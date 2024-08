El actual campeón está a ocho minutos de la camiseta roja, pero la batalla por la clasificación general sigue abierta

Sepp Kuss no está en el mismo nivel que hace un año en la Vuelta a España, pero esta no es la Vuelta a España del año pasado. Esta ha sido una carrera extraña, en la que el simple hecho de mantenerse en la contienda durante una semana inicial descontrolada a menudo parecía la mitad de la batalla ganada.

La suerte ha sido variable para casi todos los aspirantes a la victoria final, incluido Ben O'Connor, el hombre que actualmente lidera la clasificación general con casi cuatro minutos de ventaja. Varios también se han quedado en el camino, como João Almeida, que se retiró por COVID-19, y Antonio Tiberi, obligado a abandonar por un golpe de calor.

En medio de esa vorágine, la carrera de Kuss ha tenido sus altibajos. Perdió terreno en la primera llegada en alto en Pico Villuercas, pero luego disfrutó de una impresionante actuación en apoyo de su compañero de equipo Wout van Aert en Córdoba. Una caída antes de la subida final a Cazorla en la etapa 8 podría haber arruinado su Vuelta, pero limitó sus pérdidas lo mejor que pudo.

Kuss perdió un poco más de tiempo en Granada en la novena etapa, pero se mostró cómodo en el grupo del maillot rojo cuando la carrera se reanudó en Galicia el martes después del largo, largo traslado hacia el norte. En un día en el que su compañero de equipo Visma-Lease a Bike, Wout van Aert, se adjudicó los honores de etapa tras la fuga, Kuss llegó sano y salvo a Baiona con el resto de aspirantes al podio.

A medida que la Vuelta se acerca a su punto medio, Kuss se sitúa en el puesto 14 de la clasificación general, a 8:16 de O'Connor y a 4:23 de su antiguo compañero de equipo Primož Roglič. La mayoría de los observadores considerarían que el actual campeón tiene la copa medio vacía. Sin embargo, Kuss podría argumentar que lo más importante en este momento es simplemente seguir sosteniendo una copa.

“Si me miro a mí mismo, estoy bastante contento con la primera semana”, dijo Kuss en Ponteareas antes de la etapa 10. “Fui constante todos los días. Nunca tuve ese extra para estar realmente ahí con los mejores, pero tampoco tuve un mal día. En la etapa 9, no tuve las mejores sensaciones, pero estaba feliz y sorprendido de haberlo logrado. Todavía es algo sobre lo que seguir trabajando”.

Sin embargo, todavía no está claro qué puede aportar Kuss a su Vuelta en las once etapas restantes. Después de que la COVID-19 lo dejara fuera del Tour de Francia, Kuss se preparó para esta carrera con la victoria en la Vuelta a Burgos, pero no ha repetido exactamente esa forma en la prueba principal, donde partió como líder absoluto del Visma después de su incómoda coexistencia con Roglic y Jonas Vingegaard hace un año.

Sin embargo, el motivo recurrente de esta Vuelta ha sido el de los ciclistas que han ido recuperando terreno con ataques a larga distancia. Después de que O'Connor se pusiera el maillot rojo en solitario en Yunquera, tanto Adam Yates como Richard Carapaz volvieron a entrar con firmeza en la batalla por la general en el camino a Granada el domingo. Kuss, que sentó las bases de su victoria en la Vuelta de 2023 con su propio esfuerzo desde la distancia en Javalambre, seguramente buscará una oportunidad similar en los próximos días.

“En gran medida se trata de ver qué sucede en el momento y también de tener las piernas”, dijo Kuss. “Porque si te lanzas y te comprometes, entonces tienes que tener muy buenas piernas para hacerlo”.

“Sólo tengo que ver si surgen oportunidades para recuperar algo de tiempo o intentar ganar una etapa. Hasta ahora, esta Vuelta ha sido una locura casi todos los días. Así que sólo estoy buscando esos días y viendo qué puedo hacer”.

No es el Tour

El ecosistema de esta Vuelta parece propicio para que los hombres que se queden en la general prueben suerte desde lejos. La ausencia de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard ha hecho que esta carrera sea mucho menos cerrada que el Giro de Italia y el Tour de Francia, mientras que la gran ventaja de O'Connor en la clasificación general significa que el Decathlon-AG2R podría permitir a los atacantes un grado significativo de libertad.

“Definitivamente no es como el Tour, donde todos los equipos cuentan con sus mejores corredores. Sigue habiendo mucho talento y mucha variedad, pero hay menos equipos dominantes, diría yo, y eso hace que la carrera sea un poco más interesante”, dijo Kuss. “Y Decathlon sabe que tiene una gran diferencia con los otros favoritos, así que no depende tanto de ellos controlarla”.

Aun así, Decathlon se esforzó por detectar las amenazas potenciales en los primeros ataques de la décima etapa y se necesitó una feroz primera hora de carrera antes de que Van Aert y compañía finalmente lograran acumular una ventaja ganadora. Para la mayoría del pelotón, incluido Kuss, el ascenso inicial al Alto de Fonfría se convirtió en una pesadilla.

“La primera subida fue dura, sufrí un poco, pero sabía que tenía que quitarme un poco las telarañas y luego sentiría más el ritmo”, dijo Kuss.

Antes de la etapa, Kuss había advertido de que la sucesión de subidas en la recta final podría provocar escalofríos en la clasificación general. Sin embargo, hubo una especie de tregua, ya que solo EF Education-EasyPost hizo un breve intento de romper la carrera en la ascensión final del Alto de Mougás.

“En 2021 hicimos una final casi idéntica, así que si un equipo hubiera tomado la delantera en la antepenúltima subida, probablemente habría habido algunas brechas”, dijo Kuss. “Pero hasta la mitad de la última subida, el ritmo fue bastante controlado”.

Los contendientes se conformaron con llegar juntos a Baiona, pero el día fue para el compañero de equipo de Kuss, Van Aert, que consiguió su tercera victoria de etapa de la carrera y consolidó su ventaja en la clasificación de puntos. “Con Wout aquí, siempre hace que el equipo sea mejor”, dijo Kuss. “Sin él, la dinámica sería diferente. Siempre quieres que esté aquí”.