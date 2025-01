Scotsman comienza 'Capítulo 4' como director de marca en Factor

David Millar, el ex ciclista profesional británico, fundador de la marca de ropa recientemente Shuted CHPT3 y el comentarista del Tour de Francia para ITV, ha anunciado que está participando en un nuevo papel como director de marca en Factor Bikes.

El escocés, que ha residido en Girona desde sus días como profesional, ha estado en la nómina de la marca desde octubre en un papel como súper embajador, pero se está mudando a una posición más permanente después del cierre de su negocio ITV ha perdido los derechos para mostrar el Tour de Francia.

En una entrevista reciente con My BikeMillar explicó cómo la marca CHPT3 alcanzó su fin, y cómo el trabajo en Factor comenzó como una simple rama de olivo del CEO de Factor, Rob Gitelis.

“Desapareció porque se convirtió en P y L, principalmente L”, comenzó, refiriéndose a informes de ganancias y pérdidas y al cierre de CHPT3.

“Llegó al punto en que simplemente (pensé que no puedo hacer esto más. Me secó.

“Pero para ser honesto, creo que fue casi un alivio cuando decidí tirar de la enchufe. He tenido mucha suerte con los socios que tengo. Han sido tan amables y generosos conmigo a nivel humano, entendiendo mi mental Salud.

“Eso es lo que condujo a Factor. Factor me había dado (anteriormente) un espacio en su oficina en Girona … cuando le dije a John en la oficina que no podía hacerlo más, le dijo a Rob, y luego al día siguiente, Rob Rob, Rob, Rob dijo 'No te preocupes, te contrataré'.

“Es increíble. Realmente no sabía por qué quería contratarme, solo quería ayudarme”.

Pero la conexión de Millar con Gitelis y la marca Factor no comenzaron allí. Fue presentado a la marca justo en el relanzamiento de la marca en 2016 por su amigo y ex profesional, Baden Cooke, uno de los socios originales de Gitelis en el negocio.

Y en un giro irónico del destino, Millar se enteró recientemente de que su primera bicicleta de carrera, un más lejano que usó mientras corría para cofidis en 1997, fue producida por una fábrica de Gitelis.

ITV pierde los derechos de televisión del Tour de Francia

No mucho después de que decidiera cerrar CHPT3, la noticia se dio cuenta de que el canal de televisión terrestre británico, ITV, estaba listo para perder los derechos para emitir el Tour de Francia desde 2026.

Millar, quien junto a Ned Boulting, había trabajado como experto y co-commentator para el canal desde 2015 en su Tour de Francia y Vuelta una cobertura de España, explica que al escuchar las noticias, lo vio como “otro golpe” mientras él ” ya estaba abajo.

“Me sorprendió correctamente, para ser honesto contigo. Creo que, tontamente, Ned y pensé que lo estaríamos haciendo para siempre. Así es como funcionó (había tenido) 40 años en el aire.

“Pero en el mundo de los comentarios, una vez que estás con una emisora, tiendes a quedarte con esa emisora. Los comentaristas no flitan entre los locutores. Por lo tanto, no es como si pudiera ir a encontrar otro trabajo. Es el final de un era.

“Hubo conmoción, pero tenía la cosa de ChPT3 al mismo tiempo, así que (en mi opinión) era un poco como la teoría del caos. Estaba bastante deprimido, así que pensé, solo daba otro golpe.

“Fue melancólico, porque nos divertimos mucho haciéndolo, y fue muy experimental. Fue un privilegio hacer esas carreras, especialmente el Tour de Francia, con esa producción. Es algo con lo que crecí, y sabemos Cuántas personas toca desde fuera de nuestro mundo.

El nuevo papel de Millar: Director de negocios en Factor Bikes

Al principio, Millar vio su papel en Factor como un trampolín. Explica cómo le ofreció seguridad financiera, y pensó que eventualmente encontraría otro trabajo para ir junto a él. Pero en sus propias palabras, “se intensificó”.

“De repente me di cuenta de que esta era una puerta que se estaba abriendo.

“Pude ratificar en mi cabeza que, en realidad, CHPT3 tenía un propósito. Era casi como si hubieran sido mis ocho años de educación que realmente no reconocí hasta que trabajé en Factor. Y luego es como ' Oh wow, he acumulado mucho conocimiento. Sirvió un propósito.

Explica que fue impresionado por el nivel de especialización de sus nuevos colegas y que la marca a menudo tiene dos o tres proyectos sobre las diferentes etapas de desarrollo en un momento dado.

“Rob y yo tenemos habilidades muy complementarias. Me encanta la narración de cuentos. Me gusta, por falta de un término mejor, las cosas esponjosas, mientras que Rob es un ingeniero incondicional. Es casi binario cómo ve las cosas. Hay cosas que hace que nunca comprenderé, y las cosas que hago no comprende.

“Aprendí en CHPT3 que en cualquier negocio, tienes una empresa, que es la gente, y luego tienes una marca, que es cómo te perciben.

“Gran parte de lo que hacemos en la ropa es un poco de humo y espejos, porque el producto en sí no es realmente lo que está ofreciendo experiencia. Es la bicicleta la que ofrece esa experiencia. No es innovador, es muy difícil ser innovador en ropa.

“Pero hablo con los ingenieros en Factor y pasan miles de horas diseñando bicicletas. Los avances que hacen son realmente innovadores, lo que empuja el límite de lo que es posible y, en última instancia, las bicicletas son lo que ofrece esta experiencia”.

Con el enfoque de Gitelis inclinado hacia el lado de la ingeniería del negocio, Millar dice que su papel como director de marca se centrará en contar las historias de la marca: los valores de la compañía, su trabajo con Israel Premier Tech, Human Powered Health, Team Amani y sus asociaciones con varios corsarios de grava como Matt Holmes y Lauren de Crescenzo.

También insinuó una nueva y emocionante bicicleta Aero en la que están trabajando, pero comprensiblemente no podía decir más.