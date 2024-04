El UAE Team Emirates nombra a Majka, Bjerg y Novak entre los miembros clave de la superestrella eslovena

El UAE Team Emirates ha confirmado la plantilla que apoyará a Tadej Pogačar en su debut en el próximo Giro de Italia.

La plantilla de ocho hombres está dividida entre aquellos preparados para correr en las montañas para las ambiciones generales del esloveno y un pequeño núcleo de sprint para Juan Sebastián Molano para perseguir etapas.

Se espera que Pogačar domine los 21 días de carrera de principio a fin, y la intensa etapa inicial del sábado en Turín ofrecerá la oportunidad de llevarse la victoria. maglia rosa todo el camino hasta su conclusión en Roma.

A pesar de su gran estatus de favorito, ningún corredor puede superar un Gran Tour solo, por lo que el UAE Team Emirates ha formado un equipo con algunos de los miembros más leales de su joven pero ilustre carrera.

Rafał Majka, Mikkel Bjerg, Felix Großschartner y Domen Novak formarán el tren de montaña que debería impulsar a Pogačar en las subidas clave, mientras que Vegard Stake Laengen, Rui Oliveira y Juan Sebastian Molano trabajarán en el llano para perseguir las escapadas y disputar los sprints del grupo. .

“La preparación para el Giro ha ido muy bien. No he corrido mucho en lo que va de año, sólo 10 días, así que me siento fresco y listo para afrontar mi primer Giro. Es una carrera que he soñado durante mucho tiempo y siento que ahora es el momento adecuado para hacerlo”, dijo Pogačar.

“Corrí mucho en Italia como aficionado y ha sido un país importante en mi trayectoria como ciclista. Sin duda es uno de mis lugares favoritos para andar en bicicleta y también me encanta la cultura y por supuesto la comida. Espero que podamos hacer de este mes uno especial.

“Obviamente mi objetivo es ir por la general y también tenemos a Molano para los sprints y un equipo muy sólido en general. No podemos esperar a que comience”.

Majka, Bjerg y Stake Laengen han estado presentes durante las primeras Grandes Vueltas de Pogačar como tenientes clave en la carretera, pero su compatriota Novak hará su primera salida en una carrera de tres semanas con la estrella eslovena.

El jugador de 28 años se unió a los Emiratos Árabes Unidos procedente de Bahrain Victorious en 2023 y ha demostrado ser una gran mejora. Tanto en la Volta a Catalunya como en Liège-Bastogne-Liège, Novak fue el gregario más fuerte a disposición de Pogačar y buscará llevarlo desde Italia.

Si bien Molano y Oliveira trabajarán en el llano, y ciertamente son capaces, su atención se centrará en las seis o siete oportunidades de sprint que se presenten en la ruta.

El velocista colombiano aún no ha logrado una victoria esta temporada, pero logró tres a nivel WorldTour en 2023, la mejor de las cuales fue junto con Oliveira después de que el líder portugués condujo a Molano a una victoria en la etapa 12 de la Vuelta a España del año pasado. Así que espere verlos desafiar a personas como Tim Merlier (Soudal-QuickStep) y Jonathan Milan (Lidl-Trek) en los rápidos finales.