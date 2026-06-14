El español responde bruscamente a la pregunta sobre cooperación después de que la pareja se combinara bien en el Tour Auvergne-Rhône Alpes TTT

Juan Ayuso ha rechazado cualquier idea de que pueda haber un “dilema” de liderazgo en Lidl-Trek entre él y Mattias Skjelmose, calificando de “ridículas” las preguntas sobre la cooperación de la pareja en el Tour Auvernia Ródano-Alpes.

Fue una respuesta irritante cuando se les preguntó si la pareja tenía alguna respuesta sobre su cooperación y quién podría ser el más fuerte de los dos luego de la impresionante actuación de su equipo en la contrarreloj por equipos de la etapa 3.

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PERREUX, FRANCIA - 9 DE JUNIO: Una vista general de Juan Ayuso de España, Julien Bernard de Francia, Lennard Kamna de Alemania, Quinn Simmons de Estados Unidos, Mattias Skjelmose de Dinamarca, Toms Skujins de Letonia, Carlos Verona de España y el equipo Lidl - Trek compiten durante el 78.º Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026, Etapa 3, una etapa de contrarreloj por equipos de 28,4 km desde Perreux a Perreux / #UCIWT / el 09 de junio de 2026 en Perreux, Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)