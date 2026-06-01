“Estoy seguro de lo que puedo hacer en el futuro”, dice Piganzoli

La sonrisa de Afonso Eulálio y el brillante maillot blanco en el podio de Piancavallo, y el aire de orgullo pero también de decepción de Davide Piganzoli, lo dijeron todo mientras el polvo se asentaba en las clasificaciones de maillots del Giro de Italia.

Visma-Lease a Bike había dado al joven italiano un papel libre en la etapa, para que pudiera intentar distanciar a Eulálio en la subida a Piancavallo y arrebatarle el maillot blanco al mejor joven corredor.

Sin embargo, el ciclista de Bahrain Victorious volvió a sobresalir, logrando incluso derribar a Piganzoli durante la subida de 14,5 km y en el avance hacia la meta.

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Eulálio llegará a Roma vestido de blanco el domingo, con una ventaja de 1:13 sobre Piganzoli. Mathys Rondel (Tudor) es tercero a 5:33.

“Hoy estaba motivado, pero también relajado y concentrado”, dijo Eulálio, recibiendo un abrazo de celebración de su compañero Mathijs Paasschens mientras hablaba, mientras Bahrain Victorious celebraba su exitoso Giro.

“La etapa del viernes fue realmente dura, creo que una de las más duras en la historia moderna del Giro, así que no tenía esperanzas, pero todos en el equipo me dijeron que podía hacerlo. El equipo siempre creyó en mí, quizás más de lo que yo creía en mí mismo. Me di cuenta de que había conservado el maillot en el último kilómetro, después de que Damiano Caruso me ayudara tanto”.

Eulálio es una de las revelaciones del Giro de este año, tras sus nueve días en la maglia rosa y su sexto puesto en la general.

“Este Giro ha cambiado mi carrera, pero no me ha cambiado a mí”, afirmó.

“Pensé que terminar entre los diez primeros del Giro era increíble y fuera de este mundo. Lo es. Pero ahora terminé sexto en la general, usé la maglia rosa durante mucho tiempo y también gané el maillot blanco. Este Giro ha sido increíble para mí”.

Piganzoli admitió que la camiseta blanca habría sido la guinda de su pastel del Giro de Italia y de Visma-Lease a Bike, pero aún así celebró la victoria general de Vingegaard, que también fue su victoria.

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“Empezamos el día con el objetivo de ganar la etapa, llevar la maglia rosa a Roma e intentar ganar la camiseta blanca. Hemos conseguido dos de tres, así que tenemos que estar muy contentos”, afirmó Piganzoli.

“Hice una de mis mejores carreras en la subida, así que no me puedo quejar; sólo puedo felicitar a Eulálio.

“Empezamos la subida a todo gas y luego tuve que relajar un poco. Alcancé a Eulálio y supe que tenía que darlo todo, como siempre lo he hecho en las subidas, pero sólo quería terminar la etapa”.

Piganzoli, de 23 años, es oriundo de Morbegno, en las montañas de Lombardía y Valtellina, y es compatriota y amigo del futuro talento italiano Giulio Pellizzari.

Piganzoli fue a menudo el último compañero de montaña de Vingegaard, obteniendo grandes elogios y confirmando su propio potencial en las carreras por etapas en las últimas tres semanas.

“No me arrepiento. Era un sueño intentar ganar la camiseta blanca. Esta vez no ha sido posible, pero sigue siendo un objetivo”, concluyó.

“Estoy feliz por mi Giro y espero que pueda hacer en el futuro”.