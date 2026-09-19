El campeón del mundo de 2012 acusa de deslealtad al piloto del UAE Team Emirates-XRG

La decisión de Tim Wellens de saltarse el Campeonato Mundial de Ruta UCI ya ha sido muy debatida en Bélgica. El polvo todavía no se ha calmado y Philippe Gilbert ha echado más leña al fuego, afirmando que Wellens está “totalmente desconectado de la realidad”.

Los comentarios, provenientes de uno de los grandes belgas de todos los tiempos y nada menos que ex campeón mundial, son sorprendentes por su fuerza y ​​franqueza, y Gilbert acusa a Wellens de deslealtad contra su país.

Wellens le dijo al entrenador nacional Serge Pauwels a principios de este verano que no estaría disponible para la selección para la carrera mundial en ruta en Montreal el 27 de septiembre, donde Remco Evenepoel y Wout van Aert representan una mano fuerte para el maillot arcoíris.

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Su argumento inicial fue que estaba enfermo después del Tour de Francia y pidió al UAE Team Emirates-XRG que se saltara el Renewi Tour, prometiendo a cambio ausentarse del Mundial y participar en otras carreras para su equipo comercial, incluido el GP de Wallonie de hoy.

La victoria general de Wellens en el Tour de Gran Bretaña a principios de este mes eliminó cualquier signo de interrogación sobre su forma y volvió a poner su decisión en el centro de atención. Desde entonces ha admitido haberlo pensado mejor, especialmente cuando Evenepoel supuestamente le instó a reconsiderar, pero no se arrepiente realmente: “Hace 10 años, habría hecho cualquier cosa por estar en el equipo. Ahora estoy más avanzado en mi carrera y quizás tenga otras prioridades”.

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La situación ha causado polémica en Bélgica y ahora Gilbert, que ganó el título mundial para su país en 2012, ha emitido una evaluación mordaz.

“Me gusta Tim, pero aquí no estoy en absoluto de acuerdo con su posición y su razonamiento. Está totalmente desconectado de la realidad”, dijo Gilbert en el programa Dans Le Peloton de la emisora ​​valona RTL.

“Creo que hay que ser leal, ante todo, a su nación. Él ha tenido varios empleadores, y tal vez tendrá otros antes del final de su carrera, pero su nación sigue siendo la misma. Así que creo que hay que ser leal a su nación, y aquí no está él, porque sus argumentos no se sostienen”.

Gilbert se dio cuenta de las insinuaciones de los medios belgas de que Wellens, también ausente del Mundial del año pasado, se mostraba reacio a competir contra el líder de su equipo comercial, Tadej Pogačar, quien ahora ha sido descartado por una lesión. Wellens no ha mencionado esto como motivo de su ausencia.

“Incluso si Pogačar estuviera allí, eso no le impediría trabajar para un equipo belga que está en un escenario de ensueño, con dos líderes en forma y una ruta que les conviene. Habría soñado con ser parte de esa aventura”, dijo Gilbert.

“(Su afirmación) simplemente no tiene sentido. Más tarde se dará cuenta de lo que ha dicho y dirá 'esa no fue la decisión correcta', porque no estoy tan seguro de que lo vuelvan a invitar a la selección nacional tan rápido”.