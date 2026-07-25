El británico, sin combustible, termina 20º y cae al noveno lugar en la clasificación general.

Las luces se apagaron para Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) a 12 kilómetros de la cumbre de Alpe d'Huez en el Tour de Francia el viernes, y terminó a más de ocho minutos del líder de la carrera y ganador de etapa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

Cuatro años después de su victoria en el Tour de Francia en la misma subida, el británico se vio obligado a entrar en modo de limitación de daños y se mantuvo entre los 10 primeros de la clasificación general, cayendo un lugar detrás de Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que terminó tercero en la etapa.

La victoria de etapa de Pidcock en la cima de Alpe d'Huez en el Tour de Francia 2022, 48 segundos por delante de los corredores ahora retirados Louis Meintjes y del cuatro veces campeón del Tour Chris Froome, sigue siendo su única victoria de etapa en un Gran Tour. Sin embargo, ha demostrado sus habilidades como aspirante a la general con el tercer puesto en la Vuelta a España el año pasado, el primer podio en una carrera por etapas de tres semanas para el joven de 25 años.

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Repetir la victoria de etapa estaba lejos de ser una posibilidad para el británico el viernes después de que Tadej Pogačar atrapara y dejara caer a los restos de una escapada inicial de 42 corredores. La tarea principal de Pidcock en Alpe d'Huez era mantener su primera posición en la general lo más intacta posible.

Su primera subida a Alpe d'Huez desde la victoria de 2022 estuvo lejos de ser desastrosa, pero, como admitió en un comunicado emitido por su equipo el viernes por la noche, tampoco se sentía bien.

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Parte de eso se debió a que luchó duro para permanecer con el grupo principal en la ascensión anterior a Alpe d'Huez, dijo, lo que significa que cuando llegó la ascensión final, ya estaba agotado.

“Ese penúltimo ascenso, fui tan profundo que creo que pagué por eso en el último ascenso; estaba muerto allí”, explicó Pidcock en su breve declaración.

“Por supuesto que esperaba más, pero ya no tenía nada más en mis piernas, así que es lo que es”.

En general, Pidcock ha perdido un puesto y ahora se encuentra en el noveno lugar de la general, a 21:30 del líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), y a 1:51 de su perseguidor más cercano, Jordan Jegat (TotalEnergies), en décimo.

La segunda ascensión al Alpe d'Huez el sábado en un día mucho más duro probablemente sacudirá la general una vez más. Pero mientras tanto, y aunque haya tenido una etapa difícil, Pidcock todavía tuvo palabras de agradecimiento para el gran número de aficionados presentes en la subida, la mayoría de los cuales probablemente volverán mañana.

“Es increíble”, añadió, “la cantidad de gente que viene aquí y ve las carreras de bicicletas, es increíble, crean el ambiente”.

“Mi agradecimiento a todos los que vienen y lo hacen tan mágico”.