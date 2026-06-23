El Heat añadió dificultad adicional a la prueba contrarreloj del sábado, pero el italiano está a sólo 10 segundos de Reusser de cara a la etapa final.

Elisa Longo Borghini, del UAE Team ADQ, admitió sus debilidades al ceder el liderato del Tour de Suiza femenino durante la contrarreloj del sábado, terminando quinta detrás de la ganadora de etapa Marlen Reusser (Movistar) y cayendo al segundo lugar en la general.

Con el maillot amarillo de líder de la carrera, Longo Borghini fue la última corredora en el recorrido del TT del Tour de Suiza y, aunque limitó sus pérdidas, criticó su carrera al final.

“Este año creo que no puedo hacer cronos. No sé por qué. Mi potencia está bien. Simplemente no me siento satisfecha con mi rendimiento. No lo sé. Simplemente no puedo impulsar la potencia que me gustaría y la que normalmente uso en la bicicleta de carretera”, dijo.

Longo Borghini terminó en quinta posición, a 1:05 de Reusser, pero la posición en la etapa no era su principal preocupación.

“Realmente no miro los resultados, miro mi propio desempeño. Sin duda, perder un minuto y cinco contra Marlen está bien, ella es la campeona del mundo. Me hubiera gustado conservar la camiseta, pero es lo que hay”, dijo.

Longo Borghini probablemente reflexionará seriamente sobre su carrera y las posibles mejoras, con dos contrarreloj muy importantes próximamente: en el Campeonato Nacional Italiano el próximo fin de semana, que ha ganado siete veces, y en el Tour de Francia femenino.

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El calor dificulta la jornada en Suiza

El calor añadió una capa extra de dificultad a la crono, con temperaturas que en Aarburg alcanzaron los 30° C incluso antes del mediodía. La combinación con el sol y la casi total falta de viento hicieron que fuera un esfuerzo desafiante, y la mayoría de los ciclistas usaron chalecos refrigerantes hasta justo antes de la hora de salida.

“Estaba sufriendo, hacía mucho calor. Intenté no acelerar a fondo desde el principio, porque con este calor es muy fácil entrar en la zona roja y luego decir adiós. Pero es una crono, así que no es como si pudieras tomarte tu tiempo y afrontarlo. Aún así intenté hacerlo lo mejor que pude, pero no puedo compararme con Zoe (Bäckstedt, segunda en la etapa) o Marlen”, dijo Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) sobre las condiciones.

La todoterreno polaca había comenzado el día tres segundos detrás de Reusser, pero perdió 1:46 más, lo que la dejó a la defensiva antes de la última etapa del domingo, una etapa de montaña de 100,4 km con dos ascensiones al Col de la Croix.

Si quiere ganar la carrera en general, Niewiadoma-Phinney tendrá que apostar por un ataque de largo alcance. Quizás se sienta motivada por el hecho de que Reusser perdió tiempo en las dos últimas etapas de escalada del Giro de Italia femenino.

Por el contrario, el déficit de Longo Borghini sobre Reusser es de sólo diez segundos, dejando la batalla general abierta entre los dos, y el italiano pareció considerar todas las opciones disponibles para la etapa final.

“Creo que estoy en una buena posición de cara a mañana y estoy deseando que llegue. Para ser sincera, parece muy emocionante”, dijo.

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