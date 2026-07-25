El británico, sin combustible, termina 20º y cae al noveno lugar en la clasificación general.

Las luces se apagaron para Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) a 12 kilómetros de la cumbre de Alpe d'Huez en el Tour de Francia el viernes, y terminó a más de ocho minutos del líder de la carrera y ganador de etapa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

Cuatro años después de su victoria en el Tour de Francia en la misma subida, el británico se vio obligado a entrar en modo de limitación de daños y se mantuvo entre los 10 primeros de la clasificación general, cayendo un lugar detrás de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que terminó tercero en la etapa.

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