“Estoy seguro de lo que puedo hacer en el futuro”, dice Piganzoli

La sonrisa de Afonso Eulálio y el brillante maillot blanco en el podio de Piancavallo, y el aire de orgullo pero también de decepción de Davide Piganzoli, lo dijeron todo mientras el polvo se asentaba en las clasificaciones de maillots del Giro de Italia.

Visma-Lease a Bike había dado al joven italiano un papel libre en la etapa, para que pudiera intentar distanciar a Eulálio en la subida a Piancavallo y arrebatarle el maillot blanco al mejor joven corredor.

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