciclismo”.

Evenepoel, por su parte, mantuvo su línea oficial de que su objetivo es terminar entre los cinco primeros, aunque sabe que las expectativas también son elevadas en lo que a él respecta. Inevitablemente, se encontró restando importancia a la idea de que podría verse tentado a pasar a la ofensiva en la primera etapa.

“La única manera de ganar es yendo solo, pero no es inteligente hacerlo con algunas ambiciones generales en la cabeza”, dijo. “Honestamente, en la primera semana seré más cauteloso que en las Clásicas. Hay que ser inteligente, el Tour no es una semana, son tres largas semanas. Hay que ahorrar en la medida de lo posible, lo intentaré”. “Estar lo más tranquilo posible y ver cómo se desarrolla la carrera”.

Con esto, la conferencia llegó a su fin y Evenepoel pudo dedicar toda su atención a los esfuerzos de Bélgica en la Eurocopa 2024. No fueron precisamente convincentes en el empate 0-0 contra Ucrania, pero fue suficiente para superar el primer partido. fase y permanecer en la búsqueda de la victoria final. Evenepoel probablemente se conformaría con algo similar este fin de semana.