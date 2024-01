Sprinter está enfermo en el período previo a la carrera de casa, donde está trabajando con su nuevo tren de salida Jayco-AlUla por primera vez.

Caleb Ewan se conformó con el cuarto lugar en la primera etapa del Tour Down Under masculino, admitiendo que se ha estado recuperando de una enfermedad antes del primer partido del WorldTour.

El equipo Jayco-Alula de Ewan estuvo omnipresente al frente del grupo desde el principio para ayudar a preparar al jugador de 29 años, que se perdió el criterio de calentamiento de la semana pasada, y el equipo dijo que estaba “mal” después de entrenar en el calor.

El australiano estaba bien situado en los últimos metros, sentado en la cuarta rueda en la parte trasera del tren Bora-Hansgrohe del ganador de la etapa Sam Welsford, antes de perder terreno.

“Estaba en una buena posición, exactamente donde necesitaba estar”, dijo Ewan después de la carrera. “Realmente no tuve que luchar por la rueda, pero cuando fui a patear, ya estaba en mi límite, por lo que mi sprint no fue muy bueno”.

“Durante la semana debería mejorar. He estado enfermo los últimos días, especialmente con este calor, realmente estaba luchando con mi ritmo cardíaco, pero espero que a medida que avance la semana me sienta un poco mejor”.

El velocista australiano ha regresado al equipo donde se convirtió en profesional, después de un mandato de cinco años en Lotto Dstny que, aunque fue un gran éxito, se volvió amargo el año pasado.

Fue una encarnación de Lotto Dstny la que respaldó a Ewan para correr y ganar su primer Tour de Francia en 2019. Sin embargo, las diferencias de opinión sobre el programa de carreras en el período previo al año pasado La Grande Boucle sugirió que algo internamente puede estar mal. Una explosión del director ejecutivo del equipo, Stéphane Heulot, después de que Ewan abandonara la etapa 13 del Tour 2023 señaló aún más una falla en la comunicación y, finalmente, hubo un final prematuro de su contrato allí.

Ewan ahora ha vuelto a donde comenzó en el WorldTour, en algunos aspectos sigue siendo el mismo ciclista que era cuando lo dejó, y en otros no.

“Los velocistas son una especie un poco diferente”, dijo el director deportivo de Jayco-Alula, Mathew Hayman. ciclismonoticias al inicio de la primera etapa en Tanunda. “A cualquier velocista lo que quieres es tenerlo en la pelea, o ganar, ambas cosas, y mientras lo haga…

“Ha tenido un par de años que no han sido ideales, pero dicho esto, si lo miras el año pasado en el Tour de Francia, estuvo bastante cerca de ganar una etapa para alguien que (la gente) decía ‘no es’. va muy bien’”.

Ewan, que terminó tercero y luego segundo en las etapas 3 y 4 del Tour de Francia antes de retirarse, volvió a correr con Lotto Dstny en septiembre y principios de octubre (con tres abandonos y un puesto 32 en una carrera belga de un día) antes de que su equipo se mudara. fue anunciado en octubre. Entró en el Tour Down Under gracias a la victoria en el criterio en el Campeonato Nacional Australiano de Ruta a principios de este mes.

“Definitivamente ha madurado; Ha estado fuera y lleva mucho tiempo en el deporte”, dijo Hayman. “Cuando lo conseguimos, era un neoprofesional y es muy diferente a alguien que ganó etapas en Grandes Vueltas y se desarrolló como corredor y pasó por lo que él ha pasado”.

Ewan no se permitió un enfrentamiento público con Heulot durante el Tour del año pasado, pero las críticas dirigidas a él fueron suficientes para provocar una respuesta de su agente, Jason Bakker.

“A lo largo de los años, cuando los ciclistas se han mostrado bastante contentos con dejar un equipo, es bastante difícil para un equipo decir que no se vaya”, dijo Hayman, “porque, ¿qué obtienes de alguien en este deporte que es tan difícil si no motivado?

“Para ser bueno a este nivel no sólo tienes que hacer todo el trabajo, sino que también tienes que estar listo para correr y si tu cabeza no está en ello entonces no podrás hacerlo. Ojalá vuelva a encontrar su lugar en nuestro equipo, donde se sienta cómodo y podamos sacar lo mejor de él”.

Un nuevo comienzo

A Ewan nunca le ha faltado motivación y está especialmente motivado para competir y hacerse un nombre en las carreras más importantes del ciclismo.

Su regreso a Jayco-Alula es un nuevo comienzo, en el que el 11 veces ganador de etapa del Gran Tour y el velocista holandés Dylan Groenewegen operarán en diferentes horarios y en gran medida tendrán sus propios líderes.

“Habrá algunos cruces, pero definitivamente tienen muchachos”, dijo Hayman sobre sus respectivas ayudas.

El liderazgo de Ewan es un trabajo en progreso y en el Tour Down Under formará pareja con Campbell Stewart por primera vez, y ambos trabajarán juntos en el período previo y durante el Giro de Italia de este año.

“Hoy es la primera vez que trabaja con Campbell. Obviamente ha corrido con él, pero hay muchos signos de interrogación”, dijo Hayman, admitiendo que la pareja aún no ha entrenado juntos específicamente en las salidas.

“No ha habido ninguna oportunidad”, continuó. “Pueden salir a la carretera y hacer algunos sprints, pero no es lo mismo que cuando realmente conoces a un chico frente a ti, conoces realmente todos sus gestos, cuando también conoces sus habilidades y cómo conduce. Para ser honesto, no tenemos eso, pero hay que empezar por algún lado”.

Está previsto que Ewan compita en el Giro este año, mientras que Groenewegen, que tiene un tren de velocidad establecido que incluye a Luka Mezgec, se centrará en el Tour de Francia.

“Cada vez que cambias tu entorno, existe la posibilidad de tener un nuevo comienzo”, dijo Hayman. “Creo que está lleno de confianza y tenemos que gestionarlo durante toda la temporada, darle oportunidades de ganar y apoyarlo también.

“También es nuestro trabajo apoyar tanto a Dylan como a él para ganar esas carreras. No son solo ellos, es el equipo que los rodea”.

