“Espero que gane una o más etapas y mantenga esta buena posición en la general”, dice Macron sobre Seixas

El presidente francés, Emmanuel Macron, siguió la sexta etapa del Tour de Francia y se tomó el tiempo para hablar con Paul Seixas al final, tratando de convencer al súper talento de 19 años de que se quedara en un equipo francés.

Bernard Hinault fue el último ganador del Tour de Francia en 1985, pero Seixas parece tener el talento para ganar el Tour de Francia una vez que termine la era de Tadej Pogačar. Decathlon CMA CGM espera que Seixas extienda su contrato con el equipo francés más allá de 2027, pero UAE, Netcompany Ineos, Visma-Lease a Bike y otros lo han estado cortejando con la esperanza de ganar el Tour con un corredor francés.

En abril surgieron informes de que Macron estaba usando su poder blando en el deporte para convencer a Seixas de permanecer en Decathlon. Hace cuatro años, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sugirió que Macron había utilizado su poder de influencia para convencer al futbolista Kylian Mbappé de permanecer en el Paris Saint-Germain un año más antes de mudarse a España.

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En el Tour, Macron habló con Seixas cerca del podio en Gavarnie-Gèdre. Según el RMC En un canal de radio, Macron le dijo a Paul Seixas que debería quedarse en un equipo francés. ciclismonoticias ha verificado este informe con una fuente que presenció las conversaciones.

“Está en un buen equipo”, dijo Macron a la televisión francesa, añadiendo que Seixas y su compatriota francés Lenny Martínez ocupan actualmente el octavo y noveno lugar en la general.

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Tadej ¿quién? La manía de Paul Seixa se está apoderando de su país de origen antes del Tour de Francia, y el joven de 19 años la está abrazando plenamente.

“Tenemos grandes esperanzas. Creo que todavía puede lograr grandes cosas. Lo que hicieron es magnífico. Creo que hay dos corredores franceses entre los diez primeros, ambos fueron extraordinarios. Gestionaron muy bien su carrera”, dijo Macron.

“Después del Dauphiné (el Tour Auvergne-Rhône-Alpes), que nos había preocupado un poco en los últimos días, ha cumplido”, dijo Macron sobre Seixas. “Espero que gane una o más etapas y mantenga esta buena posición en la general, e incluso llegue más arriba”.

Macron también reveló que Pogačar consideraba a Seixas como un futuro ganador del Tour. “Tadej tuvo unas palabras muy amables; dijo: 'Ya verás, el próximo será Seixas'”, reveló Macron.

🇫🇷@LeTour @seixas_paul a été accueilli à l'arrivée par le Président de la République @EmmanuelMacron. @seixas_paul se reunió con el presidente francés, @EmmanuelMacron al final#DECATHLONCMACGMTEAM pic.twitter.com/cDj2i8j6Ve9 de julio de 2026