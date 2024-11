Espectador arrestado y puede enfrentar cargos criminales, Iserbyt se recuperó y terminó segundo

El temible Koppenberg no fue el único obstáculo al que se enfrentó Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) durante la carrera X20 Badkamers Trofee en Oudernaarde el viernes. Al campeón de Europa de ciclocross de 2020, un espectador le arrojó un vaso de cerveza durante la tercera vuelta de la carrera.

El hombre que pareció arrojar la bebida sobre Iserbyt fue posteriormente escoltado por seguridad fuera del hipódromo. Fue arrestado y podría enfrentar cargos penales por el incidente.

“Este no será el mejor día en la vida de ese espectador”, afirmó Christoph Impens, portavoz de los organizadores de la carrera Golazo. “En ese momento, revisamos inmediatamente las imágenes en la sala de control y las enviamos a nuestro personal a lo largo de la ruta. Una vez identificada la persona, inmediatamente la acompañamos hasta los policías de turno”.

Iserbyt se recuperó para terminar segundo, 34 segundos detrás del ganador Lars van der Haar (Baloise – Trek Lions). El piloto de 27 años admitió ante los periodistas al final que el incidente lo había tomado por sorpresa.

“Por un momento no me sentí bien. Estaba justo en mi cara. Fue inesperado, no pude encontrar mi enfoque por un momento. Es bueno que la policía haya podido llevarse al hombre inmediatamente. No tuvo un gran impacto en mi carrera, pero aún así tuve que recuperarme por un momento”, dijo Iserbyt.

“Estas son cosas que no deberían suceder”, añadió Iserbyt más tarde a VTM. “Tendremos que limitar este tipo de incidentes en el futuro. No debería suceder, no pertenece al ciclocross”.

Ya ha sido una temporada de ciclocross llena de acontecimientos para el belga. Fue descalificado y suspendido por tres carreras después de pisotear la bicicleta de su rival Ryan Kamp durante su primera carrera de la campaña en Beringen.

Se desconoce qué motivó al espectador a arrojar el líquido sobre Iserbyt, pero se dice que el ciclista ha sido objeto de abusos en línea desde el altercado de Kamp.

“Es muy simple. Esto es una mierda”, afirmó Jurgen Mettepenningen, director del equipo Pauwels Sauzen – Bingoal, según informa El Nieuwsblad . “La gente así debería quedarse en casa. Esto no tiene cabida en el ciclocross, el ciclocross es un deporte hermoso”.

“También creo que la gente que reacciona en casa detrás de su teclado es estúpida. Apoyar a alguien, pero no contra alguien”, añadió.

Desde el incidente de Kamp, Iserbyt ha regresado para ganar la carrera de Exact Cross en Heerde y terminar segundo en las carreras de Overijse y Ardooie. Será uno de los favoritos durante el Campeonato de Europa de este fin de semana en Pontevedra.

A pesar del incidente del lanzamiento de cerveza en Koppenbergcross, Iserbyt se mostró decepcionado con su segundo puesto.

“Estoy un poco decepcionado con este resultado. Lars era definitivamente el más fuerte, su ataque fue impresionante. Simplemente no me subí al volante y luego me quedé un poco atascado”, dijo.

“Siento que mi condición es buena, pero sigo encontrándome con alguien que está un poco mejor. Siempre hay alguien que está un poco más fresco en el equipo. Quizás debería concentrarme en eso durante el entrenamiento”.

Iserbyt busca dejar atrás el incidente con una buena actuación en el Campeonato de Europa.

“Sé que el domingo será un cruce rápido. Podría parecer un poco un criterio. Para mí, esa camiseta significaría paz en cualquier caso. Ha sido un período turbulento. Condicionalmente, fue muy buena esta temporada. Mi peor resultado en los últimos cruces es un segundo puesto. Pero mentalmente fue muy difícil. Un título podría cerrarlo todo”.