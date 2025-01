Una victoria que genera confianza para el ciclista del Canyon-SRAM zondacrypto después de que el equipo ejerciera presión sobre el pelotón durante la etapa

Chloé Dygert (Canyon-SRAM zondacrypto) puede haber dejado claras sus intenciones para la final del Santos Women's Tour Down Under del domingo, después de haber atacado desde el frente en algún momento de cada dos etapas, pero esta vez a pesar de que todos los ciclistas sabían que venía un ataque desde el poderoso estadounidense, simplemente no podían hacer nada al respecto.

En la etapa 1, cuando un líder solitario cargaba hacia la línea, Dygert se había alejado del resto del campo perseguidor cuando faltaban unos 5 km para el final, pero fue atrapado. En la etapa 2, Dygert luego usó su destreza de ataque para provocar una persecución hasta la base de la subida final, un movimiento que endurecería la carrera para su compañera de equipo Neve Bradbury, y luego fue retirada cuando comenzó la escalada.

El domingo, sin embargo, los kilómetros continuaron disminuyendo y Dygert todavía estaba metida en el grupo reducido que se lanzaba hacia Stirling y la última línea de meta de la carrera inaugural del Women's WorldTour de 2025.

El corredor ya había presagiado que se trataba de una etapa que le convenía y el sábado contó ciclismonoticias “Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Me gusta mucho el terreno”, pero incluso a 1 km del final, el siempre atacante Dygert resistió la tentación de irse.

“En la final traté de no golpear el viento en absoluto”, dijo Dygert a los periodistas después de la etapa. “Probablemente tomé algunos riesgos al dejar pasar algunas cosas cuando probablemente debería haber saltado, pero simplemente no quería golpear el viento en absoluto. Fue más un juego de paciencia, más de mí, ya sabes, obteniendo la experiencia y siendo inteligente”.

Dygert, que ha estado en el Women's WorldTour con Canyon-SRAM desde 2021 pero ha tenido poco más de 50 días de carrera durante esas cuatro temporadas, esperó el momento oportuno hasta que faltaban unos 300 metros y luego se dispuso a realizar lo que era más tardío. ataque que un lanzamiento de sprint temprano.

“Estaba al volante de Dygert”, dijo la tres veces ganadora de la carrera Amanda Spratt (Lidl-Trek), quien había estado extremadamente activa durante gran parte de la carrera. “Pero cuando ella se bajó de la silla, yo no tenía ese poder… Impresionante”.

Al final, Dygert tuvo lo necesario y más para darle a Canyon-SRAM zondacrypto la victoria que habían estado persiguiendo tan activamente durante la carrera. La joven de 28 años obtuvo su segunda victoria en el Women's WorldTour al separarse de sus perseguidoras y lograr una victoria que, desde el principio. afuera, nunca pareció dudar una vez que se lanzó.

“Es curioso porque estaba muy nervioso al llegar al último kilómetro. Yo digo, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Por qué no vamos más rápido? Y me estaba poniendo un poco nervioso”, dijo Dygert.

“Estaba pensando para mis adentros, todos se están recuperando ahora mismo y me van a pasar, así que estoy muy, muy feliz de haber sido paciente, calmado y atacado cuando lo hice porque estaba perfectamente planeado”.

Ese resultado era justo lo que Dygert necesitaba para generar confianza después de años llenos de reveses, para poder comenzar la temporada 2025 con el pie delantero.

“Al llegar la primavera, las cosas serán cada vez mejores”, dijo Dygert. “No me pondré al día, así que no me arriesgaré a lesionarme porque no necesito superar los límites. Ahora “Estoy justo donde están todos los demás, en el mismo nivel porcentual. Simplemente es más seguro para mí físicamente, no voy a lastimarme al tratar de recuperar el tiempo perdido”.