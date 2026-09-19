El ex campeón del mundo vuelve a la carretera por primera vez desde el Tour de Francia

Los principales favoritos para el próximo Campeonato Mundial de Ruta en Canadá han tomado distintas rutas hasta Montreal, con una serie de carreras de preparación, incluidas la Vuelta a España, los GP de Montreal y Quebec, y los Tours de Gran Bretaña masculinos y femeninos, para elegir.

Pocos de los grandes nombres han elegido el entorno relativamente discreto del Tour de Luxemburgo para su carrera principal de preparación, aunque el campeón mundial de 2023 Mathieu van der Poel se dirige a uno de los países más pequeños de Europa para dar los toques finales a su preparación para el Mundial.

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