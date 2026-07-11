El presidente francés, Emmanuel Macron, elogia el supertalento de Decathlon CMA CGM

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) superó la primera gran prueba de montaña del Tour de Francia en los Pirineos, demostrando que puede luchar por un puesto en el podio detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Seixas terminó a 2:57 de Pogačar en la etapa 6, pero corrió con una madurez superior a sus 19 años. Cuando la etapa explotó con cinco kilómetros del Col du Tourmalet por subir, Seixas dejó ir a Pogačar y se centró en atrapar a Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) antes de la cima.

Cuando otros corredores los alcanzaron, Seixas terminó en el grupo de los aspirantes al podio e incluso chocó con Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) antes de cruzar la meta en quinto lugar, entre los compañeros de equipo de Red Bull, Remco Evenepoel y Lipowitz.

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Pogačar produjo una de las actuaciones más importantes de su carrera después de que sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG dominaran el escenario. Seixas fue acosado más allá de la línea de meta por los medios franceses, que están atentos a cada una de sus palabras.





El presidente francés, Emmanuel Macron, siguió la etapa en un vehículo del Tour y estuvo en la meta para asegurarse de tener su momento en el centro de atención de Seixas.

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“Tenemos grandes esperanzas. Creo que todavía puede lograr grandes cosas”, dijo Macron a la televisión francesa, elogiando también a su compatriota Lenny Martínez (Bahrain Victorious), que también está entre los diez primeros.

“Lo que hicieron, aguantando, es magnífico. Después del Dauphiné, estábamos preocupados, pero él (Seixas) cumplió. Espero que gane una o más etapas y mantenga esta buena clasificación, e incluso suba más”.

Seixas se mostró más modesto y equilibrado.

“Fue muy duro pero, sinceramente, creo que salió bastante bien”, dijo Seixas antes de descender rápidamente 20 km por el valle hasta el consuelo de su autobús del equipo Decathlon CMA CGM.

“Conseguí mi ascenso y listo, conseguí un pequeño y bonito quinto puesto al final. Eso no está mal. Tadej estuvo muy fuerte, lo felicito. Estaba donde debía estar”.

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La única frustración de Seixas fue para el ciclista estadounidense Kuss.

“Estoy un poco molesto con Kuss, que ha estado haciendo todo tipo de locuras en el sprint”, dijo sin dar más explicaciones.

Seixas subió al sexto puesto de la general, pero estaba 3:55 menos que Pogačar. Sin embargo, estaba definitivamente en la lucha por el podio y estaba a sólo 28 segundos del tercer clasificado, Del Toro, y a sólo 1:13 del segundo clasificado, Vingegaard.

Seixas podrá recuperarse de sus primeros esfuerzos en el Tour de Francia durante la etapa 7 a Burdeos y la etapa 8 a Bergerac antes de que la carrera se dirija al Macizo Central y los corredores disfruten del primer día de descanso el lunes.

Decathlon protegerá a Seixas, pero su equipo de sprint trabajará para Olav Kooij mientras busca una segunda victoria en sprint y aleja la atención de Seixas.

“Estamos contentos, ha sido una gran etapa pirenaica, una de las primeras desde el inicio. Nuestro plan funcionó bien. Paul está donde debería estar y estamos muy contentos con eso”, dijo el director del equipo Decathlon, Dominique Serieys, a la radio francesa. RMC.

“Todavía tenemos que ser cautelosos, el Tour de Francia es largo. Veremos esta noche cómo le fue a Paul en esta etapa, pero vamos por buen camino”.