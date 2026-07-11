“Espero que gane una o más etapas y mantenga esta buena posición en la general”, dice Macron sobre Seixas

El presidente francés, Emmanuel Macron, siguió la sexta etapa del Tour de Francia y se tomó el tiempo para hablar con Paul Seixas al final, tratando de convencer al súper talento de 19 años de que se quedara en un equipo francés.

Bernard Hinault fue el último ganador del Tour de Francia en 1985, pero Seixas parece tener el talento para ganar el Tour de Francia una vez que termine la era de Tadej Pogačar. Decathlon CMA CGM espera que Seixas extienda su contrato con el equipo francés más allá de 2027, pero UAE, Netcompany Ineos, Visma-Lease a Bike y otros lo han estado cortejando con la esperanza de ganar el Tour con un corredor francés.

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