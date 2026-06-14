El español responde bruscamente a la pregunta sobre cooperación después de que la pareja se combinara bien en el Tour Auvergne-Rhône Alpes TTT

Juan Ayuso ha rechazado cualquier idea de que pueda haber un “dilema” de liderazgo en Lidl-Trek entre él y Mattias Skjelmose, calificando de “ridículas” las preguntas sobre la cooperación de la pareja en el Tour Auvernia Ródano-Alpes.

Fue una respuesta irritante cuando se les preguntó si la pareja tenía alguna respuesta sobre su cooperación y quién podría ser el más fuerte de los dos luego de la impresionante actuación de su equipo en la contrarreloj por equipos de la etapa 3.

Lidl-Trek terminó cuarto ese día, 32 segundos por detrás de los ganadores Visma-Lease a Bike, con sus colíderes españoles y daneses cruzando la línea juntos y como resultado pasaron al quinto y sexto puesto general, respectivamente.

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“La verdad es que estas preguntas me parecen ridículas”, dijo Ayuso en la zona mixta antes de la etapa 4, según informó CiclismoProNet.

“Ambos somos compañeros de equipo, ambos estamos aquí para ayudarnos mutuamente y el que sea más fuerte decidirá el resultado. No veo ningún dilema”.

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Es un tema que se remonta a antes de que Ayuso se pusiera por primera vez una camiseta de Lidl-Trek como nuevo fichaje para 2026. Skjelmose describió la incorporación de la estrella española de la general como “una situación un poco extraña” en septiembre, diciendo que le habían dicho a Lidl-Trek “quiere construir un equipo a mi alrededor” en años anteriores.

El personal de Lidl-Trek le restó importancia, según el director deportivo Kim Andersen fieltro que se volvió mucho más grande de lo que debería haber sido, con artículos que se unían y comentarios que se perdían en la traducción.

“Se armó de tal manera que algo fue elegido de un lugar y algo de otro, y parte de eso fue mal traducido al inglés, y luego se convirtió en un desastre que terminó en algo que no fue muy inteligente”, dijo Andersen.

“Ninguno de ellos se conocía. Han sido competidores hasta ahora, pero así es el deporte profesional. Eres competidor hasta que eres compañero de equipo. Y se trata de poder adaptarse. Va a ser muy emocionante”.

Ayuso también se mostró comprensivo en ese momento, sabiendo el drama que el liderazgo de un súper equipo puede causar en su época y su abrupta salida del UAE Team Emirates-XRG.

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“Puedo entender algunas partes. Si el equipo ha dicho: 'Tú eres el líder', puedo entender cierta frustración”, dijo Ayuso.

“No puedo decir mucho porque no lo conozco personalmente. Tendré que esperar y ver cómo es porque sólo lo conozco de las carreras”.

Según el desempeño de la pareja en el marcador clave de forma previo al Tour de Francia, parecían estar cooperando muy bien, habiendo superado estos comentarios de finales de temporada en 2025, que fueron hace casi un año.





Por supuesto, una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros nunca iba a ofrecer una imagen completa de cómo los colíderes pueden trabajar juntos, pero aun así los había colocado a una distancia sorprendente por delante del gran trío de etapas de montaña que cierran la carrera este fin de semana.

Y con más potencia de fuego con Mads Pedersen y Mathias Vacek para unirse al equipo en el Tour, la primera etapa en Barcelona es una en la que Lidl-Trek seguramente será contendiente junto a Visma, Ineos y UAE.

“La disciplina en sí es buena, conocer a tus compañeros, cómo trabajas y también desde el coche, todo, así que fue agradable. Creo que para el Tour estamos muy preparados después de la París-Niza de ayer y de mucho entrenamiento que hemos hecho”, dijo Ayuso.

“Ganamos algo de tiempo con algunos rivales y perdimos algo con otros. Estamos más o menos ahí, en el medio. Estamos quinto y sexto en la general, así que es una buena señal de cara al fin de semana, pero esta carrera es muy dura los últimos tres días. Tal vez haga una diferencia, pero probablemente no”.

Ayuso y Skjelmose tienen 47 segundos para recuperar el maillot amarillo de Alex Baudin (EF Education-EasyPost) en el Tour Auvergne Rhône-Alpes, y están a 35 segundos de la pareja de Netcompany Ineos formada por Kévin Vauquelin y Oscar Onley, con Matteo Jorgenson a 32 segundos por delante. Pero tienen una pequeña ventaja sobre jugadores como Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y el favorito antes de la carrera Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

“30 segundos no son nada al final y sigo pensando que podemos lograr un muy buen resultado en la clasificación”, dijo Skjelmose a TV2coincidiendo con Ayuso en que las piernas decidirán finalmente quién es el número uno del Lidl-Trek.

“Nos veo llevándonos a casa un lugar en el podio. Si será Juan o yo, no lo sé, pero tengo bastante confianza en cómo afrontaremos el último fin de semana, así que debería ser bueno”.