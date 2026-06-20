“Todavía tengo un poco de miedo por ese momento”, dice Žigart a Cycling Pro Net mientras explica la pérdida de confianza en los descensos después de pasar del frente de carrera al puesto 17.

Sin duda, Urška Žigart se ha convertido en una retadora capaz en las montañas, con sus resultados entre los diez primeros en la Vuelta Femenina y el Giro de Italia son una amplia evidencia, pero si bien su escalada la mantuvo en buena posición durante la etapa 1 del Tour de Suiza Femenino, el fantasma de un accidente difícil de olvidar surgió para perseguirla en la carrera en gran parte cuesta abajo hasta la meta.

Fue en el último día del Giro de Italia femenino, que generó una batalla general inesperadamente intensa después de que la etapa reina del día anterior fuera interrumpida, cuando Žigart se cayó mientras descendía. Logró volver a levantarse, volver a montar y seguir adelante hasta ocupar el puesto 12 en la etapa y el octavo en la general, pero tuvo un precio.

La caída, que el corredor de AG Insurance-Soudal describió simplemente en el comunicado posterior a la carrera como un choque en una curva durante el descenso, fue un poco más intensa de lo que inicialmente pudo haber parecido a los lectores, y Žigart compartió más detalles al margen del Tour de Suiza el miércoles.

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“Sabía que iba a ser un poco complicado debido (a la caída) en el Giro”, dijo Žigart. Ciclismo Pro Net después de la etapa 1.

“No salió en la televisión”, dijo sobre la caída del Giro hace diez días, “pero fue bastante aterrador. Estaba colgando sobre la barrera y, sí, todavía tengo un poco de miedo por ese momento”.

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De hecho, esa fue parte de la razón por la que la joven de 29 años saltó a la fuga de alrededor de una docena de ciclistas, que se formó después de la subida a Buglio en Monte, y luego atacó una vez más para reducir aún más el grupo en la primera etapa en Italia.

“Fue un movimiento un poco arriesgado, una especie de carrera por instinto”, dijo Žigart. “Perdí un poco de confianza en el descenso, porque trabajé mucho en ello y mejoré, pero desde entonces” – dijo, refiriéndose al accidente en el Giro – “no me siento tan segura otra vez, así que pensamos 'vale, ¿por qué no ir delante y tener un poco de diferencia para pasar?'”

A 27 km del final, mientras el grupo se dirigía a la cima de la subida de Triangia, Žigart estaba al frente con Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) y Lauren Dickson (FDJ United-SUEZ) y el trío estaba ampliando la brecha, aunque cuando comenzó la bajada sesgada hacia la línea en Sondrio, el ciclista esloveno se alejó, primero alejándose del trío líder y luego también a través de los grupos perseguidores.

Žigart, que explicó que no podía acelerar y corría el riesgo de cometer un error, finalmente terminó 17ª al cruzar la línea de meta a 1:42 del ganador de la etapa y líder de la carrera, De Vries.

“Por supuesto, es una pena porque me sentí muy fuerte y la fuga me permitió llegar a la meta, pero aún nos quedan cuatro días interesantes y Kim también se siente muy bien”, dijo Žigart sobre su compañera de equipo Kim Le Court-Pienaar, que ha vuelto a competir en el Tour de Suiza después de fracturarse la muñeca en el Tour de Flandes.

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Le Court-Pienaar atrapó a su compañera de equipo en la carretera y logró asegurar el cuarto lugar en la etapa después de correr desde el primer grupo perseguidor de seis, que cruzó la línea 38 segundos después de que la ciclista de Visma-Lease a Bike consiguiera su primera victoria profesional en carretera. Ese grupo también incluía a las favoritas clave antes de la carrera, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), la campeona defensora Marlen Reusser (Movistar) y Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM).

“No fue la carrera más fácil para volver, pero necesitaba un día exigente para abrir las piernas nuevamente. Esta semana tampoco será fácil, pero estoy listo para sufrir y seguir mejorando”, dijo Le Court-Pienaar en un comunicado del equipo.

“También estoy muy orgullosa de Urška por el buen camino que ha dado hoy. Ha demostrado de lo que es capaz y ha tenido el coraje de aprovechar la oportunidad y salir de su zona de confort”.

Pronto habrá muchas más oportunidades de superar esos límites, ya que el Tour de Suiza de cinco días continuará el jueves con una etapa que tiene dos subidas de categoría 3 en los últimos 20 km. La carrera también termina con un circuito de pruebas centrado en el Col de la Croix, con apenas un metro de carretera llana en el camino a Villars-sur-Ollon, ya que el terreno sube o baja.

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