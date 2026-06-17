“Creo que fue un viaje realmente bueno para prepararnos para el Tour”, dice el español, que finaliza la carrera de preparación del Tour de Francia tercero en la general.

El último fin de semana del Tour Auvernia-Ródano-Alpes estuvo marcado por una batalla por la supremacía entre dos excompañeros: Isaac del Toro y Juan Ayuso se enfrentaron ambos días en la alta montaña.

La última etapa del domingo hasta el Plateau de Solaison terminó como lo había hecho el Grand Colombier el sábado, con Del Toro superando al ex jugador de los Emiratos Árabes Unidos Ayuso y ascendiendo a la victoria general.

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