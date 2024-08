El campeón defensor “todavía tiene las piernas bien” tras perder el maillot amarillo debido a un accidente a alta velocidad en la etapa 5, y busca recuperar el liderato en las montañas

Después de la decepción de sufrir una caída y perder el amarillo hace apenas 24 horas, Demi Vollering (SD Worx-Protime) se recuperó con una gran actuación en la etapa 6 del Tour de France Femmes, marcando movimientos clave y sin perder tiempo en el camino a Morteau con sus piernas volviendo a la normalidad.

Vollering sufrió un accidente masivo después de la salida de una rotonda en la etapa 5 y perdió 1:53 ante la nueva líder de la carrera, Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM). El equipo confirmó más tarde que, si bien había sufrido “moretones menores y abrasiones superficiales en la parte baja de la espalda y el glúteo”, probablemente comenzaría la sexta etapa.

Con la gravedad desconocida de sus lesiones, Vollering comenzó el día en Remiremont con el deseo de descansar y recuperarse pero también de no aumentar la diferencia de 1:19 que actualmente tiene sobre la polaca.

“Hoy sólo quería tener un buen día, sobrevivir un poco, relajarme un poco y recuperarme para mañana”, dijo Vollering. Noticias de ciclismo y Velo.

“Estoy muy motivado para recuperar el amarillo así que hoy he intentado mantener la calma lo máximo posible y darle un poco de descanso a las piernas para los próximos dos días”.

Con Niamh Fisher-Black y Christine Majerus fuera en la escapada de 18 ciclistas, a Vollering se le permitió descansar en la burbuja segura de la compañía de sus compañeras de equipo restantes hasta la reñida final, sin que SD Worx fuera considerada para marcar el ritmo.

“Hoy fue bueno no tener amarilla para que no nos busquen cuando algo sucede y no hay que cerrar nada”, dijo la DS Anna van der Breggen a Noticias de ciclismo y Televisión 2.

“Después de la etapa de ayer, necesitábamos ver cómo estaba Demi y cómo estaba rodando. Así que hoy no le pusimos ninguna presión. Era una etapa que teníamos que superar y debo decir que tenía buena pinta, Demi se sentía bastante bien después de ayer”.

Vollering compartió un sentimiento similar sobre el trabajo que había hecho Fisher-Black en la escapada, aunque la neozelandesa perdió la victoria después de que ella y Grace Brown fueron alcanzadas en la subida final.

“Teníamos la esperanza de que Niamh pudiera llegar a la meta con Grace Brown y luego ir a por la victoria, por supuesto”, dijo Vollering. “Fue triste que no se quedaran fuera, pero fue agradable porque así no tienes que hacer nada detrás, así que fue un día perfecto para nosotros, en realidad”.

La estrella holandesa de la GC confirmó que durmió bien – “Bastante bien, en realidad” – el jueves, a pesar del gran sarpullido en la parte posterior de su pierna izquierda, y que sus respuestas a los movimientos de Juliette Labous (DSM-Firmenich PostNL) y Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) en la final fueron sin dudarlo.

“Creo que las piernas todavía estaban bien, así que estoy feliz”, dijo Vollering, quien confirmó que las últimas 24 horas habían sido una “montaña rusa” emocional después del pánico por el accidente y el desastroso día que soportó SD Worx-Protime.

“A veces (son) como una montaña rusa, como si estuviera súper motivada y luego, por supuesto, sientes algunas inseguridades”, dijo Vollering al describir sus sentimientos.

“Estás enfadado por lo que ha pasado y decepcionado, así que las emociones llegan hasta el final. Pero sobre todo, mi equipo y yo estamos motivados para los próximos dos días y tratar de recuperar el amarillo”.

Van der Breggen espera tener todo bajo control de cara al último fin de semana de etapas, un par de finales brutales en alto en Le Grand-Bornand y Alpe d'Huez. Pero Van der Breggen sigue confiando en que es posible defender su título.

“Por supuesto que sí”, dijo Van der Breggen cuando se le preguntó si era optimista con respecto al amarillo. “Sabes que todavía quedan dos etapas y si Demi puede recuperarse bien, entonces sabemos que cuando las subidas son realmente difíciles y ella tiene energía, pueden pasar muchas cosas. Así que nunca te rindas.

“Tenemos que ver cómo se recupera Demi hoy, creo que eso dirá mucho: si puede afrontar una etapa así y luego recuperarse bien, seguro que estará a la altura de la pelea”.

Si bien tanto Vollering como Van der Breggen se sintieron igualmente motivados por la fuerte jornada del primero en los Vosgos y el Jura el viernes, la perspectiva de un desnivel de más de 3.000 m y un final en la cumbre del Grand Bornand es mucho más desalentadora, incluso para el mejor escalador del mundo.

“Creo que lo conozco bastante bien. Es una etapa muy dura, así que también me da un poco de miedo”, dijo Vollering después de haber hecho dos reconocimientos de la subida de 7,1 km antes de la carrera. “Pero si yo tengo miedo, estoy seguro de que muchos más tienen miedo”.