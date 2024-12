Más barato, más fácil, súper portátil y más efectivo

Soy un hombre frágil. Dejando a un lado la inestabilidad emocional, también tengo rodillas muy propensas a lesionarse, principalmente porque hasta que cumplí los 30 mi idea de prevención de lesiones era un par de cervezas en el pub después de un paseo para mantenerme relajado.

Sin embargo, ahora, si no voy al gimnasio una vez a la semana y me estiro, realmente noto que me duelen los tendones de la rótula. Para mí es imprescindible rodar espuma en el gimnasio, pero a veces, después de intensos bloques de entrenamiento, también necesito hacerlo en casa.

La cuestión es que sacar el rodillo de espuma y hacerlo en casa es un dolor de cabeza. Ocupa mucho espacio y, de hecho, es todo un ejercicio en sí mismo hacerlo correctamente. Probé una pistola de masaje y, si bien son excelentes para un alivio muy específico, encuentro que son demasiado precisas para un movimiento más sistémico de toda la pierna.

Hace unos años, un amigo mío muy deportista me recomendó un bastón de masaje y no es exagerado decir que el rodillo y la pistola no han sido revisados ​​desde entonces. Puedes estirar tus músculos adoloridos en el sofá en silencio mientras miras cualquier contenido adormecedor que elijas después de un largo viaje. Es muy barato, súper efectivo y realmente portátil, por lo que es más probable que lo uses. Llevo el mío a viajes de prensa para asegurarme de poder montar duro en días consecutivos, y también viene conmigo esquiando por la misma razón.

Solo quedan unas pocas horas para el Cyber ​​Monday, y aunque me encantaría inculcarte un sentido de urgencia por razones comerciales a precio completo, todavía son maní, así que no te estreses demasiado por comprar uno ahora mismo si tienes otras cosas puestas. Créeme, son geniales, ya lo verás.

Para obtener más ofertas, asegúrese de consultar nuestro centro de ofertas de bicicletas Cyber ​​Monday. Lo tiene todo y, con buen viento, también tendrá este bastoncillo de masaje.

