La estrella belga termina 39 en la versión española de Strade Bianche después de trabajar para Ben Tulett

A unos 30 kilómetros del final de la Clásica Jaén, justo después de que la carrera se atravesó a través de secciones severamente técnicas de calles empedradas estrechas en la ciudad andaluce de Úbeda, Wout Van Aert finalmente optó por sentarse, el trabajo de su día hecho. La batalla por la victoria en España única esterato Classic continuaba, pero el mejor favorito de antes de la carrera ya no era parte de él.

Se había hablado mucho de antemano sobre el negocio inacabado de Van Aert con Jaén después de un encuentro inoportuno entre su neumático trasero y un clavo grande en uno de los primeros sectores de grava de la carrera de 2024 que habían pagado a sus posibilidades.

Avance rápido 12 meses y a pesar de todo su alquiler de Visma, un entrenador de equipo de bicicletas había dicho que Van Aert no podía ser descartado para la victoria en su debut en la carretera para 2025 y que el propio Van Aert había expresado un gran deseo de llegar a un enfrentamiento con Jaén es el terreno exigente: en el día, simplemente no funcionó así.

Van Aert ya había enviado algunas campanas de alarma a unos 70 kilómetros cuando salió de la parte posterior del grupo de persecución después de un impulso de Tim Wellens (EAU EAU EMIRATS-XRG). Las dudas persistieron durante otra media hora, pero cuando Van Aert hizo un esfuerzo sostenido para mantener a su compañero de equipo Ben Tulett en disputa 30 kilómetros más adelante, era obvio que la decisión de que estaba cambiando a un papel de Domestique.

La estrella belga fue algo crítica con el desempeño de su equipo en general, diciendo que después de que un par de rivales tan peligrosos como Michal Kwiatkowski (granaderos ineos) y Brandon McNulty (EAU EAU EMIRATS-XRG) habían atacado y se pusieron en contacto con el descanso temprano, VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA-VISMA- Arrendamiento de una bicicleta quedó “persiguiendo los hechos”, en otras palabras, en el modo de limitación de daños. Pero al mismo tiempo, el propio Van Aert no estaba en condiciones de ir por la victoria.

“Tenía la sensación de que Ben era nuestro mejor hombre, pero le faltaba algo de confianza”, dijo Van Aert después. “Por eso le dije que se guardara para la final y que había tratado de hacer algo por él.

“No fue un mal comienzo, pero fue una carrera difícil”.

Tulett finalmente reclamó noveno después de estar demasiado aislado en el final, y el propio Van Aert dijo que una vez que la carrera comenzó a tomar forma, Visma estaba en el pie trasero.

“Pude quedarme allí cuando comenzó la selección inicial, pero después de eso, perdimos el ritmo con demasiada frecuencia y nos quedamos persiguiendo los hechos”, dijo Van Aert. Había sido detenido por un choque desde el principio y tuvo que desperdiciar algo de energía, pero también declaró categóricamente que “con buenas piernas que no habría sido un problema:

“Traté de decirle a Ben varias veces que realmente debería atacar, pero sin preguntar que ya estaba viajando al frente”, dijo Van Aert a los medios belgas. “Estaba montando tan duro que solo tenía que subir a su rueda.

“Podría haber montado para los diez primeros, pero con él, todavía teníamos una pequeña posibilidad de victoria”.

La semana pasada, un gigantesco paseo de entrenamiento de siete horas en Mallorca provocó especulaciones de que Van Aert podría haber ido demasiado duro en la preparación de Jaén, pero como señaló, las carreras de carretera con secciones son todo menos directas incluso en las mejores circunstancias.

“Esta es una carrera muy especial, por lo que podría haber sido mejor tener algunas carreras más en mi haber antes de venir aquí”, dijo Nieuwsblad Después de completar su primer evento en la carretera desde que salió de la Vuelta una España la temporada pasada.

“Ya tengo algo de resistencia de las carreras de ciclocross, pero hoy … no estaba mal, pero no me sentí lo suficientemente bien como para ganar. Me alegro de haber hecho esa primera carrera, de todos modos, y eso Estoy de vuelta en el pelotón de nuevo “.