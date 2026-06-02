La veterana líder logra el quinto lugar para SD Worx en la etapa 2 detrás de la doble ganadora Elisa Balsamo

Después de la descalificación de Lorena Wiebes a última hora de la tarde por haber disputado la primera etapa del Giro de Italia femenino con una bicicleta de bajo peso, el ambiente en el campamento de SD Worx-Protime era bastante sombrío.

Sin embargo, “el espectáculo debe continuar” y el equipo decidió apoyar a la habitual líder de Wiebes, Barbara Guarischi, para lograr un buen resultado en la etapa 2. La italiana de 35 años finalizó quinta en el sprint grupal en Caorle.