“Creo que fue un viaje realmente bueno para prepararnos para el Tour”, dice el español, que finaliza la carrera de preparación del Tour de Francia tercero en la general.

El último fin de semana del Tour Auvernia-Ródano-Alpes estuvo marcado por una batalla por la supremacía entre dos excompañeros: Isaac del Toro y Juan Ayuso se enfrentaron ambos días en la alta montaña.

La última etapa del domingo hasta el Plateau de Solaison terminó como lo había hecho el Grand Colombier el sábado, con Del Toro superando al ex jugador de los Emiratos Árabes Unidos Ayuso y ascendiendo a la victoria general.

Ayuso terminó la carrera, un calentamiento clave para el Tour de Francia, a 1:17 del mexicano, y también se subió al podio final, aunque en tercer lugar detrás de Luke Tuckwell, la sorpresa de la carrera, después de haber ganado tres minutos y el maillot amarillo en una escapada anterior antes de luchar por aguantar.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Ayuso era uno de los hombres con mayor interés en quitarle esa ventaja a Tuckwell, pero llegado el último día, era Del Toro. Él y su equipo Lidl-Trek hicieron lo mejor que pudieron, pero no encontraron respuesta para su rival.

“Cuando se fue tan lejos esperaba que lo que pasó ayer fuera al revés”, dijo Ayuso. CiclismoPro sobre el ataque de Del Toro a 8 km del final.

te puede gustar



'Sufrí por accidentes y enfermedades': Juan Ayuso vuelve a correr en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes después de una primera mitad de temporada de montaña rusa



Tour Auvernia-Ródano-Alpes: Isaac del Toro se adjudica el título general con su segunda victoria consecutiva en la cima de montaña en Plateau de Solaison



'Fue estúpido': Juan Ayuso decepcionado después de que un ataque mal calculado le costara la victoria en la cima del Grand Colombier en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes

“Simplemente estaba en otro nivel hoy, y tenemos que aceptarlo. Skjelly (Mattias Skjelmose) tuvo un tirón increíble para mí, y realmente traté de usar toda la fuerza del equipo a mi favor, y Skjelly nuevamente hizo un gran, gran trabajo sacrificándose por mí.

“Luego fui, pero luego Isaac estaba en otro nivel. Esto es deporte, y es lo que es”.

Ayuso fue segunda en la línea de meta, tras ceder un minuto más a Del Toro. Un día antes, atacó primero antes de que Del Toro contraatacara, lo atrapara y luego se alejara en solitario.

Lidl-Trek intentó presionar para el último día, pero Del Toro se mostró imperturbable. Aun así, el tercer puesto en la general y una victoria cortesía de Quinn Simmons tras el descanso en la etapa 4 representan una buena semana de trabajo para el equipo.

“Realmente trato de dar lo mejor de mí porque el equipo lo hizo increíble. Controlamos todo el día y el trabajo de los muchachos hoy fue impresionante”, dijo Ayuso.

Qué leer a continuación



Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Isaac del Toro atrapa y derriba al atacante Juan Ayuso en un choque en Grand Colombier para adjudicarse la victoria de la etapa 7



“Sólo quiero ser tan feliz como él sobre la bicicleta”: señales siniestras para los rivales de Tadej Pogačar mientras el teniente del Tour de Francia Isaac del Toro da un paso más



El UAE Team Emirates-XRG luchará por la victoria en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con un par de debutantes

“Fue un comienzo realmente difícil. Julian (Bernard) cayó, Lenny (Kämna) cayó y todos ellos realmente lucharon para regresar y trabajar para mí, así que fue simplemente impresionante. Estoy muy orgulloso de cómo funcionó el equipo y demostramos que éramos el equipo más fuerte”.

“Controlamos todo sin ayuda de nadie, y solo ver a Toms (Skujinš) y Quinn pasar estas montañas, que son súper duras. Yo ya estaba sufriendo y estos muchachos estaban tirando. Fue realmente impresionante”.

Ayuso se mostró satisfecho con su resultado, siendo esta su primera carrera de regreso después de una primavera complicada, que le obligó a abandonar la París-Niza y la Itzulia País Vasco debido a una caída y una enfermedad.

Ahora, la atención se centra en el Tour de Francia del próximo mes, donde Ayuso liderará su propio equipo por primera vez, junto a Skjelmose, mientras Mads Pedersen buscará victorias en el sprint.

“Como dije, el camino hasta aquí no fue muy fácil. La preparación fue un poco más difícil de lo que hubiera esperado, así que terminar en el podio y sentir que cada día mejoraba y cada día estaba mejorando. Estoy feliz y espero poder recuperarme bien de esto y estar lista para el próximo mes”, dijo Ayuso.

“Realmente no me importa”, añadió cuando se le preguntó por sus rivales. “Sólo me concentro en mí mismo, me concentro en mis compañeros de equipo para obtener la mejor preparación posible. Creo que eso es lo que hicimos. Los muchachos corrieron hoy de una manera increíble”.

“Creo que fue un viaje realmente bueno para prepararme para el Tour. Una vez más, no estoy centrado en mis rivales, estoy centrado en mí mismo y en intentar ayudar a mis compañeros de equipo a mejorar también. Eso es lo que haremos en las próximas tres semanas antes del Tour”.

Suscríbase a My Bike para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura del Tour Auvernia-Ródano-Alpes y el Tour de Suiza. No se pierda ninguna de las últimas noticias, análisis de carreras y opiniones de expertos mientras los ciclistas realizan sus preparativos finales para Le Tour. Además, acceda a la aplicación My Bike para seguir la acción mientras viaja. Únase hoy.