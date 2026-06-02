La veterana líder logra el quinto lugar para SD Worx en la etapa 2 detrás de la doble ganadora Elisa Balsamo

Después de la descalificación de Lorena Wiebes a última hora de la tarde por haber disputado la primera etapa del Giro de Italia femenino con una bicicleta de bajo peso, el ambiente en el campamento de SD Worx-Protime era bastante sombrío.

Sin embargo, “el espectáculo debe continuar” y el equipo decidió apoyar a la habitual líder de Wiebes, Barbara Guarischi, para lograr un buen resultado en la etapa 2. La italiana de 35 años finalizó quinta en el sprint grupal en Caorle.

“Fue difícil ponernos en marcha hoy. Ninguno de nosotros se siente bien; para ser honesto, lloramos mucho. No fue fácil”, dijo Guarischi después de la etapa.

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El equipo tenía a Guarischi y Femke Gerritse como posibles cartas para un sprint final y decidió apoyar a Guarischi por encima de sus propias reservas.

Desde que SD Worx fichó a Guarischi para la temporada 2023 como piloto principal de Wiebes, el italiano ha desempeñado casi exclusivamente ese papel.

Sus únicas dos victorias desde entonces fueron una etapa Thüringen-Rundfart de 2023 en la que Wiebes no superó a Guarischi en un final técnico para recompensarla y una etapa del Simac Ladies Tour de 2024 que ganó con una escapada.

“Las chicas decidieron que yo sería la velocista de hoy”, dijo Guarischi.

“Dije esta mañana que no me sentía con fuerzas para ello. Este papel ya no me pertenece. Cuando pienso en un sprint, siempre pienso en Lorena justo detrás de mí.

“Ya no me siento un velocista capaz de ganar yo mismo. Pero las chicas y Danny (Stam, SD Worx DS) quisieron darme esta oportunidad, no tanto por la posibilidad de ganar, sino como un gesto simbólico”, explicó Guarischi.

Una vez tomada la decisión, la etapa transcurrió más o menos como se esperaba. Sin el gran favorito, SD Worx-Protime tuvo menos trabajo que hacer y Guarischi surfeó sobre las ruedas del otro equipo en la final.

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Al final, quedó quinta y la líder de la carrera, Elisa Balsamo, logró su segunda victoria en dos días, por delante de Lara Gillespie y Chiara Consonni.

“Estaba más tranquilo que ayer. Subimos la subida, Ca' del Poggio, bastante rápido, y luego hubo mucho viento en contra en la final”, dijo.

“Los últimos 5 km fueron muy rápidos, pero en general todo fue bien. Hice todo lo que pude, pero Lorena definitivamente faltaba detrás de mí. Si hubiera tenido a Lorena al volante, habríamos sido perfectos, pero hoy no había nadie”.