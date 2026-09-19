El campeón del mundo de 2012 acusa de deslealtad al piloto del UAE Team Emirates-XRG

La decisión de Tim Wellens de saltarse el Campeonato Mundial de Ruta UCI ya ha sido muy debatida en Bélgica. El polvo todavía no se ha calmado y Philippe Gilbert ha echado más leña al fuego, afirmando que Wellens está “totalmente desconectado de la realidad”.

Los comentarios, provenientes de uno de los grandes belgas de todos los tiempos y nada menos que ex campeón mundial, son sorprendentes por su fuerza y ​​franqueza, y Gilbert acusa a Wellens de deslealtad contra su país.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: