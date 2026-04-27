Española de 23 años “enojada” por no poder seguir a Anna van der Breggen

La segunda quincena de abril ha sido un torbellino para Paula Blasi (UAE Team ADQ), de 23 años, que llegó a las Ardennes Classics sin grandes expectativas pero salió con mucho más.

La talento española consiguió una victoria en solitario en la Amstel Gold Race a pesar de que originalmente ni siquiera estaba en la lista de salida, subió al podio de la Flecha Valona y terminó con un quinto puesto en Lieja-Bastogne-Lieja, un resultado que la dejó decepcionada al no poder seguir a la veterana Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) y competir por el segundo lugar.

“Siempre quieres una más. Después de La Roche (-aux-Faucons), sentí que estaba muy cerca de llegar a las tres chicas con Van der Breggen. Me perdí los últimos 20 segundos en los que ella llegó al grupo, y estaba muy enojada. Estaba al límite, pero tiré dos veces, y tal vez no debería haberlo hecho porque entonces ella todavía tenía energía y me dejé caer como una piedra”, dijo.

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Blasi analizó el momento crucial en la corta subida tras la Côte de la Roche-aux-Faucons, donde Van der Breggen saltó al grupo perseguidor que luchaba por la segunda plaza detrás de Vollering.

“Estaba a sólo 20 metros de ese grupo, pero no pude hacer más. Cuando sientes que estás tan cerca y lo pierdes… Estoy súper feliz con el quinto lugar. Hace dos semanas, ni siquiera lo habría pensado, pero cuando apuntas a la victoria, a veces el quinto lugar se queda un poco corto”, dio una idea de cómo su propio nivel había aumentado en tan solo unos días.

Después de un noveno puesto en Brabantse Pijl, Blasi se incorporó al equipo para la Amstel Gold Race sólo un día antes de la carrera, ya que enfermedades y lesiones habían dejado al equipo sin personal.

Sin embargo, acabó ganando la clásica holandesa después de acercarse a Nienke Vinke (SD Worx-Protime) a 25 km del final y luego dejar a Vinke en el Cauberg para un recorrido en solitario de 20 kilómetros.

En la Flecha Valona, ​​Blasi estuvo entre los ciclistas más fuertes del Mur de Huy, terminando en tercer lugar y superando a ciclistas como Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM zondacrypto) o al siete veces ganador de la Flecha Valona, ​​Van der Breggen.

Y en Lieja-Bastoña-Lieja, Blasi confirmó que su éxito no fue único y que en el futuro será una ciclista a seguir en las carreras montañosas.

“Siempre he tenido hambre de resultados. A veces simplemente estás ahí para el equipo, pero una vez que tienes la oportunidad, siempre apuntas a lo mejor. Creo que esta semana cambió mi vida por completo. De ahora en adelante, seguiré disfrutando trabajando para el equipo, pero también creo que tendré mis propias oportunidades”, Blasi reclamó más oportunidades de liderazgo en un ADQ del equipo de los EAU repleto.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja