El campeón británico llega a la meta, es el último en cruzar la meta mientras lleva las sangrientas marcas de la caída.

Sam Watson (Netcompany Ineos) estaba exactamente donde quería estar a mitad de la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes: al frente en la fuga con la oportunidad de usar su velocidad final para perseguir la victoria de etapa en la cuesta arriba hasta la meta.

Fue un día que podría haber sido el tónico perfecto para una temporada desafiante para Watson donde, a pesar de su salida ganadora en el prólogo del Santos Tour Down Under, el corredor tuvo que lidiar con una lesión en la rodilla, una caída en Omloop Het Nieuwsblad y una caída mientras estaba en el grupo delantero en el Tour de Flandes que truncaron no solo su esfuerzo en la carrera sino también su temporada de Clásicos de Primavera.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anteriormente conocido como Critérium du Dauphiné, fue solo la segunda carrera del campeón británico desde entonces y, como señaló Watson en una publicación en las redes sociales, estar en la fuga de 12 era una “buena situación” para él. Pero lo que ocurrió entonces en el descenso de la Côte de la Roche en Forez ciertamente no lo fue.

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En el descenso final antes de que la ruta entregara una carrera plana de 30 km hasta la línea de meta en Montrond-les-Bains, Watson, que estaba en la mitad posterior de la fuga, se desvió de su línea y se dirigió fuera de control hacia el borde de la carretera antes de golpear el asfalto y rodar en la hierba.

Se levantó y tardó un poco en volver a montar, pero siguió cruzando la meta en último lugar, poco más de 13 minutos después de que su compañero de fuga Quinn Simmons (Lidl-Trek) se llevara la victoria.

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“El frente se rompió durante el descenso en la escapada”, dijo Watson en una publicación de Instagram, explicando lo que había provocado la caída.

“Este deporte a veces puede ser cruel. Hacia adelante y hacia arriba.”

No había habido ninguna actualización médica del equipo sobre Watson al momento de escribir este artículo; sin embargo, mientras se alejaba de la meta entre los aplausos de la multitud, que apreciaba su valiente esfuerzo por lograrlo, se hicieron visibles varias lesiones. Esto incluía una rodilla y un codo ensangrentados, así como una camiseta, pantalones cortos y guantes rotos. El ciclista también parecía haber estado sufriendo una lesión en el dedo.

Netcompany Ineos espera mantener intacto al equipo para la etapa 5, ya que el equipo británico se dirige al día de la carrera con Kévin Vauquelin segundo en la general y Oscar Onley tercero, ambos a 12 segundos del líder de la carrera Alex Baudin (EF Education-EasyPost).