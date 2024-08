“No había forma de que pudiéramos verlo y no nos indicaron que era una curva tan cerrada”, dice el campeón de Europa mientras el líder de la general cae al noveno lugar, a 1:19

A pesar de ganar la etapa con Blanka Vas, el día desastroso de SD Worx-Protime se desarrolló en los últimos 6,3 km de la etapa 5 del Tour de France Femmes, con una rotonda peligrosa, radios que no funcionaban y su líder Demi Vollering cayendo al suelo a gran velocidad, todo lo cual resultó en la pérdida del maillot amarillo.

Durante más del 90% de la etapa saliendo de Bélgica y entrando en Francia por primera vez durante la carrera de este año, Vollering y SD Worx-Protime habrían estado satisfechos con su progreso, permitiendo a otros perseguir la escapada clave de tres corredores, al mismo tiempo que mantenían a Vollering fuera de problemas.

Sin embargo, todo se vino abajo en los últimos 7 km de carrera hasta Amnéville, cuando Vollering se cayó a gran velocidad sobre su lado izquierdo y tuvo problemas para volver a subirse a la bicicleta, pero acabó la jornada a 1:19 de la nueva líder de la carrera, Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM). El incidente se produjo en una curva cerrada de la carretera que no pudieron ver, según el compañero de equipo de Vollering, Mischa Bredewold, que se mostró crítico con el diseño del recorrido.

“Esta rotonda era muy peligrosa y con todo el respeto a la organización, no estoy contento con ella debido a la curva después de la rotonda”, dijo Bredewold a los periodistas, incluido Noticias de ciclismo en la meta.

“Íbamos a 65 kilómetros por hora o algo así. No había forma de que pudiéramos verlo y no nos indicaron que era una curva muy cerrada. Quiero decir, yo iba adelante y casi choqué. Así que eso es complicado”.

Después de una ola inicial de caos, el accidente en sí, pronto siguió un segundo para SD Worx-Protime, con Vollering iniciando su tenaz lucha para limitar sus pérdidas sola hasta que Bredewold descubrió que era la maillot amarillo la que había caído y redujo la velocidad para ofrecer ayuda.

“No, yo iba en cabeza del grupo, haciendo de guía para Lorena. Así que no vi ni escuché el choque”, dijo Bredewold sobre los momentos posteriores al accidente.

“Fue muy confuso. Y el final es tan corto que no tiene sentido quedarse atrás con seis chicas. No se obtiene ningún beneficio de eso”, explicó Bredewold sobre por qué el equipo no se detuvo inmediatamente para ayudar a Vollering.

“Cuando me enteré de que Demi se había caído, y a nosotros nos costó un poco entender que era ella la que se había caído, me quedé atrás y era muy difícil ver por dónde iba. No sabía si iba en grupo o sola, así que tenía que estar muy atenta para que no me pasara. Creo que al final fue bueno poder tirar”.

Las radios fallan mientras el caos continúa

Vas tuvo una carrera igualmente confusa hasta su mayor victoria de su carrera, con el accidente de Vollering sin que ella lo supiera y una falla tecnológica que le dejó solo una opción: ir por la victoria de etapa.

“Hoy no estaba en el plan, queríamos esprintar con Lorena (Wiebes). Esta caída ocurrió en la final, así que yo era la única que iba delante. Pero estoy muy contenta con mi victoria, es la más importante”, dijo Vas en su rueda de prensa posterior a la carrera, antes de revelar que no tenía ni idea de la situación.

“Mi radio no funcionaba así que no sabía qué pasó, sólo vi que ya no había nadie del equipo así que no sabía que hubo un accidente”.

El director deportivo Danny Stam también confirmó que en medio del caos y la demora en la transmisión de información en el convoy, SD Worx-Protime no sabía que Vollering se había caído y que Vas estaba en el grupo que luchaba por la victoria hasta el último kilómetro.

“No, no lo sabían. Entonces deberían parar, porque no escuchamos en la radio ni siquiera que ella estaba en el suelo”, dijo Stam, quien coincidió con Bredewold en que enviar a todos de regreso no tendría sentido.

“No creo que sea tan importante dejar esperar a todo el grupo, porque son los últimos cuatro o cinco kilómetros.

“No es tan difícil de comunicar, pero hay que entender que, cuando el accidente se produce antes de que las chicas se den cuenta y ya han recorrido 1,5 km, tardas tres minutos en llegar. Creo que el accidente se produjo a 5,5 km de la meta y Mischa llegó a 3,5 km de la meta. Creo que eso es bastante rápido todavía”.

Stam tampoco tuvo reparos en que Canyon SRAM marcara el ritmo en los últimos kilómetros con Chloé Dygert para ampliar su ventaja de tiempo sobre Vollering, admitiendo que simplemente fue una carrera y que no creía que debieran haber hecho nada más.

“Es una carrera, ¿eh? ¿Qué debería decir? No sé si se dieron cuenta de que Demi estaba en el accidente. Es una final, así que cada uno va por su lado y creo que eso es bastante normal”, dijo Stam sobre el equipo alemán.

“Cuando faltan 50 kilómetros, tal vez puedas esperarlo, pero no 4 kilómetros. Por mi parte, no te guardo rencor.

“Perder el maillot amarillo de esta manera no es agradable. Si te ganan y te dejan fuera, entonces es una situación diferente. Pero esto es agridulce”.

Aunque la diferencia ahora es de 1:19, perder el amarillo le trae algo bueno a SD Worx-Protime, ya que Vollering ya no necesita hacer tantos reportajes después de la etapa ni asistir a la conferencia de prensa y el equipo no tiene que ser controlado tan a menudo. Con tres etapas por delante y el mejor terreno de Vollering acercándose, tal vez había un lado positivo en que ella saliera a la pista.

“Perder el maillot amarillo quizás no sea algo tan malo, todos pensamos 'Es muy pronto para tener todo el control' y creo que Demi estará un poco triste por eso, pero no creo que perder el maillot amarillo ahora sea el mayor problema”, dijo el campeón de Europa.

“Sólo tenemos que recuperar ese minuto, pero tampoco estoy demasiado preocupado por eso”.

“Tengo fe en que puede volver, es muy fuerte y haremos todo lo posible para recuperar el maillot amarillo”, coincidió Vas.