“Todavía tengo un poco de miedo por ese momento”, dice Žigart a Cycling Pro Net mientras explica la pérdida de confianza en los descensos después de pasar del frente de carrera al puesto 17.

Sin duda, Urška Žigart se ha convertido en una retadora capaz en las montañas, con sus resultados entre los diez primeros en la Vuelta Femenina y el Giro de Italia son una amplia evidencia, pero si bien su escalada la mantuvo en buena posición durante la etapa 1 del Tour de Suiza Femenino, el fantasma de un accidente difícil de olvidar surgió para perseguirla en la carrera en gran parte cuesta abajo hasta la meta.

Fue en el último día del Giro de Italia femenino, que generó una batalla general inesperadamente intensa después de que la etapa reina del día anterior fuera interrumpida, cuando Žigart se cayó mientras descendía. Logró volver a levantarse, volver a montar y seguir adelante hasta ocupar el puesto 12 en la etapa y el octavo en la general, pero tuvo un precio.

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