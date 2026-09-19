El ex campeón del mundo vuelve a la carretera por primera vez desde el Tour de Francia

Los principales favoritos para el próximo Campeonato Mundial de Ruta en Canadá han tomado distintas rutas hasta Montreal, con una serie de carreras de preparación, incluidas la Vuelta a España, los GP de Montreal y Quebec, y los Tours de Gran Bretaña masculinos y femeninos, para elegir.

Pocos de los grandes nombres han elegido el entorno relativamente discreto del Tour de Luxemburgo para su carrera principal de preparación, aunque el campeón mundial de 2023 Mathieu van der Poel se dirige a uno de los países más pequeños de Europa para dar los toques finales a su preparación para el Mundial.

La carrera ProSeries de cinco días no tiene la reputación de ser una parada clave en el camino hacia la camiseta arcoíris. Sin embargo, atrae a varios nombres importantes cada año, incluido el cuarto clasificado del año pasado en Kigali, Mattias Skjelmose, y el propio Van der Poel en 2023, una semana antes de su medalla de bronce en Zúrich.

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Hablando antes de la primera etapa de este año, una etapa montañosa de 157,5 km, Van der Poel dijo que tiene “buenos recuerdos” de la carrera, donde ganó la etapa inicial antes de terminar segundo en la general hace dos años.

“Tengo buenos recuerdos del Tour de Luxemburgo de hace dos años. Gané una etapa, estuve cerca algunas veces más y terminé segundo en la general”, dijo.

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“Lo más importante es que después tuve un buen Campeonato Mundial en Zurich, lo que demostró que esta carrera fue una muy buena preparación final”.

La carrera marca la primera acción de Van der Poel en la carretera desde su emocionante viaje hacia la gloria en los Campos Elíseos en el último día del Tour de Francia.

Mientras tanto, ha estado en su bicicleta de montaña, corriendo hasta el segundo lugar en la ronda de la Copa del Mundo UCI en Les Gets antes de participar en el Campeonato del Mundo de MTB, donde terminó 30º.

Van der Poel dijo que los 701 kilómetros de carrera en Luxemburgo esta semana lo ayudarán a redescubrir el ritmo de las carreras en ruta antes de la carrera de 273,2 kilómetros en Montreal, que se celebrará el domingo 27 de septiembre.

“Siento que puede servir para el mismo propósito este año antes del Mundial de Canadá. Después de mi bloque de bicicleta de montaña, definitivamente puedo usar algo de ritmo de carrera y kilómetros competitivos en la carretera. Ese es el objetivo principal para mí aquí”, dijo.

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Van der Poel es el piloto destacado en la lista de salida en Luxemburgo. Otros nombres notables que se alinean para la carrera incluyen a Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM) y el dúo Soudal-QuickStep, Jasper Stuyven y Dylan van Baarle.

Dijo que estaría feliz de terminar la semana con otra victoria de etapa en su camino hacia el Mundial.

“Por supuesto, si existe la oportunidad de luchar por una victoria de etapa, la aprovecharé. Una victoria sería una buena ventaja y también podría darme un poco más de confianza antes de viajar a Canadá”.