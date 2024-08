Australia le da la vuelta a Francia en la prueba de bronce en el sprint por equipos masculino y llega a la ceremonia de medallas con Holanda y Gran Bretaña

El desilusión del cuarto puesto se había convertido en una sensación muy familiar para el australiano Matthew Glaetzer en los Juegos Olímpicos, después de todo, había competido en la final por la medalla de bronce en la prueba de velocidad por equipos masculina en Londres, Río y Tokio y se había ido con las manos vacías en todas las ocasiones. Sin embargo, París fue diferente.

El equipo australiano formado por Glaetzer, Matthew Richardson y Leigh Hoffman se alineó en el Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines para enfrentarse a los favoritos locales, Francia, que les habían ganado el bronce en Tokio, pero esta vez dieron la vuelta a la situación. Australia se llevó el bronce y finalmente Glaetzer consiguió la medalla por la que había luchado tanto durante los últimos 12 años, en lo que se espera que sean sus últimos Juegos Olímpicos.

“Después de Tokio, estuve muy cerca de dejar el deporte, pero seguí adelante. Obviamente, superar el cáncer, una gran lesión en el período previo a Tokio y que nuestra preparación para Tokio no saliera bien, fue bastante duro”, dijo la deportista de 31 años a quien le diagnosticaron cáncer de tiroides en 2019. “Y el deporte de élite puede ser bastante brutal cuando no obtienes el resultado que buscas. Pero me esforcé y vine a estos Juegos Olímpicos con los compañeros de equipo que tenía, y sabía que podíamos hacer algo grandioso para Australia”.

Por supuesto, el sueño era luchar por el oro en la prueba de velocidad por equipos, pero después de que se desarrollaron las rondas, fueron los Países Bajos y Gran Bretaña los que se aseguraron el derecho a luchar por los dos primeros puestos, lo que significaba que el bronce era la única medalla al alcance. Sin embargo, con un rendimiento de 42,336 en la primera ronda, Australia sabía que tendría que hacerlo mejor para evitar quedarse sin una medalla por cuarta vez consecutiva.

“Leigh y Richo son muy rápidos y estaban arrasando delante de mí, y yo no estaba a la altura, y sabía que no podíamos permitirnos volver a hacer eso en la final y no estaba dispuesto a correr ese riesgo”, dijo Glaetzer después del evento. “Estaba bastante seguro de que podríamos ir más rápido si mezclábamos y desplegábamos su potencia en la parte trasera con una primera vuelta decente que yo pudiera hacer”.

Glaetzer pasó a ser el primero en la final, Hoffman se convirtió en el segundo hombre y luego fue el turno de Richardson. El resultado fue una medalla de bronce con un tiempo de 41.597, seguido por el equipo francés con 41.993.

“Estoy muy orgulloso de ellos por haberlo logrado y de nosotros como equipo por tomar esa decisión y asumir el riesgo”, dijo Glaetzer. “Porque sí, sabíamos que no íbamos a dejar ninguna pregunta sin respuesta y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera para ganar esa medalla, y eso significaba arriesgarnos, hacer combinaciones, y valió la pena”.

Esto significa que, independientemente de lo que suceda a continuación en las competiciones restantes, con Glaetzer también en la lista de partida para el Sprint masculino y el Keirin masculino, podrá llevarse una medalla en los Juegos Olímpicos.

“Este bronce es como un oro para mí”, dijo Glaetzer en un comunicado de AusCycling.

“He pasado por muchas desilusiones: en todas las finales olímpicas de velocidad por equipos, hemos estado en el bando perdedor en la final por el bronce”, dijo en Francia. “Ha sido muy duro, pero finalmente salir del lado ganador fue muy especial”.