El campeón británico llega a la meta, es el último en cruzar la meta mientras lleva las sangrientas marcas de la caída.

Sam Watson (Netcompany Ineos) estaba exactamente donde quería estar a mitad de la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes: al frente en la fuga con la oportunidad de usar su velocidad final para perseguir la victoria de etapa en la cuesta arriba hasta la meta.

Fue un día que podría haber sido el tónico perfecto para una temporada desafiante para Watson donde, a pesar de su salida ganadora en el prólogo del Santos Tour Down Under, el corredor tuvo que lidiar con una lesión en la rodilla, una caída en Omloop Het Nieuwsblad y una caída mientras estaba en el grupo delantero en el Tour de Flandes que truncaron no solo su esfuerzo en la carrera sino también su temporada de Clásicos de Primavera.

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