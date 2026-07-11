El presidente francés, Emmanuel Macron, elogia el supertalento de Decathlon CMA CGM

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) superó la primera gran prueba de montaña del Tour de Francia en los Pirineos, demostrando que puede luchar por un puesto en el podio detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Seixas terminó a 2:57 de Pogačar en la etapa 6, pero corrió con una madurez superior a sus 19 años. Cuando la etapa explotó con cinco kilómetros del Col du Tourmalet por subir, Seixas dejó ir a Pogačar y se centró en atrapar a Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) antes de la cima.

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Paul Seixas del equipo Decathlon CMA CGM habla con los medios después de la etapa 6 en Gavarnie-Gedre