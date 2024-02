“Cada vez que el ciclismo ha intentado transformarse únicamente con dinero, ha fracasado”, afirma Christian Prudhomme

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, ha criticado el muy discutido proyecto de reforma del ciclismo profesional One Cycling, confirmando que ASO no está involucrado y, por lo tanto, está muy en contra del proyecto.

“Este no es nuestro proyecto. Es una idea que se ha lanzado pero no puedo decir mucho más que eso. ASO no es una fuerza impulsora”, dijo Prudhomme a los franceses. ciclista sitio web, con una advertencia.

“En todas partes y cada vez que el ciclismo ha intentado transformarse únicamente con dinero, ha fracasado”, afirmó Prudhomme.

El Tour de Francia creció a nivel mundial y se convirtió en la carrera más importante de este deporte en los años setenta y ochenta y siempre ha defendido su posición y sus importantes ingresos televisivos.

Los equipos y los ex presidentes de la UCI han presentado diferentes proyectos y propuestas a lo largo de los años, pero la ASO siempre ha utilizado su poder e influencia para sofocarlos, obligando a los equipos a depender únicamente del patrocinio.

El proyecto One Cycling cuenta con el apoyo de varios equipos líderes, incluidos Visma-Lease a Bike, Ineos Grenadiers y EF Education-EasyPost, y espera atraer capital de riesgo para lanzar un nuevo proyecto que reúna una serie de carreras y equipos.

La semana pasada, la agencia de noticias Reuters sugirió que una empresa de inversión propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) estaba considerando invertir 250 millones de dólares en el proyecto. Sin embargo, hay informes contrastantes sobre esa inversión después de recientes reuniones en Londres.

La mayoría de los equipos WorldTour han descartado los planes después de conocer los detalles y obligaciones y Reuters informó que Flanders Classics fue el único organizador importante de la carrera involucrado, lo que generó preguntas sobre si One Cycling alguna vez sucederá.

ASO se ha negado a hacer comentarios ciclismonoticias sobre el proyecto One Cycling en los últimos meses.

Durante una larga entrevista sobre el Tour de Francia y sus 18 años como director de carrera, Prudhomme refutó que él y ASO puedan sentirse amenazados de alguna manera.

También descartó las ideas de monetizar a los fanáticos de la carretera cobrándoles por ver partes clave de las carreras, como un final de montaña en L’Alpe d’Huez.

“¿Amenaza? No. No quiero entrar en eso. En primer lugar, no me interesa y no estoy convencido de que mucha gente esté interesada en él”, dijo Prudhomme sobre el proyecto One Cycling.

“La mayor fortaleza del ciclismo es que es un deporte gratuito para las personas que se encuentran al costado de las carreteras. Eso debe quedarse.

“La familia Amaury siempre ha querido buscar contratos de televisión con canales de televisión gratuitos, generalistas y, a ser posible, de servicio público. Sólo así ganamos dinero cuando tenemos muchos espectadores. No debería haber ningún error sobre el significado de eso”.

“El Tour es un gigante. Se transmite en 190 países, seguido por 2.000 periodistas. Se puede ver el mundo al margen de la carretera, aunque hayamos tenido dificultades con un público aún mayor, más joven y, por tanto, más “dinámico”.

“Ese (tamaño) es la realidad de julio y de la carrera ciclista más grande del mundo. Quien quiera cambiar algo al respecto, debe entenderlo”.